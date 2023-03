Kebhouze sceglie SAP Business One

Kebhouze è un nuovo food brand dedicato al kebab con 21 punti vendita in Italia, tra cui Milano, Roma, Genova, Venezia, Torino, Bergamo, Biella e Taranto, e uno a Ibiza (Spagna). Kebhouze rappresenta un’idea imprenditoriale innovativa e creativa nel panorama della ristorazione veloce, improntata alla somministrazione del famosissimo street food arabo con un’attenzione particolare verso la qualità e la sostenibilità, tradotta in packaging innovativi compostabili, in grado di rispondere anche alle esigenze di pubblici molto diversi, compresi vegani e vegetariani.

Una novità nel mercato dei food brand che ha visto tra gli altri il supporto di Gianluca Vacchi, noto imprenditore bolognese, che ha deciso di investire in questa nuova attività frutto dell’idea di un gruppo di giovani italiani.

Crescita, ambizione e SAP Business One per un modello di business di successo

“Quando abbiamo deciso di dare il via all’avventura di Kebhouze nel luglio del 2021 con la costituzione della società, abbiamo capito che rispetto ad altre tipologie di food come, ad esempio, hamburger, pizza o sushi che hanno un mercato consolidato e piuttosto congestionato, il kebab aveva margini di crescita e soprattutto non era ancora organizzato come una catena di ristorazione con servizio rapido. Soprattutto il kebab, pur essendo uno tra gli street food più consumati al mondo, non aveva un food brand riconoscibile che costituisse un punto di riferimento univoco per i consumatori”, ha dichiarato Giulio Paternò, direttore marketing di Kebhouze. “Dopo l’apertura del primo store, nel dicembre del 2021, in via Paolo Sarpi a Milano, a distanza di poco più di un anno possiamo contare su 20 punti vendita in Italia e 1 a Ibiza e un organico di oltre 200 persone. Un’espansione significativa che nel suo concretizzarsi ci ha indotto a cercare strumenti tecnologici in grado di sostenere questa rapida crescita e di accompagnarci nell’evoluzione del business visto che prevediamo per i prossimi 12 mesi almeno 15 nuove aperture, compreso il debutto a Londra. Da qui la scelta di avvalerci di SAP Business One, per avere un’unica soluzione in grado di gestire le attività di tutte le strutture e le diverse aree operative della nostra organizzazione”.

Tutto parte dalla consapevolezza che per governare un’evoluzione aziendale cominciata da un gruppo di amici ma che rapidamente si è trasformata in un’organizzazione aziendale complessa e disciplinata da processi, normative e regolamenti, era necessario dotarsi di uno strumento che mettesse l’intera azienda al riparo da possibili errori e rendesse più semplice e agile la gestione dei processi core.

SAP Business One, che da marzo diventerà, come punto di partenza, lo strumento di riferimento per il controllo di tutta l’area finanziaria e contabile, sarà poi il sistema su cui si andranno a integrare tutte le aree di business dell’azienda, permettendo così una migliore connessione e condivisione delle informazioni in tempo reale per offrire un’esperienza operativa e organizzativa in linea con la dinamicità del business di Kebhouze.

“Essere un partner e non un mero fornitore è quello che meglio rappresenta noi di Datalab. La nostra trentennale esperienza nel settore retail ci permette di fornire a Kebhouze strumenti solidi e robusti che gli consentiranno di sostenere e governare i loro ambiziosi piani di crescita”, ha commentato Paolo Masin, CEO di Datalab.

“I giovani fondatori di Kebhouze hanno lo spirito giusto e quella sana passione imprenditoriale che li accompagnerà in un futuro ricco di successi. Un progetto intelligente e sostenibile in cui si evince subito la voglia di crescita e la forte ambizione degli imprenditori, che si riflette anche nella scelta del nostro gestionale SAP Business One, una soluzione che sarà sicuramente in grado di indirizzare questa giovane azienda nei prossimi passi”, ha dichiarato Fabrizio Moneta, Direttore Mid Market e Canale di SAP Italia.