Sicurezza e connettività ottimale con Quantum SD-WAN

Si chiama Check Point Quantum SD-WAN ed è un nuovo software blade nei gateway Check Point Quantum che combina il massimo livello di sicurezza e connettività ottimale la nuova soluzione annunciata da Check Point Software Technologies.

Nell’architettura di rete tradizionale, tutto il traffico di rete viene reindirizzato attraverso il data center prima di raggiungere la destinazione prevista nel cloud, creando un collo di bottiglia che può rallentare le prestazioni. Al fine di migliorare le performance e ridurre i costi, le aziende connettono le filiali direttamente al cloud utilizzando la tecnologia SD-WAN (Software-Defined Wide Area Network); tuttavia, la maggior parte delle tecnologie SD-WAN esistenti sul mercato non sono costruite tenendo conto della sicurezza. Connettere le SD-WAN delle filiali direttamente a Internet fa sì che la sicurezza tradizionale basata sui data center venga bypassata, esponendole ai cyberattacchi.

Secondo l’ultimo report di Miercom, i gateway Check Point Quantum sono in grado di bloccare il 99,7% dei nuovi attacchi malware e di phishing, prevenendo gli attacchi zero-day e ransomware. Implementati tra le differenti sedi, rappresentano una soluzione economica che garantisce il massimo livello di security, ottimizzando al contempo la connettività per gli utenti e per oltre 10.000 applicazioni.

Come dichiarato da Eyal Manor, VP Product Management di Check Point Software Technologies: «Negli ultimi anni molte organizzazioni hanno dovuto gestire un’accelerazione del proprio processo di digital transformation. I servizi e le applicazioni sono stati migrati nel cloud, passando dalla connettività tradizionale dei data center alla connettività diretta tra le sedi aziendali e Internet. Durante questa transizione, molte filiali hanno sacrificato una solida sicurezza per favorire velocità e agilità, aumentando il rischio di cyberattacchi e politiche di sicurezza incoerenti. Con Quantum SD-WAN di Check Point, anche le sedi secondarie possono ottenere la massima sicurezza, senza compromettere la connettività, grazie a una soluzione consolidata e conveniente».

Non solo sicurezza e connettività ottimale

Le funzionalità di Quantum SD-WAN di Check Point includono:

Sicurezza delle filiali senza compromessi : le sedi secondarie non devono più scegliere tra connettività rapida e sicurezza. Bloccando il 99,7% dei nuovi malware, Quantum SD-WAN previene tutte le minacce, comprese quelle già note e quelle meno conosciute, gli attacchi DNS, il ransomware e il phishing.

Connessione senza interruzioni : una solida sicurezza non ostacola la digital transformation. Per sopperire alle connessioni instabili, la soluzione ottimizza il routing per oltre 10.000 applicazioni e utenti, monitorando al contempo la connettività per latenza, jitter e perdita di pacchetti.

Una soluzione SASE completa: grazie a quest'ultima aggiunta al suo pacchetto, Check Point fornisce sicurezza e connettività continua tra gli utenti e le filiali. La combinazione di Quantum SD-WAN e Harmony Connect (SSE) offre una soluzione completa di sicurezza e accesso a Internet (SASE) gestiti dalla piattaforma cloud Check Point Infinity.

Come concluso da Bob Laliberte, ESG Principal Analyst, Networking: «Dal momento che le applicazioni sono ormai distribuite su più cloud, le organizzazioni che continuano a reindirizzare tutto il traffico attraverso il data center per garantire la sicurezza hanno problemi di latenza delle applicazioni. Tutto ciò comporta una user experience scadente. Gli ambienti IT moderni richiedono soluzioni SD-WAN che consentano alle filiali di accedere direttamente alle applicazioni cloud senza dover rinunciare alla sicurezza. Quantum SD-WAN di Check Point adotta un approccio al networking orientato alla sicurezza, consentendo alle aziende di ottimizzare sia le prestazioni che la sicurezza per offrire le migliori user experience».