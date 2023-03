Il corso IFTS di SIAM sbarca a Milano

È stato avviato a Milano il corso IFTS “Internet of Robotic Things” realizzato da SIAM 1838 in partnership con scuole, centri di formazione, università e aziende del settore.

Il corso è dedicato a chi intende acquisire le competenze indispensabili per diventare un professionista dell’automazione integrata in grado di supportare e accelerare il processo di trasformazione digitale delle aziende, con uno sguardo attento anche alle tematiche della transizione ecologica.

Il corso IFTS di SIAM, alla sua quinta edizione, integra moduli relativi all’automazione industriale e dell’Internet Of Things con quelli dedicati all’advanced manufacturing e alla robotica, fino all’interaction design.

Per questo, l’iniziativa prevede formazione in aula, laboratori pratici didattici e aziendali, project work condotti dalle aziende coinvolte nel progetto. Dopo la formazione in aula, i partecipanti accedono ad una fase stage finalizzata all’inserimento lavorativo.

Softec, società quotata su Euronext Growth Milan di Borsa Italiana e attiva nel settore dei servizi di digital innovation con focus sul Phygital Retail, Industry 4.0 e Data Driven Marketing, partecipa ormai da diversi anni attivamente alla diffusione nel panorama digitale italiano di una cultura legata alla UI Design e alla programmazione web oriented, passando dalla UX Design & Strategy alla programmazione ad oggetti con Python. La formazione solida e professionalizzante offerta da Softec garantisce ai candidati l’acquisizione di competenze per potersi immettere nel mondo del lavoro e lanciare professionisti preparati in un mercato in cui la domanda ormai decuplica l’offerta.

SIAM 1838 opera a Milano da 185 anni e ha formato e avviato al lavoro migliaia di tecnici e professionisti. Con un modello metodologico basato sulla didattica laboratoriale ed esperienziale, SIAM 1838 promuove l’innovazione tecnologica e un continuo aggiornamento delle competenze spendibili nel mondo del lavoro grazie a una attività di coprogettazione che coinvolge attivamente le aziende nella costruzione dei percorsi formativi.

Il corso IFTS di SIAM ha, infatti, già favorito l’inserimento lavorativo di più del 90% dei partecipanti che hanno avviato, anche partendo da zero, un percorso professionale di successo, come nel caso di Mattia Giacone, che dopo aver frequentato con impegno il corso di specializzazione dedicato all’Automazione e alla Robotica è entrato in Softec come Developer specializzato in progetti di Customer Experience AI oriented. A sua volta è diventato uno degli insegnanti, individuando lo scorso anno 2 risorse.

Come sottolineato da Massimiliano Molese, CEO di Softec: «La formazione di figure specializzate nel settore digital per rispondere alle mutate esigenze delle aziende riporta l’attenzione al tema strutturale del mismatch nel mercato del lavoro italiano. Grazie a questo corso di formazione specializzato abbiamo avuto modo di incontrare le professionalità attese ed assunto tre ragazzi che partivano originariamente da zero».