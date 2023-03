Come fare un blog per guadagnare

Trasformare la propria passione in una fonte di reddito duratura e, magari, nel proprio lavoro principale è il sogno di tutti. La bella notizia è che molti ci sono riusciti, soprattutto chi ha avuto l’idea di farlo aprendo e gestendo un blog. Tutti conosciamo almeno un nome di un blogger diventato famoso nel campo della moda, della cucina o dei viaggi.

Il punto è: come realizzare un blog e poi a monetizzarlo?

Dal punto di vista tecnico, aprire un blog è piuttosto semplice. Con un software come WebSite X5, basta scegliere un template, personalizzarlo in base alle proprie esigenze ed ai propri gusti e poi iniziare a scrivere i post programmandone la pubblicazione online.

Da un punto di vista strategico, però, per non correre il rischio di aprire un blog per poi chiuderlo dopo pochi mesi per mancanza di idee o di pubblico, conviene procedere con maggior cautela.

Bisogna entrare nell’ottica che il blog è un progetto che per funzionare ha bisogno di un orizzonte a medio-lungo termine, motivo per cui si dovrà scegliere con cura la nicchia in cui inserirsi, studiare i bisogni del proprio pubblico e poi organizzare un calendario editoriale che consenta di pubblicare con frequenza regolare contenuti di qualità.

Ottimizzando i contenuti per i Motori di ricerca e promuovendoli con campagne di advertising, l’uso dei social media e iniziative di guest posting, gradualmente il blog inizierà a farsi conoscere e a raccogliere un suo pubblico di lettori. Solo a questo punto il blog potrà iniziare a portare guadagni.

I metodi per guadagnare con un blog sono diversi e il consiglio è sempre di diversificare. La cosa migliore è sperimentare in modo da trovare quelli che funzionano meglio per il proprio progetto e per il pubblico a cui ci si rivolge.

Le strade che si possono percorrere sono:

aderire al programma Adsense o ad altri circuiti di inserzioni pubblicitarie;

o ad altri circuiti di inserzioni pubblicitarie; vendere spazi banner;

aderire a programmi di affiliazione ;

; vendere infoprodotti (ebook, videocorsi, template, ecc.);

(ebook, videocorsi, template, ecc.); scrivere e pubblicare recensioni per promuovere prodotti/servizi di terzi;

pubblicare post sponsorizzati;

per onlus e associazioni, attivare un pulsante/form per raccogliere donazioni.

In più, una volta raggiunta una certa autorevolezza e notorietà come blogger, si potrà valutare di guadagnare facendo formazione, organizzando corsi, partecipando ad eventi o altre attività analoghe.

Il segreto perché tutto questo funzioni? Non pensare al blog come a un diario personale ma come a una vera e propria attività lavorativa. Senza, ovviamente, perdere il gusto di fare qualcosa che piace!