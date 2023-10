illimity conto deposito: condizioni, tassi di interesse e rendimento

Con l’aumento dei tassi deciso dalla BCE, le offerte sui conti deposito proposte dalle banche sono ultimamente più interessanti e competitive. Tra queste il conto deposito illimity bank, attualmente in promozione.

Ma come funziona il conto deposito illimity, quali sono i costi e i tassi di interesse proposti? Vediamoli più nel dettaglio.

Chi è illimity bank, la banca digitale completamente Made in Italy

illimity bank nasce nel 2019 per opera di Corrado Passera, amministratore delegato di Banca Intesa prima e Intesa Sanpaolo poi nonché Ministro dello Sviluppo Economico nel 2011.

illimity è una banca ad alto contenuto tecnologico che offre un conto corrente digitale al 100%. Non possiede infatti filiali sul territorio e tutte le operazioni relative al conto vengono effettuate solo ed esclusivamente online tramite app e home banking.

Oltre al canonico conto corrente, con illimity bank è possibile anche richiedere prestiti, prodotti assicurativi e aprire un conto deposito.

Vediamo allora nello specifico come funziona il conto deposito illimity e quali tassi di interesse offre.

Conto deposito illimity: come funziona, costi e tassi di interesse

illimity propone due tipi di conto deposito: un conto deposito vincolato e un conto deposito non vincolato (ossia libero). Nel caso si scelga un conto deposito vincolato, è possibile scegliere tra una linea svincolabile e una non svincolabile. Nel caso si decida di svincolare anticipatamente la somma depositata, si ottiene la perdita degli interessi maturati fino a quel momento.

Ma quali sono i tassi di interesse del conto deposito illimity? I tassi proposti partono da un tasso lordo dello 0,80% fino all’interessante tasso del 5,75% (sempre lordo), quest’ultimo complessivamente superiore rispetto alla media dei tassi proposti da molte altre banche.

La variabilità del tasso di interesse del conto deposito illimity è legata principalmente a due fattori: la durata del vincolo (da 6 a 60 mesi) e il tipo di conto corrente illimity aperto. L’apertura di un conto deposito illimity è infatti subordinata all’apertura di un conto corrente illimity al quale agganciare il conto deposito stesso.

Per avere un’idea del possibile rendimento del conto deposito illimity supponiamo di avere aperto il conto illimity Premium e di vincolare 20.000 per 36 mesi. Il rendimento del conto (al netto della tassazione e dell’imposta di bollo) sarà pari a 1.216,50 euro.

Informazioni più dettagliate in merito ai tassi di interesse e rendimento nella recensione del conto deposito illimity.

Ma quali sono i costi del conto deposito illimity? L’apertura del conto deposito illimity è compresa sia nel conto corrente Classic che nel conto Premium. Non ci sono quindi costi relativi all’apertura del conto deposito.

Essendo l’apertura del conto deposito, così come i tassi di interesse, strettamente legati all’apertura di un conto illimity, vediamo quindi di capire come funziona e quali sono i costi relativi al conto corrente di illimity bank.

Conto corrente illimity: come funziona, costi e servizi offerti

illimity offre due tipi di conto corrente: Classic e Premium.

Il conto illimity Classic ha un canone di 3 euro mensili, azzerabile al verificarsi di determinate condizioni. Nell’offerta, come anticipato, è compresa anche l’apertura di un conto deposito.

Il conto illimity Premium ha canone mensile di 7 euro (anche questo azzerabile) e rispetto al conto Classic prevede una carta di debito internazionale gratuita così come è gratuita anche la carta di credito. A differenza del conto Classic, sono gratuite anche diverse operazioni bancarie.

Con entrambi i conti è possibile richiedere la cointestazione (fino a un massimo di due intestatari) e una carta prepagata personalizzabile.

Oltre al conto deposito, illimity offre anche altri servizi aggiuntivi quali prestiti (offerti dal gruppo Santander) e prodotti assicurativi (tramite Helvetia Italia Assicurazioni).

Sono attive inoltre diverse promozioni tra le quali una remunerazione annua del 2,50% fino al 31 dicembre 2024 per il conto Premium nonché tassi di interesse promozionali fino al 30 ottobre sui conti deposito per entrambi i tipi di conto.

Nella recensione del conto corrente illimity sono disponibili maggiori informazioni e approfondimenti in merito a costi, sicurezza e offerte del conto.

Quanto è sicura illimity bank?

Trattandosi di una banca digitale nata da poco, sono in molti a chiedersi quanto è sicura illimity bank. A tal proposito si ricorda che illimity aderisce al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi che garantisce i correntisti per somme fino ai 100.000 euro. In tal senso, benché si tratti di una digital bank, non ha nulla di diverso rispetto a qualsiasi altro istituto di credito regolarmente iscritto all’albo delle banche.

In termini poi di solidità, uno dei principali indicatori che racconta lo “stato di salute” finanziaria di un istituto di credito è il Cet1. Nel caso di illimity bank, il cet1 in riferimento al primo trimestre del 2022 è pari a 17,7% che rappresenta uno dei valori più alti presenti nel mercato bancario italiano