Swarovski brilla con SAP

Il business di Swarovski brilla e lo fa ancora di più grazie a SAP.

La software house tedesca ha, infatti, annunciato che il più importante marchio di gioielli e accessori al mondo, ha scelto la soluzione RISE with SAP e la soluzione SAP Commerce Cloud per portare nel cloud tutta la sua infrastruttura digitale basata su tecnologia SAP e il suo panorama di e-commerce, per ridurre i costi e migliorare l’efficienza.

La partnership strategica con SAP sostiene la strategia LUXignite di Swarovski volta a consolidare la posizione nel settore del lusso dell’azienda ed espandere la sua presenza nel mercato dell’alta gioielleria.

Swarovski brilla anche nella strategia cloud

RISE with SAP consentirà a Swarovski di realizzare la propria strategia cloud, dotandola di un nucleo digitale a prova di futuro, fornito della flessibilità e della sicurezza necessarie per supportare un’innovazione continua nel cloud. SAP Commerce Cloud sarà alla base dello sviluppo e della crescita della fedeltà esclusiva dei clienti Swarovski, attraverso tutti i punti di contatto tra il brand e il mercato, e dell’innovazione per creare esperienze uniche per i clienti.

Swarovski e SAP vantano una lunga collaborazione iniziata oltre quarant’anni fa. In questo prossimo capitolo scritto insieme, SAP supporterà la trasformazione digitale dell’azienda, che quest’anno compie la bellezza di 127 anni.

Come sottolineato a chiosa di una nota ufficiale da Lea Sonderegger, Chief Digital Officer, Swarovski: «L’innovazione, unita al nostro esclusivo savoir faire nella creazione di splendidi prodotti che portano gioia ai nostri clienti, è al centro di tutto ciò che facciamo. Siamo lieti di rafforzare la nostra base tecnologica e l’esperienza dei clienti con i nostri partner di SAP per implementare la nostra strategia LUXignite».

Swarovski, infatti, vive il presente e immagina il futuro con importanti innovazioni tecnologiche, strategie omnicanale e collaborazioni con rinomati marchi del lusso e della moda. Stando alle più blasonate riviste economiche e del settore, valorizzando le nuove famiglie di prodotti attraverso esperienze digitali sempre più personalizzate, l’azienda guadagna quote su tutti i mercati dopo gli anni della pandemia.