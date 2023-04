Tinexta Cyber si allea con Google Cloud

Tinexta Cyber (Business Unit Cyber di Tinexta Group) ha annunciato oggi una partnership con Google Cloud che permetterà di rendere disponibili sul mercato sistemi di difesa più efficaci per far fronte alle minacce cyber.

L’accordo consentirà infatti alle realtà che fanno capo all’azienda di cybersicurezza del gruppo Tinexta, ovvero Corvallis, Swascan e Yoroi, di offrire ai propri clienti Chronicle SIEM (Security Information and Event Management) di Google Cloud. Corvallis in particolare, all’interno della partnership avrà un ruolo guida nelle attività di integrazione e sviluppo dell’offerta.

Questa partnership consentirà alle aziende di Tinexta Cyber di consolidare sempre più la posizione di riferimento per la cybersicurezza in Italia, e in prospettiva di portare anche le proprie soluzioni sul marketplace di Google Cloud. A sua volta, grazie alla collaborazione Google Cloud potrà avvalersi delle competenze cyber e della conoscenza del mercato italiano delle aziende di Tinexta Cyber.

Chronicle SIEM è una soluzione cloud-native che offre un’attività di threat detection integrata ad una di threat intelligence con una velocità e una scala senza precedenti.

Le aziende del polo Tinexta si sono affermate sul mercato grazie ad un’offerta di soluzioni proprietarie e innovative oltre a servizi avanzati di Advisory, Implementation Service Managed Security Services.

La partnership consentirà di valorizzare le competenze di threat intelligence delle aziende del gruppo Tinexta Cyber, attraverso la potenza di storage e di search e la correlazione degli eventi storicizzati in Chronicle SIEM. L’integrazione consente di sviluppare nuovi servizi XDR (Extended Detection & Response) con funzionalità di analisi degli eventi estremamente potenti, sia in termini di velocità che di profondità. In linea con la filosofia di Tinexta Cyber l’obiettivo è quello di avere servizi facilmente integrabili con i sistemi dei clienti per facilitare l’adozione di servizi di cybersecurity evoluti non solo da parte delle grandi organizzazioni ma anche per quelle di dimensioni più ridotte (PMI e PAL).

“Questa partnership con Google Cloud si allinea perfettamente alla nostra mission aziendale, consentendoci di aggiungere uno strumento estremamente innovativo alla nostra offerta, garantendo la sicurezza dei nostri clienti e fornendo loro gli strumenti necessari per abilitare una trasformazione digitale sicura”, ha sottolineato Marco Comastri, Ceo di Tinexta Cyber.