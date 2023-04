Convinta che il futuro del cloud sia open source, Aruba lancia Kubernetes as a Service, soluzione basata su tecnologie all’avanguardia, hardware di ultima generazione e una rete di data center europei di proprietà dell’azienda.

La nuova soluzione di Managed Kubernetes – disponibile in versione beta per il mercato europeo – è ideata per sviluppatori e professionisti IT interessati alla tecnologia cloud-native e costruita per servire aziende di ogni dimensione, dalla PMI fino alla large enterprise.

Unico cloud provider italiano presente a KubeCon + CloudNativeCon 2023, evento di rilievo internazionale tenutosi quest’anno ad Amsterdam, Aruba ha presentato la sua soluzione a un pubblico di 10.000 professionisti in ambito IT, raccogliendo centinaia di adesioni al suo beta program con l’obiettivo di ottimizzare il prodotto in vista del lancio ufficiale previsto per luglio 2023.

Aruba lancia Kubernetes as a Service: ecco di cosa si tratta

La soluzione Kubernetes as a Service (KaaS) di Aruba Cloud è costruita su un hardware di ultima generazione, su tecnologie leader di mercato, ed è erogata da un network europeo di data center di proprietà dell’azienda costruiti sui massimi standard di riferimento.

Tra le principali caratteristiche, si segnalano:

Operatività immediata – Essenziale per creare i propri cluster Kubernetes in pochi click con un’interfaccia user-friendly.

– Essenziale per creare i propri cluster Kubernetes in pochi click con un’interfaccia user-friendly. Crescita in base ai carichi di lavoro – La soluzione è caratterizzata da flessibilità e scalabilità, che consentono di scalare le risorse assegnate al cluster in base ai workload.

– La soluzione è caratterizzata da flessibilità e scalabilità, che consentono di scalare le risorse assegnate al cluster in base ai workload. Controllo dei costi – Massima visibilità sull’utilizzo delle risorse e controllo completo dei costi.

– Massima visibilità sull’utilizzo delle risorse e controllo completo dei costi. Massima ridondanza, minima latenza – Disponibile un free control plane con la massima ridondanza garantita da tre zone. Inoltre, i Data Center di Aruba sono interconnessi con latenze inferiori al millisecondo.

Disponibile un free control plane con la massima ridondanza garantita da tre zone. Inoltre, i Data Center di Aruba sono interconnessi con latenze inferiori al millisecondo. Sicurezza – Il network di Data Center di Aruba beneficia di tutte le certificazioni di sicurezza fisiche, logiche e di archiviazione dati.

Il network di Data Center di Aruba beneficia di tutte le certificazioni di sicurezza fisiche, logiche e di archiviazione dati. Distribuzione rapida delle applicazioni – Utilizzando la procedura guidata, sono sufficienti pochi minuti per distribuire le applicazioni in cloud.

La soluzione – oltre al servizio di Kubernetes as a Service completamente gestito – implementa anche la modalità multi-cluster, perfetta per le grandi organizzazioni enterprise che hanno bisogno di gestire e orchestrare da un’unica console ambienti distribuiti on-premises, in public cloud e in edge.