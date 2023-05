ExtremeCloud Edge: il primo Networking Cloud Continuum per offrire flessibilità e sovranità del cloud

ExtremeCloud Edge di Extreme Networks è il primo networking cloud continuum del settore, che offre agli utenti più opzioni e una maggiore flessibilità nell’esecuzione di applicazioni di rete come la gestione, l’analisi e l’artificial intelligence, da qualsiasi punto della rete stessa. ExtremeCloud Edge è trasversale rispetto alle implementazioni di cloud pubblico e privato, e al bordo della rete, e permette di ridurre la complessità e i costi operativi di gestione di un gran numero di casi d’uso del cloud. In questo modo Extreme offre agli utenti la flessibilità di definire il bordo della propria rete, quando e dove vogliono.

Oggi le aziende sono diventate molto più distribuite, e un numero sempre maggiore di utenti periferici usa applicazioni sensibili alla latenza e all’ampiezza di banda. Per questo motivo, le aziende hanno bisogno di un modo semplice ed economico per portare applicazioni come la gestione del cloud, l’analisi e l’intelligenza artificiale sul bordo della rete. ExtremeCloud Edge, l’unica soluzione del settore a gestire diversi scenari di implementazione, è una piattaforma ubicata sul bordo della rete che unifica la gestione delle applicazioni di networking e consente di distribuire le applicazioni ExtremeCloud, come ExtremeCloud IQ [1], CoPilot e SD-WAN, lungo l’intero spettro del cloud, da quello privato fino ai confini della rete stessa.

ExtremeCloud Edge elimina i problemi di sovranità del cloud, migliora le prestazioni della rete avvicinando la potenza di calcolo all’utente, e consente alle organizzazioni di gestire tutti i tipi di utilizzo del cloud da un’unica applicazione. Questo permette di soddisfare le esigenze di sicurezza, come la sovranità dei dati, di migliorare l’esperienza degli utenti con prestazioni ad alta ampiezza di banda e bassa latenza e di ridurre i costi spesso associati alle implementazioni cloud più complesse.

ExtremeCloud Edge sarà disponibile nell’estate del 2023 per partner selezionati con le applicazioni ExtremeCloud IQ, ExtremeCloud SD-WAN e Extreme Intuitive Insights. L’intero portafoglio di applicazioni Extreme sarà disponibile per tutti i clienti nel cloud continuum, dagli ambienti periferici a quelli pubblici, all’inizio del 2024. L’azienda prevede inoltre di estendere il supporto alle soluzioni certificate dell’ecosistema dei partner.

Secondo Zeus Kerravala, fondatore e analista capo di ZK Research: “Quando parliamo di reti enterprise, Extreme continua a spingersi oltre i confini dell’innovazione. ExtremeCloud Edge svilupperà nuove opportunità di mercato rispondendo alle esigenze strategiche degli utenti in termini di elaborazione periferica in modo semplice, flessibile e sicuro, avvicinando i processi agli utenti. L’offerta di un cloud continuum consente di allineare gli investimenti nel cloud e nella rete nel modo più vantaggioso per gli utenti, e permette di ottenere risultati significativi. Inoltre, l’ampliamento dell’offerta di Universal Switching e di access point wireless ad alte prestazioni rende Extreme un’opzione sicura per tutte le organizzazioni che desiderano modernizzare e rendere la propria rete a prova di futuro”.

Nabil Bukhari, Chief Technology Officer e Chief Product Officer, Extreme Networks, ha aggiunto: “Nessun utente dovrebbe essere costretto a sottostare alla definizione di cloud data da un unico fornitore. Il cloud ha un significato diverso per utenti diversi e le aspettative di business variano da velocità e agilità, sinonimi di cloud pubblico, fino a conformità e residenza dei dati, come nel caso dei cloud sovrani. Con l’introduzione di ExtremeCloud Edge, abbiamo inaugurato una nuova era per la scelta del cloud, la sicurezza dei dati e la semplicità della rete, riducendo drasticamente i costi e le complessità associate all’utilizzo del cloud stesso. In questo modo offriamo ai clienti la possibilità di scegliere di implementare il cloud nel modo più coerente con i propri obiettivi aziendali. E così, ExtremeCloud – grazie alla nostra strategia “one network one cloud” – continua a essere la scelta migliore per la gestione di una rete enterprise”.

[1] ExtremeCloud IQ è l’unica soluzione di gestione delle reti cloud con certificazioni ISO 27001, ISO 27017 e ISO 27701