Spring: le architetture moderne continuano a crescere

L’ultimo rapporto State of Spring di VMware ha rivelato che nel 2022 si è registrata una crescita continua delle architetture moderne, con il 55% degli intervistati che ha dichiarato di utilizzare prevalentemente stili architetturali moderni, con un aumento di 5 punti percentuali rispetto allo scorso anno. Nel Report, il 93% ha dichiarato di utilizzare microservizi, il 25% Reactive e quasi un quarto (24%) Serverless. Tutto ciò favorisce l’accelerazione della distribuzione di app moderne, come dimostra il fatto che anche la compilazione nativa ha continuato a essere un trend nel 2022.

La ricerca ha mostrato che praticamente tutti gli intervistati (98%) che conoscono Spring Native sono interessati alla compilazione di applicazioni Spring. Più di tre quarti (79%) intende distribuire applicazioni Spring compilate entro due anni o meno.

Tre quarti (75%) hanno dichiarato di gradire l’uso di Spring perché è stabile, scalabile e sicuro. Tuttavia, il rapporto ha anche rilevato che gli aggiornamenti sono diventati un punto dolente nella comunità Java, in quanto anche le nuove major e minor release hanno subito un’accelerazione, aumentando le richieste del personale di operations e degli sviluppatori.

· La buona notizia è che la maggior parte degli utenti di Spring utilizza le versioni attuali e si tiene al passo meglio di quanto non facesse nel 2021; il 70% dichiara di voler passare alla prossima versione principale di Spring entro dodici mesi.

· Tuttavia, più di un quarto (26%) degli utenti di Spring considera l’istruzione e la formazione una sfida, soprattutto quando si tratta di trovare le informazioni giuste su come utilizzare i moduli insieme e capire cosa fanno tutti i componenti e quando usarli.

Spring.io è stata la principale fonte di informazioni su Spring nel 2022 (scelta dall’80%), seguita da vicino da Stack Overflow (77%) e Baeldung (72%). Baeldung (68%) e Stack Overflow (56%) sono stati riconosciuti come particolarmente validi per imparare una nuova funzionalità o capacità di Spring. Anche il canale SpringDeveloper su YouTube (34%) è stato utilizzato come fonte di formazione su Spring.

Per supportare l’educazione e la formazione continua in risposta a questi risultati, VMware ha lanciato la nuova Spring Academy, progettata per fornire un’esperienza di apprendimento pratico che consenta agli utenti di applicare ciò che hanno imparato e acquisire le competenze necessarie per creare applicazioni robuste, scalabili e manutenibili.

È possibile scaricare il report completo qui.