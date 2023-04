VMware Tanzu e VMware Aria: in arrivo nuove funzionalità

VMware ha annunciato nuove funzionalità per le piattaforme VMware Tanzu e VMware Aria, che consentono ai clienti di adottare un approccio cloud smart alla distribuzione di applicazioni moderne su qualsiasi cloud.

Per essere resilienti in uno scenario economico complesso come quello attuale, infatti, le aziende devono mettere al primo posto l’agilità del software. Tuttavia, l’adozione su scala si rivela molto difficoltosa, considerata la presenza di molteplici cloud, strumenti, metodologie e competenze che oggi concorrono ad accelerare e far maturare con successo la distribuzione delle applicazioni. Con la crescita dell’adozione e dell’approccio al cloud nativo, è essenziale investire in funzionalità che accelerino la produttività degli sviluppatori, favoriscano i profitti e conservino la competitività sul mercato.

VMware Tanzu e VMware Aria: nuove funzionalità in arrivo

“I nostri clienti sono impegnati in un complicato gioco di equilibri all’interno delle loro aziende: destreggiarsi tra più strumenti, interfacciarsi con diversi team, adottare molteplici cloud e modelli operativi non è semplice, e nel contempo è necessario mantenere gli sviluppatori sempre produttivi e il team operativo sempre al passo. Questo scenario richiede un nuovo approccio basato su una piattaforma comune di app cloud native e un team multidisciplinare di progettazione della piattaforma“, ha dichiarato Purnima Padmanabhan, General Manager e SVP, Modern Applications and Management Business Group di VMware. “I nostri clienti hanno bisogno di innovare rapidamente e allo stesso tempo di gestire costi, sicurezza e prestazioni. Per questo, abbiamo introdotto nuove funzionalità in VMware Tanzu e VMware Aria, per aiutare i clienti a innovare e ottimizzare ogni fase del percorso di sviluppo delle app e di gestione del cloud“.

Le nuove funzionalità di Tanzu Application Platform 1.5 consentiranno alle aziende di creare e distribuire più software, in modo rapido e sicuro, grazie a un ricco set di strumenti a disposizione degli sviluppatori. Tanzu Application Platform 1.5 offre percorsi di produzione più sicuri e personalizzati. La release 1.5 migliora la sicurezza end-to-end delle applicazioni, semplifica l’esperienza degli sviluppatori e degli ingegneri della piattaforma ed espande il supporto per le principali integrazioni di terze parti, deployment semplificati su scala su EKS con AWS QuickStart, supporto ampliato per Azure, una scelta più ampia e immediata di strumenti di sicurezza, come la configurazione automatica di Transport Layer Security (TLS) e il supporto di strumenti di sicurezza esterni per il secrets management.

Per supportare i clienti in ogni fase della maturità della piattaforma Kubernetes, VMware ha annunciato alcuni aggiornamenti di Tanzu for Kubernetes Operations con l’obiettivo di aumentare la sicurezza, la scelta e l’efficienza operativa delle operazioni multi-cluster e multi-piattaforma Kubernetes su qualsiasi cloud. Tanzu Mission Control supporta ora la gestione completa del ciclo di vita dei cluster AWS EKS nuovi ed esistenti, con la possibilità di modificare il contesto di sicurezza per i container e i pod e delle impostazioni dei criteri OPA Gatekeeper a tutti i livelli, quali organizzazione, gruppo cluster e cluster. Queste funzionalità consentono ai platform team di adottare un approccio “shift-left” alla sicurezza e una maggiore flessibilità per navigare con successo nello scenario in continua evoluzione delle policy di sicurezza di Kubernetes.

Inoltre, l’azienda sta introducendo novità in tutta la piattaforma VMware Aria, tra cui Aria Hub powered by Aria Graph, Aria Cost powered by CloudHealth e Aria Guardrails. Le soluzioni VMware Aria aiutano i team operativi del cloud a sfruttare le funzionalità multi-cloud con insights intelligenti sugli ambienti distribuiti di oggi e forniscono le funzionalità che consentono di ottimizzare i costi, le prestazioni e la sicurezza delle applicazioni e delle infrastrutture allineate alle priorità del business. Nello scenario attuale che impone un maggiore controllo dei budget, la governance, la sicurezza e la gestione dei costi che il portafoglio VMware Aria offre sono fondamentali per i leader aziendali che desiderano realizzare efficienza e scalabilità.

VMware migliora la visibilità multi-cloud integrando il supporto di Google Cloud in VMware Aria Hub Free Tier insieme ad AWS e Azure, il supporto per gli ambienti Kubernetes con una nuova dashboard dell’infrastruttura con visualizzazione della topologia service-to-service e aggiunge al Free Tier le funzionalità di VMware Aria Guardrails, tra cui i modelli di policy per le landing zone e la gestione del config drift.

Per una migliore e ampliata gestione dei costi multi-cloud, VMware Aria Cost include ora il supporto per Alibaba Cloud, consentendo a clienti e partner di ottenere visibilità dei costi in un’unica piattaforma e di semplificare il processo decisionale. L’aggiunta di Alibaba Cloud amplia il supporto esistente di VMware Aria Cost per Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, Google Cloud Platform, Oracle Cloud Infrastructure, VMware Cloud on AWS (beta), data center e ambienti containerizzati. VMware Aria Cost sta inoltre ampliando le sue capacità di reporting su Kubernetes introducendo la possibilità di ridimensionare gli ambienti Kubernetes per ottimizzare gli ambienti applicativi cloud-nativi oltre al cloud.

Infine, VMware continua ad automatizzare e semplificare la gestione dell’infrastruttura cloud con una visibilità full-stack su ambienti privati, ibridi e multi-cloud. VMware Aria Operations introduce una nuova integrazione con Aria Observability (soluzione di osservabilità multi-cloud) per consentire ai team IT di ottenere una visibilità contestualizzata sull’infrastruttura, sugli ambienti Kubernetes e sulle applicazioni, con l’obiettivo di eliminare la necessità di disporre di diversi strumenti per gestire efficacemente i multi-cloud e fornire così una visione olistica della piattaforma in grado di garantire una risoluzione più rapida dei problemi e ridurre il tempo medio di risoluzione per migliorare le prestazioni delle applicazioni.