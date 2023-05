Consapevole degli eventi che hanno martoriato il territorio dell’Emilia Romagna nei giorni scorsi colpendo tante famiglie e tante attività, Dilaxia, digital transformation company che aiuta le aziende italiane a ridisegnare i propri processi di business e a crescere con soluzioni IT personalizzate e prodotti digitali, è profondamente vicina a tutti coloro che hanno subito danni e perdite.

In tanti in azienda si sono messi all’opera per pulire, ripristinare, salvare il salvabile e ricostruire. Senza perdere tempo l’operosità emiliano-romagnola si è messa in moto insieme alla rete di solidarietà che sempre sorprende e sostiene oltre ogni aspettativa.

Dilaxia, come tutto il tessuto produttivo della Regione, è, anche questa volta, in prima linea per sostenere la ripresa e ricostruzione, in tutti i modi in cui può essere utile. Per contribuire, anche fattivamente, a questa ripartenza Dilaxia ha attivato la raccolta fondi “Dilaxia per gli alluvionati in Emilia Romagna”. In occasione dell’evento “Welcome to the new Dilaxia”, che si è tenuto il 19 maggio presso lo stadio Dall’Ara di Bologna, sono stati allestiti diversi punti di raccolta e sono state attivate le modalità digitali Dona Ora.

Dilaxia si è impegnata a consegnare personalmente i fondi raccolti alle realtà del territorio che, nei prossimi giorni, emergeranno maggiormente bisognose di aiuto, dando evidenza di quanto raccolto e a chi destinato.

Chi è Dilaxia

Dilaxia, nata ad aprile di quest’anno, accompagna le organizzazioni nel viaggio di trasformazione verso la Digital Galaxy aiutandole a ridisegnare i propri processi di business e a crescere con soluzioni personalizzate e prodotti digitali. Dalla Cloud Migration, al Modern Workplace, dalla Business Intelligence al Manufacturing Execution System, dalla Cybersecurity all’automazione dei processi, le soluzioni Dilaxia potenziano la capacità di raggiungere gli obiettivi aziendali attraverso l’incremento di efficienza e efficacia. Con le due sedi di Bologna e Milano e il branch estero in Albania, il team Dilaxia conta oggi oltre 150 collaboratori.

Solidarietà in campo

