Nasce Dilaxia e fa rotta sulla galassia digitale

Da NSI a Dilaxia: l’azienda bolognese specializzata in servizi e consulenza ICT si trasforma e rinnova la propria value proposition per liberare il potenziale delle aziende nella “galassia digitale”.

Lo ha annunciato la stessa NSI, digital transformation company che da oltre vent’anni aiuta le aziende italiane a ridisegnare i propri processi di business e a crescere con soluzioni IT personalizzate e prodotti digitali, e che ha avviato un ambizioso progetto di riposizionamento dell’offerta e della strategia diventando Dilaxia.

Con una visione e una mission completamente rinnovate, Dilaxia si pone come il nuovo partner che accompagna le organizzazioni nel viaggio di trasformazione verso la Digital Galaxy, come suggerisce il nuovo nome.

Il punto di partenza del processo di rinnovamento ed evoluzione di NSI – ora Dilaxia – è duplice. Da un lato vi è la consapevolezza che per affrontare lo scenario attuale, incerto, complesso e in costante evoluzione, le aziende non possano più prescindere dai benefici offerti dalle tecnologie digitali. Dall’altro vi sono gli oltre 20 anni di storia dell’azienda nel mondo digitale, che ha visto completati oltre 4.000 progetti di digital transformation per oltre 1.500 clienti. La trasformazione digitale oggi richiede un profondo ripensamento dei processi e l’ampliamento costante degli orizzonti, non si realizza semplicemente attraverso l’adozione di nuove tecnologie.

A partire dal 2002, NSI si è consolidata sul mercato italiano attraverso la declinazione di un’offerta di consulenza, servizi e prodotti informatici a supporto delle organizzazioni.

Oggi Dilaxia, con una value proposition rinnovata, ha l’obiettivo di valorizzare la forza dei business dei clienti con soluzioni in grado di rafforzarne la competitività. Dilaxia parla la stessa lingua dei clienti, ovvero quella del business, comunica per obiettivi e traguardi e si pone come partner altamente specializzato in grado di prendersi cura del loro successo. Dilaxia rende i processi aziendali più agili, intelligenti e sostenibili, e costruisce soluzioni che rendono le organizzazioni proattive, in grado di rispondere in maniera più consapevole alle esigenze del mercato.

Come sottolinea Gianluca Velez, CEO di Dilaxia: “Oggi l’offerta tecnologica a disposizione delle aziende supera di gran lunga la loro capacità di utilizzarla. C’è bisogno che la tecnologia aiuti a sprigionare il potenziale delle organizzazioni creando utilità e generando valore. Dilaxia parte proprio da questo, dalla missione di aiutare le aziende a esprimere il proprio potenziale attraverso la tecnologia, ridisegnando i processi di business con soluzioni digitali altamente personalizzate e prodotti innovativi.”

A partire dai servizi informatici fondamentali come l’assistenza agli utenti, la consulenza e progettazione delle infrastrutture, lo sviluppo software e la protezione dei dati, Dilaxia ha sviluppato un portfolio di soluzioni in grado di accelerare la trasformazione digitale delle aziende. Dalla Cloud Migration, al Modern Workplace, dalla Business Intelligence al Manufacturing Execution System, dalla Cybersecurity all’automazione dei processi, le soluzioni Dilaxia potenziano la capacità di raggiungere gli obiettivi aziendali attraverso l’incremento di efficienza ed efficacia aziendale. Per questo hanno scelto Dilaxia, tra gli altri, Credemtel, Ospedale San Raffaele Resnati, 24 Bottles Schlegel Giesse, Mario Cucinella Architects, CINECA, Istituto Ortopedico Rizzoli, Fondazione Cassa di Risparmio di Reggio Emilia, Felsinea Ristorazione, Aercel, CDI Centro Diagnostico Italiano, SADEL, Rosetti Marino, Università di Bologna, AEPI, Fondazione Aldini Valeriani, Agenzia territoriale dell’Emilia Romagna per i servizi Idrici, Comune di Milano, Fores Engineering, DVP Vacuum Technology, IPI, SINTESI, Howden Scagliarini, FIAC, Marzocchi Pompe, COMET, ROBINTOUR, SILEA, ANPAS, Sistemi Informativi Gruppo l’Operosa, Comecer S.p.A., OBR – OpenBuiding Reseach, DAEM Gruppo Buonristoro, PMG Italia S.p.A., Glenair Italia S.p.A., Madel S.p.A. e Società Dolce Società Cooperativa.

Alle soluzioni si affiancano i Software as a Service destinati ad aziende private ed enti pubblici, come le piattaforme Forwork Suite e UTOPIA.

Grazie a Forwork vengono erogati servizi di sorveglianza sanitaria e sicurezza a 30.000 aziende e 700.000 lavoratori in Italia (pari al 4% dei lavoratori attivi del Paese). Si integra perfettamente con i migliori sistemi aziendali e comprende tre moduli: Medwork per la sorveglianza sanitaria, Safework per la sicurezza nei luoghi di lavoro, Trainwork per la formazione dei lavoratori.

UTOPIA è il software in cloud efficace e completo per adeguare il sistema di gestione privacy al GDPR per consulenti, aziende e pubblica amministrazione, utilizzato per la compliance di oltre 6.000 organizzazioni.

Tra gli altri, hanno scelto i SaaS Dilaxia: Hera S.p.A., Parmalat S.p.A., Veritas S.p.A., Coop Allenza, Coop Lombardia, Unicoop Tirreno, varie Ausl dell’ER come Asl Bologna, AO Sant’Orsola, Ausl e AO di Ferrara, Parmalat e Galbani, poi Engineering, Consip, Gruppo Maggioli, Lottomatica, SCM Group, Comer Industries, Estra Energie S.p.A., Octo, Valagro, UNICEF, Etra, UNISS, FISG, GSP, Acque Bresciane, J Medical, Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna, Istituti Milanesi Martinitt e Stelline, Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo, Città Metropolitana di Bologna, CGN, SMAT.

Andrea Scagliarini S.p.A., importante azienda del settore assicurativo, è parte integrante del Gruppo Howden, il più grande broker assicurativo al mondo al di fuori degli USA, presente direttamente in 45 Paesi. Per aiutare la società a erogare i suoi servizi in modo efficiente ed efficace, Scagliarini ha scelto di affidarsi a NSI, ora Dilaxia, per lo sviluppo di Atlas, un CRM e software gestionale completo dotato di tutte le funzionalità necessarie per gestire ogni fase del processo di erogazione dei servizi di un broker assicurativo. Atlas offre una gamma completa di funzionalità, tra cui la gestione dei prospect, delle opportunità, delle trattative, delle polizze, dei sinistri, delle quietanze e dei titoli.

Per Matteo Scagliarini, Chair Howden Italia e CEO Howden Scagliarini: “NSI, ora Dilaxia, rappresenta da anni un partner strategico per lo sviluppo del nostro software gestionale, che ci consente un’efficienza operativa e una granularità nell’analisi dei dati straordinarie. NSI ci ha sempre supportato in modo proattivo ed efficace e ci ha consentito di implementare soluzioni all’avanguardia nel nostro settore”.

Dilaxia S.p.A., che conta circa 150 collaboratori nelle due sedi di Bologna e Milano e 8 milioni di fatturato, affiancherà al suo percorso di crescita organica una nuova strategia di fusioni e acquisizioni, con l’obiettivo di espandersi anche nel mercato europeo, processo iniziato nel 2018 con l’apertura del primo branch estero in Albania.