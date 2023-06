Sababa Security in partnership con Infinidat per dati di livello enterprise più protetti

Sababa Security – operatore italiano attivo nel settore della cybersecurity che fornisce un’offerta integrata e personalizzata di prodotti e servizi gestiti per proteggere i diversi ambienti IT, OT e IoT dalle minacce informatiche, ha siglato un accordo di partnership con Infinidat – azienda specializzata in soluzioni storage enterprise – per fornire alle aziende italiane una maggiore protezione dei dati e potenziare la loro cyber resilience. L’architettura storage software-defined di Infinidat garantisce latenza di microsecondi, disponibilità del 100% e funzionalità avanzate di cyber storage resilience con InfiniSafe® per contrastare ransomware ed altri attacchi informatici.

Minaccia globale per individui ed organizzazioni, il ransomware è un tipo di software dannoso che i criminali informatici utilizzano per criptare i file della propria vittima, rendendoli inaccessibili fino al pagamento di un riscatto. Mentre alcune aziende decidono di pagare ed hanno la fortuna di ricevere in cambio la chiave di decifrazione, molte altre pagano senza ricevere nulla. Recenti ricerche hanno stimato che, nel corso del 2023, gli attacchi informatici, compresi i ransomware, saranno in grado di infliggere alle aziende un danno di circa 8 trilioni di dollari a livello globale.

Combinando la forte competenza in materia di sicurezza informatica di Sababa Security con la lunga esperienza di Infinidat nel campo dell’enterprise storage con complete e avanzate funzionalità di cyber resilience, questa partnership ha l’obiettivo di fornire alle aziende italiane tutti gli strumenti necessari per rendere il loro recovery il più rapido possibile in caso di attacco ransomware, ma anche di disastri naturali o di semplici errori umani.

“Andando ben oltre il backup tradizionale o i piani di disaster recovery, Infinidat è per noi un partner strategico per portare sul mercato una solida proposta di data storage, che offra l’affidabilità, le prestazioni e la flessibilità necessarie per supportare le odierne imprese digitali che gestiscono un’elevata quantità di dati“, ha commentato Massimo Romagnoli, VP Enterprise Sales di Sababa Security, “Aggiungendo l’esperienza di Sababa nel campo della cybersecurity alle loro già sofisticate tecnologie, possiamo davvero aiutare le aziende di tutte le dimensioni ad affrontare la necessità di una maggiore protezione dei dati e ad essere preparate per affrontare qualsiasi imprevisto“.

“La partnership con Sababa Security si inserisce perfettamente nella strategia di Infinidat volta ad assicurare il successo dei propri clienti. Le nostre piattaforme di storage offrono una combinazione di innovazione, tecnologia e funzionalità avanzate di cyber resilience che si sposa al meglio con l’expertise e le soluzioni proposte da Sababa. I partner sono per noi una risorsa fondamentale e per questo motivo, da tempo, stiamo investendo in un costante sviluppo del nostro Channel Program. Siamo certi che con Sababa Security riusciremo a fornire una protezione dei dati ancora più avanzata e assicurare la resilienza informatica necessaria a soddisfare le esigenze delle aziende moderne”, ha affermato Donato Ceccomancini, Country Manager Infinidat Italia.