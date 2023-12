AI Alliance: da IBM e Meta il via a una comunità internazionale per la promozione di un’IA aperta, sicura e responsabile

I progressi dell’Intelligenza Artificiale stanno creando nuove opportunità che possono migliorare il modo in cui lavoriamo, viviamo, impariamo e interagiamo gli uni con gli altri. L’innovazione aperta e trasparente è essenziale per fornire a un’ampia rete di ricercatori, sviluppatori e utilizzatori di AI le informazioni e gli strumenti necessari per sfruttare tali avanzamenti, con un’attenzione particolare su sicurezza, diversità, opportunità economiche e benefici. Aziende, start-up, ricercatori, governi e altre organizzazioni sono impegnati a fornire il proprio contributo per innovare l’AI, attraverso un approccio aperto alla scienza e alle tecnologie e una maggiore collaborazione e condivisione delle informazioni, che permette di evolvere più velocemente e in modo più inclusivo, identificando e mitigando i rischi. Questi i presupposti alla base dell’AI Alliance, comunità che aggrega leader nel settore dell’AI, nell’area delle start-up, nel mondo accademico, nella ricerca e negli Enti Governativi, tutti uniti per sostenere l’innovazione e la ricerca scientifica, attraverso un approccio aperto. L’AI Alliance intende favorire l’azione in un contesto internazionale, attraverso un’ampia rete di istituzioni, con l’obiettivo di plasmare l’evoluzione dell’AI in modo che recepisca le complessità delle nostre società e ne soddisfi le esigenze.

Focus dell’AI Alliance la promozione di una comunità aperta per sviluppatori e ricercatori per accelerare l’innovazione responsabile nell’AI, garantendo rigore scientifico, fiducia, sicurezza, diversità e competitività economica. L’aggregazione dei principali sviluppatori, di scienziati, istituzioni accademiche, aziende e altri innovatori e la sinergia tra risorse e conoscenze permetterà di fronteggiare i problemi nell’area della sicurezza e mettere a disposizione di ricercatori, sviluppatori e utenti di tutto il mondo una piattaforma per la condivisione e lo sviluppo di soluzioni.

A tal fine, l’AI Alliance prevede di avviare o potenziare progetti che soddisfino i seguenti obiettivi:

· Sviluppare e adottare benchmark e standard di valutazione, strumenti e altre risorse che consentano lo sviluppo e l’uso responsabile dei sistemi di AI su scala globale, inclusa la creazione di un catalogo di strumenti di sicurezza, protezione e di cui avere fiducia. Supportare la promozione e la diffusione di questi strumenti attraverso la community di sviluppatori per la creazione di modelli e la loro applicabilità.

· Favorire l’evoluzione responsabile dell’ecosistema dei foundation model aperti, con caratteristiche diverse e capacità superiori – multilingue, multimodali e scientifici – in grado di aiutare a fronteggiare le sfide attuali in materia di clima, istruzione e altro.

· Promuovere un ecosistema in grado di accelerare lo sviluppo hardware dell’AI aumentando i contributi e l’adozione di tecnologie software abilitanti essenziali.

· Sostenere lo sviluppo di competenze globali in materia di AI e la ricerca esplorativa. Coinvolgere la comunità accademica per supportare ricercatori e studenti nell’apprendimento e nel contribuire a progetti di ricerca su modelli e strumenti di AI essenziali.

· Sviluppare contenuti e risorse educative per stimolare il dibattito pubblico e i responsabili politici sui benefici, i rischi, le soluzioni e la regolamentazione di precisione per l’AI.

Dare vita a iniziative che incoraggino lo sviluppo aperto dell’AI in modo sicuro e vantaggioso e organizzare eventi per esplorare i casi d’uso dell’AI e mostrare come i membri dell’Alleanza la stiano usando in modo responsabile ed etico.

Da chi è costituita l’AI Alliance

L’AI Alliance è costituita da un’ampia gamma di organizzazioni che lavorano su tutti gli aspetti dell’istruzione, della ricerca, dello sviluppo e dell’implementazione dell’AI e della governance, per garantire innovazione aperta nell’AI a vantaggio di tutti, concepita in modo responsabile.

I componenti:

· I creatori degli strumenti che guidano il benchmarking dell’intelligenza artificiale, le metriche e le best practice, il trust e la convalida e la creazione di applicazioni come MLPerf, Hugging Face, LangChain, LlamaIndex e toolkit di intelligenza artificiale open source per la spiegabilità, la privacy, la robustezza del contraddittorio e la valutazione dell’equità.

· Le università e le agenzie scientifiche che formano e supportano scienziati e ingegneri dell’AI, generazione dopo generazione, evolvendo le frontiere della ricerca in questo ambito, attraverso un approccio aperto alla scienza.

· I costruttori di hardware e di infrastruttura che supportano l’addestramento e le applicazioni dell’AI, dalle GPU necessarie agli acceleratori di AI personalizzati e alle piattaforme cloud.

· I maggiori costruttori di framework che compongono la piattaforma, tra cui PyTorch, Kubernetes, Ray, Hugging Face Text generation inference e Parameter Efficient Fine Tuning.

· I creatori di alcuni dei modelli aperti più utilizzati ad oggi, tra cui Llama2, Stable Diffusion, StarCoder, Bloom e molti altri.

IBM e Meta sono orgogliose di presentare l’AI Alliance con le maggiori organizzazioni del settore, della pubblica amministrazione e del mondo accademico. I partner e i collaboratori includono:

· Agenzia per la scienza, la tecnologia e la ricerca (A*STAR)

· Aitomatic

· AMD

· Qualsiasiscala

· Cerebras

· CERN

· Cleveland Clinique

· Cornell University

· Dartmouth

· Dell Technologies

· Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne

· ETH Zurigo

· Fast.ai

· Fenrir, Inc.

· FPT Software

· Hebrew University of Jerusalem

· Hugging Face

· IBM

· Imperial College London

· Indian Institute of Technology Bombay

· Abdus Salam International Centre for Theoretical Physics (ICTP)

· Institute for Computer Science, Artificial Intelligence

· Intel

· Keio University

· LangChain

· LlamaIndex

· Linux Foundation

· Mass Open Cloud Alliance, gestita da Boston University e Harvard

· Meta

· Mohamed bin Zayed University of Artificial Intelligence

· MLCommons

· National Aeronautics and Space Administration

· National Science Foundation

· New York University

· NumFOCUS

· OpenTeams

· Oracle

· Partnership on AI

· Quansight

· Red Hat

· Rensselaer Polytechnic Institute

· Roadzen

· Sakana AI

· SB Intuitions

· ServiceNow

· Silo AI

· Simons Foundation

· Sony Group

· Stability AI

· Together AI

· TU Munich

· UC Berkeley College of Computing, Data Science, and Society

· University of Illinois Urbana-Champaign

· The University of Notre Dame

· The University of Texas at Austin

· The University of Tokyo

· Yale University

Come funzionerà la comunità

La prima attività dell’AI Alliance sarà la formazione di gruppi di lavoro guidati dai membri in tutte le principali aree tematiche sopra elencate. L’Alleanza istituirà inoltre un consiglio di amministrazione e un comitato di supervisione tecnica dedicato all’avanzamento delle aree di progetto di cui sopra, nonché alla definizione di standard e linee guida generali.

Oltre a riunire i principali sviluppatori, scienziati, accademici, studenti e leader aziendali nel campo dell’intelligenza artificiale, l’AI Alliance prevede di collaborare con importanti iniziative esistenti di governi, organizzazioni senza scopo di lucro e della società civile che stanno svolgendo un lavoro prezioso e allineato nello spazio dell’AI.

Dichiarazioni dei membri

Arvind Krishna, Presidente e CEO di IBM: “I continui progressi nell’AI sono una testimonianza dell’innovazione aperta e della collaborazione tra comunità di creator, scienziati, accademici e leader aziendali. Questo è un momento cruciale per definire il futuro dell’AI. IBM è orgogliosa di collaborare con organizzazioni che condividono la nostra visione nell’ambito dell’AI Alliance per garantire che questo ecosistema aperto favorisca un programma AI innovativo sostenuto da sicurezza, responsabilità e rigore scientifico”.

Nick Clegg, President, Global Affairs di Meta: “Crediamo sia più efficace lo sviluppo aperto dell’AI: più persone possono beneficiare di vantaggi, creare prodotti innovativi e lavorare sulla sicurezza. L’AI Alliance riunisce ricercatori, sviluppatori e aziende per condividere strumenti e conoscenze che possono aiutare tutti noi a fare progressi, indipendentemente dal fatto che i modelli siano condivisi apertamente o meno. Non vediamo l’ora di lavorare con i partner per far progredire lo stato dell’arte dell’AI e aiutare tutti a costruire in modo responsabile”.

Lisa Su, CEO e Presidente di AMD: “In AMD ci impegniamo a far progredire la tecnologia attraverso la collaborazione. La storia del nostro settore evidenzia come lo sviluppo aperto e basato su standard, che sfrutta le capacità dell’intero settore, acceleri l’innovazione e garantisca che i progressi tecnologici abbiano il maggiore impatto positivo. Adottando standard aperti e trasparenza in tutti gli aspetti dell’ecosistema di un’AI in rapido sviluppo, possiamo contribuire a garantire che i vantaggi trasformativi dell’AI responsabile siano ampiamente disponibili. Siamo orgogliosi di unirci ad altri leader del settore in qualità di membro fondatore dell’AI Alliance e non vediamo l’ora di lavorare insieme per garantire che i rapidi progressi nell’AI siano una forza per un cambiamento positivo”.

Dr. Sun Sumei, direttore esecutivo ad interim dell’Istituto per la ricerca Infocomm (I²R) di A*STAR: “In qualità di istituto di ricerca nell’ambito di A*STAR, I²R guida le iniziative di ricerca e si impegna attivamente per migliorare l’impatto delle nostre innovazioni e soddisfare le esigenze nazionali di Singapore e della sua comunità. Siamo orgogliosi di essere un membro fondatore dell’AI Alliance, che ci consentirà di svolgere un ruolo fondamentale nell’ecosistema, contribuire allo sviluppo di innovazioni di AI etiche e affidabili con modelli di AI ben regolamentati per applicazioni di impatto nel mondo reale. Attraverso gli sforzi collettivi con il resto dei membri, crediamo che l’evoluzione, l’applicazione e l’adozione dell’AI raggiungeranno nuove vette”.

Christopher Nguyen, CEO, Aitomatic & Industrial AI Leader: “L’indipendenza dall’AI è fondamentale per le aziende che fanno leva su competenze specialistiche come chiave per la competitività. Le basi fondative open source, promosse dall’AI Alliance, sono essenziali per l’adozione, senza soluzione di continuità, dei modelli all’edge di calcolo. Aitomatic e i nostri partner sono entusiasti di contribuire e beneficiare dell’impatto trasformativo della Global AI Alliance”.

Robert Nishihara, CEO di Anyscale: “L’intelligenza artificiale avrà un impatto positivo sulla nostra vita quotidiana e affronterà alcune delle sfide globali più urgenti, ma come nel caso di qualsiasi nuova tecnologia o innovazione, dobbiamo considerare i rischi. Per garantire che le comunità open source possano continuare a prosperare, innovare, stimolare progressi tecnologici e far progredire il più ampio ecosistema dell’AI, è imperativo promuovere l’etica, la governance e la sicurezza dell’AI. L’AI Alliance è un passo importante per garantire che la nostra società possa beneficiare dell’AI in modo responsabile ed equo”.

Yannis Paschalidis, Distinguished Professor of ECE e Direttore dell’Hariri Institute for Computing and Computational Science & Engineering presso la Boston University: “L’Hariri Institute, che ospita la multi-istituzionale Mass Open Cloud Alliance (MOC Alliance), è entusiasta che la MOC Alliance si unisca all’AI Alliance come membro fondatore. La MOC Alliance è stata costituita per fornire una piattaforma cloud aperta a prezzi accessibili alla comunità di ricerca, promuovendo così gli obiettivi del Massachusetts Green High Performance Computing Center (MGHPCC), una joint venture di Boston University, Harvard, MIT, Northeastern e UMass. L’Hariri Institute da sempre sostiene l’impegno verso l’open-source ed è in prima linea nelle innovazioni dell’AI con applicazioni nella scienza, nella biomedicina e nell’assistenza sanitaria, dove i modelli di AI aperti, affidabili, imparziali ed etici sono particolarmente importanti”.

Andrew Feldman, co-fondatore e CEO di Cerebras Systems: “La missione di Cerebras è trasformare l’elaborazione dell’AI e democratizzare l’accesso all’AI per i clienti di tutto il mondo. In sinergia con questa comunità di leader tecnologici globali, siamo orgogliosi di poter accelerare i progressi e favorire i contributi della comunità dell’AI open source nel modo più efficiente, collaborativo e responsabile possibile”.

Tom Mihaljevic, M.D., CEO e Presidente della Cleveland Clinic e titolare della Morton L. Mandel CEO Chair: “Siamo lieti di essere un membro fondatore dell’AI Alliance. In qualità di leader nell’AI per il settore sanitario, riconosciamo che ha il potenziale per accelerare rapidamente il ritmo della ricerca medica e migliorare l’assistenza ai pazienti. Le capacità dell’AI sono in costante crescita e miglioramento ed è fondamentale che le organizzazioni di diversi settori si uniscano per aiutare a far progredire le scoperte e le tecnologie dell’AI, affrontando al contempo i timori relativi alla sicurezza e alla protezione. Siamo orgogliosi di poter lavorare su queste importanti questioni in collaborazione con i membri dell’Alleanza”.

Krystyn J Van Vliet, vicepresidente per la ricerca e l’innovazione presso la Cornell University:

“Cornell è entusiasta di sedere al tavolo di questa AI Alliance insieme agli altri membri. L’innovazione aperta ha stimolato incredibili progressi in molti campi, tra cui quello dell’intelligenza artificiale, e prospera sulla sperimentazione e sul dialogo. Non vediamo l’ora di contribuire alle discussioni, alle tecnologie e ai progressi che aiuteranno il mondo a sviluppare conoscenze e strumenti utilizzando l’intelligenza artificiale, nonché un senso di responsabilità condiviso per un impatto positivo sulla società”.

Dave Kotz, Provost e Pat and John Rosenwald Professor presso il Dipartimento di Informatica del Dartmouth College: “Dartmouth, dove l’intelligenza artificiale è stata concepita per la prima volta nel 1956, è entusiasta di far parte di questa alleanza e si impegna a garantire che l’AI sia trasparente, affidabile e al servizio di tutta l’umanità in futuro”.

Jeff Boudreau, Chief AI Officer di Dell Technologies, ha dichiarato: “Il progresso dell’AI che genera un valore reale per l’umanità può avvenire solo con l’innovazione aperta e in ecosistemi aperti. L’AI Alliance è un passo positivo per garantire che un insieme diversificato di voci collabori in modo trasparente a beneficio di tutti”.

Marcel Salathé e Pascal Frossard, co-direttori del Centro AI dell’EPFL: “L’EPFL si impegna per uno sviluppo aperto, trasparente e sicuro dell’AI, riconoscendone l’importanza per tutti. Attraverso collaborazioni globali come l’AI Alliance, miriamo a garantire che il progresso nella tecnologia AI sia etico, efficiente e universalmente benefico”.

Jeremy Howard, ricercatore fondatore, Fast.ai: “L’open source è la spina dorsale di tutti i principali software di intelligenza artificiale. Con l’open source, l’intera comunità si riunisce per collaborare alla risoluzione dei problemi più difficili, le soluzioni più efficaci prevalgono e tutti ne traggono beneficio”.

Phong Nguyen, CAIO, FPT Software: “FPT Software è entusiasta e onorata di entrare a far parte dell’Alleanza, dove crediamo che l’apertura e la trasparenza siano fondamentali per garantire l’implementazione sicura e responsabile dell’AI. Impegnati in questa visione, miriamo a lavorare a stretto contatto con le varie parti interessate per migliorare l’AI nell’open science, portando in ultima analisi significativi benefici sociali al settore”.

Il presidente Asher Cohen, dell’Università Ebraica di Gerusalemme, ha dichiarato: “L’adesione all’AI Alliance segna un momento cruciale per l’Università Ebraica, dove la collaborazione incontra l’innovazione. Siamo entusiasti di far parte di questa coalizione che guida il futuro dell’AI, promuovendo le tecnologie aperte, coltivando i talenti e sostenendo pratiche di AI etiche e affidabili. Insieme, creeremo percorsi per l’istruzione globale, costruiremo strutture solide e sosterremo politiche che alimentino un ecosistema di AI vivace e aperto. Questa alleanza è un faro che illumina il nostro impegno a plasmare un futuro responsabile e inclusivo, alimentato dalle illimitate possibilità dell’intelligenza artificiale”.

Atish Dabholkar, direttore dell’ICTP: “L’ICTP è lieta di far parte della comunità di ricerca internazionale di alto livello che sostiene l’AI Alliance che comprende i principali attori del settore. Condividiamo l’impegno a esplorare nuovi orizzonti scientifici e a condividere apertamente nuove conoscenze. L’AI ha il potenziale per cambiare radicalmente il modo in cui viene applicata la scienza e, unendoci a questa Alleanza, garantiremo che la nostra vasta rete internazionale di scienziati abbia libero accesso alle ultime novità in materia di innovazione, formazione e governance dell’AI, indipendentemente dai confini geografici”.

Il Professor Varsha Apte, Direttore del Dipartimento di Informatica e Ingegneria dell’IIT di Bombay: “Il Dipartimento di Informatica dell’IIT di Bombay è molto lieto di far parte dell’AI Alliance. Speriamo di contribuire alla creazione e all’adozione di modelli vocali e linguistici su lingue, accenti e dialetti più diversi, studiando anche modelli di base per una migliore rappresentazione di informazioni strutturalmente ricche”.

Il professor Bob Shorten, direttore della Dyson School of Engineering, Imperial College di Londra: “Siamo lieti di essere un membro fondatore dell’AI Alliance. All’Imperial College di Londra, crediamo che il coinvolgimento della comunità sia essenziale per rendere l’AI affidabile, responsabile, trasparente e verificabile. Non vediamo l’ora di collaborare con l’Alleanza per realizzare questi obiettivi”.

Il professor Martin Vechev, direttore scientifico dell’INSAIT, professore ordinario presso l’ETH di Zurigo: “L’INSAIT è lieta di aderire all’AI Alliance e di contribuire a spianare la strada verso un’AI più trasparente, aperta, sicura e affidabile”.

Deepak Patil, CVP e GM Intel Datacenter AI Solutions: “Intel supporta da tempo l’ecosistema aperto per promuovere l’innovazione e il futuro della tecnologia. L’AI Alliance offre l’opportunità a un’ampia comunità di riunirsi per far progredire il futuro delle tecnologie di intelligenza artificiale, compresi set di dati, modelli e strumenti che fondano le proprie radici nella responsabilità, nell’etica, nell’affidabilità e nelle pratiche di sicurezza. Collaborando in tutto il settore, il progresso di questa tecnologia può essere portato avanti con velocità e trasparenza. Non vediamo l’ora di lavorare con questo gruppo eterogeneo per contribuire a plasmare un ecosistema di intelligenza artificiale aperto e responsabile”.

Prof. Kohei Itoh, Presidente della Keio University: “La Keio University è entusiasta di far parte di questa nuova alleanza che giocherà un ruolo chiave nel contribuire all’espansione dell’orizzonte dell’informatica combinando il supercalcolo, l’informatica quantistica, i semiconduttori e la ricerca sull’intelligenza artificiale”.

Jim Zemlin, direttore esecutivo della Linux Foundation: “L’AI Alliance è un’altra pietra miliare nel processo di fornitura di software, dati e altre risorse essenziali per lo sviluppo di un’AI trasparente, avanzata e affidabile. I processi collaborativi aperti e la governance aperta sono fondamentali per questi obiettivi e lavorando con la nostra PyTorch Foundation, LF AI and Data Foundation, Cloud Native Computing Foundation, non vediamo l’ora di partecipare e sostenere l’Alleanza fornendo una sede neutrale per tutti gli elementi dell’ecosistema AI“.

Jerry Liu, co-fondatore e CEO di Llama Index: “Il software open source è uno dei componenti più importanti per garantire che l’AI sia comprensibile, spiegabile e accessibile a tutti. La missione di LlamaIndex è quella di consentire a tutti gli sviluppatori di connettere gli LLM con i loro dati privati. Sosteniamo lo sviluppo di modelli open source e strumenti di supporto in modo che gli sviluppatori possano trarre vantaggio da un forte ecosistema di scelte diverse per raggiungere questa missione”.

Orran Krieger, Professore ECE e CS e Direttore della Mass Open Cloud Alliance (MOC Alliance): “La MOC Alliance è orgogliosa che il proprio open production cloud faccia parte della Open AI Alliance. La missione dell’AI Alliance di abilitare l’AI in modo aperto e trasparente si sposa perfettamente con un cloud basato sull’open source, con tutti gli stati operativi e la telemetria disponibili per consentire l’innovazione. Speriamo di essere sia una piattaforma conveniente per molti degli utenti di ricerca e senza scopo di lucro che fanno parte dell’AI Alliance, sia un luogo in cui i partecipanti all’AI Alliance che stanno sviluppando nuovi strumenti e piattaforme possano esporre la loro innovazione alla nostra vasta comunità di ricercatori/utenti di AI esistenti”.

Timothy Baldwin, Acting Provost, Mohamed bin Zayed University of Artificial Intelligence (MBZUAI): “MBZUAI riconosce l’impatto trasformativo della collaborazione nel promuovere l’innovazione. L’ecosistema aperto coltivato dall’alleanza rispecchia i nostri valori fondamentali, enfatizzando principi come il rigore scientifico, la fiducia, l’etica, la trasparenza e la responsabilità. In qualità di membro fondatore, MBZUAI riconosce il potenziale trasformativo dei foundation model e dell’AI generativa. La nostra recente apertura dell’Institute of Foundational Models consolida il nostro impegno a far progredire la ricerca accademica su modelli fondamentali con capacità linguistiche, visive, biologiche e oltre. Questi modelli stanno guidando la trasformazione in settori diversi come la sostenibilità e l’assistenza sanitaria. Siamo onorati di far parte dell’AI Alliance e attendiamo con impazienza di fare passi avanti verso la creazione di un futuro in cui l’AI apporti benefici alle persone e alla società in tutto il mondo”.

David Kanter, direttore esecutivo di MLCommons: “MLCommons crede nell’ingegneria collaborativa per costruire benchmark e metriche standard del settore per aiutare a far progredire l’AI in aree chiave come le performance e la sicurezza. Non vediamo l’ora di collaborare con l’AI Alliance in queste aree per rendere tutta l’AI più sicura per tutti”.

Sethuraman Panchanathan, direttore della NSF: “La National Science Foundation degli Stati Uniti è lieta di collaborare con l’AI Alliance attraverso il progetto pilota National AI Research Resource (NAIRR) per raggiungere gli obiettivi condivisi di sostenere la scoperta, l’innovazione e la scienza aperta basate sull’intelligenza artificiale. Il progetto pilota NAIRR collegherà l’ampia e diversificata comunità di ricerca americana con le risorse necessarie per perseguire le frontiere dell’AI in modo che tutti possiamo essere certi che sia sicura, protetta e affidabile. Le risorse e gli strumenti sviluppati dall’AI Alliance saranno messi a disposizione della comunità di ricerca attraverso il progetto pilota NAIRR, rafforzando ed estendendo la capacità di tale progetto di far progredire l’innovazione dell’AI in aree di importanza sociale ed economica e garantendo che gli Stati Uniti rimangano all’avanguardia nella competitività in questa tecnologia chiave”.

Stacie Bloom, Chief Research Officer e Vice Provost for Research, NYU: “La NYU è entusiasta dell’opportunità di collegare la sua comunità di ricerca di livello mondiale sull’AI con così tante istituzioni eccezionali, tra cui IBM e Meta. Questa alleanza è in linea con i nostri obiettivi di promuovere soluzioni scientifiche e tecnologiche su scala globale e in modo sicuro, responsabile, accessibile ed equo”.

Matt Hicks, Presidente e CEO di Red Hat, ha dichiarato: “La collaborazione e l’innovazione aperta sono sempre stati veri catalizzatori del progresso. L’avvio dell’AI Alliance segna una pietra miliare visionaria, che unisce giganti del settore, mondo accademico e innovatori con la responsabilità condivisa di plasmare il futuro e promuovere l’innovazione aperta, garantendo che il potere trasformativo dell’AI sia sfruttato in modo responsabile ed etico. In qualità di membro fondatore dell’AI Alliance, Red Hat riconosce il potenziale collettivo di una comunità AI aperta e sana, una forza che non solo costruirà tecnologie, ma sosterrà anche un futuro in cui l’innovazione non conosce limiti”.

Martin A. Schmidt, Ph.D., Presidente del Rensselaer Polytechnic Institute: “Il Rensselaer Polytechnic Institute è onorato di essere un membro fondatore dell’AI Alliance. Crediamo che l’applicazione responsabile dell’intelligenza artificiale consenta infinite possibilità di scoperta e innovazione. Non vediamo l’ora di collaborare con l’alleanza per accelerare il nostro lavoro nell’intelligenza artificiale e nell’informatica quantistica”.

Rohan Malhotra, CEO e fondatore di Roadzen: “L’attenzione dell’AI Alliance sulla promozione di un ecosistema aperto e diversificato è un passo fondamentale per far progredire la ricerca sull’AI in tutto il mondo. È in netto contrasto con l’idea che l’AI sia strettamente controllata da poche entità. Roadzen si unisce a questa iniziativa globale insieme ai leader e ai ricercatori del settore, con un duplice impegno: sostenere questa visione e sfruttare la nostra esperienza nella costruzione di un’intelligenza artificiale che non sia solo rivoluzionaria, ma anche sicura, accessibile e vantaggiosa per tutti”.

CJ Desai, presidente e COO di ServiceNow: “L’innovazione dell’AI deve rimanere aperta per generare un impatto sociale positivo ed equo, promuovere progressi continui e affrontare i potenziali rischi in modo collaborativo. Non c’è spazio per un approccio del tipo “chi vince prende tutto”; lo sviluppo di LLM responsabili e sicuri si presenta in molte forme. Entrando a far parte di questa alleanza, ServiceNow sta raddoppiando l’innovazione aperta, sfruttando il talento e l’esperienza collettiva della comunità open source globale. Questa mossa mira a garantire che lo sviluppo dell’AI sia radicato nelle esigenze della società, sia oggi che in futuro”.

David Spergel, Presidente della Simons Foundation: “La Simons Foundation è fortemente impegnata nei codici aperti, nei dati aperti e nella letteratura scientifica aperta. Siamo stati a lungo sostenitori di arXiv, un sito chiave per la scienza aperta. Riteniamo che questo supporto del codice open source per l’AI sia essenziale sia per far progredire la scienza sia per consentire un uso etico dell’AI”.

Hiroaki Kitano, Senior Executive Vice President e CTO di Sony Group Corporation, ha dichiarato: “In qualità di azienda globale di tecnologia e intrattenimento, Sony crede nello sviluppo di nuove tecnologie a beneficio della comunità creativa e della società in generale, in modo etico, legale e responsabile. Non vediamo l’ora di lavorare insieme ai rappresentanti della comunità internazionale open source dell’industria, del mondo accademico, della ricerca e delle organizzazioni governative per sviluppare modelli di intelligenza artificiale, dati, linee guida e best practice che garantiscano un uso sicuro e responsabile di tale tecnologia”.

Emad Mostaque, CEO di Stability AI: “Stability AI, leader nello sviluppo di modelli avanzati di AI aperta, e IBM, sostenitore dell’innovazione open-source, annunciano con orgoglio la propria partnership con l’AI Alliance. Insieme, siamo pronti a ridefinire il panorama dell’AI generativa, concentrandoci su innovazioni rivoluzionarie con un impegno costante per la fiducia e la sicurezza in questo campo così dinamico”.

Vipul Ved Prakash, co-fondatore e CEO di Together AI: “Siamo entusiasti di entrare a far parte dell’alleanza perché crediamo nel potere della comunità e nell’apertura. Questo è il percorso verso un’AI sicura e responsabile e siamo interessati a costruire la piattaforma per consentire alla comunità dei modelli aperti di prosperare”.

Thomas F. Hofmann, presidente della TUM: “Con questa alleanza, vogliamo accelerare lo sviluppo di soluzioni di intelligenza artificiale responsabili, socialmente accettabili e scalabili in collaborazione con altre università e aziende leader”.

Jennifer Chayes, preside del College of Computing, Data Science and Society dell’UC Berkeley: “Perseguire l’innovazione aperta livella il campo di gioco, consentendo a tutti di condividere i vantaggi dell’AI generativa”.

Rashid Bashir, preside del Grainger College of Engineering, University of Illinois Urbana-Champaign: “Gli ingegneri di Grainger hanno condotto ricerche sull’AI sin dagli albori dell’informatica e l’UIUC è oggi un fulcro dell’innovazione dell’AI grazie a questa storia. Oggi, con tre degli istituti di intelligenza artificiale NSF della nazione e numerose partnership intersettoriali, stiamo portando avanti la ricerca e lo sviluppo della forza lavoro per accelerare il progresso dell’AI in modo sicuro e responsabile. L’UIUC è orgogliosa di unirsi agli stimati colleghi e partner in questa vitale alleanza”.

Il Presidente dell’Università Rev. John I. Jenkins, C.S.C., Università di Notre Dame: “Le innovazioni nell’intelligenza artificiale offrono, allo stesso tempo, la promessa di servire il bene comune e la minaccia di contrastarlo. È fondamentale affrontare serie questioni etiche sull’AI insieme a quelle tecnologiche. Notre Dame è stata a lungo un luogo di ricerca e riflessione sulle implicazioni etiche della scienza e della tecnologia, e siamo lieti che attraverso l’AI Alliance saremo in grado di dare una voce e una prospettiva distintive alla conversazione sulla costruzione di tecnologie che siano sia innovative che etiche”.

Jeffrey F. Rhoads, vice presidente per la ricerca e professore presso il Dipartimento di Ingegneria Aerospaziale e Meccanica dell’Università di Notre Dame: “Le tecnologie che faranno davvero progredire il nostro mondo saranno quelle che emergeranno da un ecosistema di innovazione inclusivo e interdisciplinare. In qualità di partner fondatore dell’AI Alliance, gli ingegneri, i data scientist, gli esperti di etica e altri ricercatori di Notre Dame saranno in grado di collaborare per costruire quell’ecosistema, unendosi sia ai laboratori di intelligenza artificiale di tutto il mondo sia ai partner del settore che mettono le nuove tecnologie nelle mani degli utenti. Ciò offrirà un’opportunità senza precedenti ai nostri docenti e ai nostri studenti, che contribuiranno a guidare le innovazioni che porteranno benefici alla società”.

Adam Klivans, direttore dell’UT-Austin Machine Learning Lab: “I ricercatori di intelligenza artificiale e machine learning dell’Università del Texas ad Austin, guidati dal Machine Learning Lab (MLL) e da Good Systems, non vedono l’ora di lavorare a stretto contatto con i membri dell’AI Alliance per ampliare l’accesso all’AI generativa allo scopo di accelerare la ricerca. Siamo entusiasti di esplorare modi per sfruttarne i vantaggi, salvaguardarli dai pericoli dell’AI e allo stesso tempo far progredire lo stato dell’arte nelle capacità dell’AI”.

Prof. Hiroaki Aihara, Vice Presidente Esecutivo dell’Università di Tokyo: “L’Università di Tokyo è entusiasta di far parte dell’AI Alliance, con l’obiettivo di sostenere insieme l’innovazione aperta e la scienza aperta nell’AI a beneficio della società in generale”.

Jeffrey Brock, Preside della Yale School of Engineering & Applied Science. “Siamo entusiasti di entrare a far parte dell’AI Alliance come partner fondatore. L’impegno per lo sviluppo dell’AI innovativo e aperto è in linea con la visione di Yale Engineering. Questa partnership ci consente di lavorare con un’ampia gamma di leader universitari e industriali per perseguire la ricerca collaborativa, formulando al contempo politiche e standard per un’AI sicura, spiegabile e affidabile”.