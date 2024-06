AI Hub: istruzioni per un uso consapevole dell’Intelligenza Artificiale

Mentre i progetti di Intelligenza Artificiale (AI) crescono a un ritmo senza precedenti, le informazioni degli esperti scarseggiano per i data center all’avanguardia. Vertiv, fornitore globale di soluzioni per le infrastrutture digitali critiche e le soluzioni di continuità, riconosce questa lacuna di conoscenze e l’urgenza di poter accedere a tali informazioni e ha presentato il proprio AI Hub. Partner, clienti e utenti che accedono al sito potranno disporre di informazioni specialistiche, progetti e risorse di riferimento per pianificare con successo la propria infrastruttura e rispondere alle esigenze di AI.

Cosa è il Vertiv AI Hub?

Il nuovo AI Hub di Vertiv offre white paper, ricerche di settore, strumenti e un’ampia gamma di soluzioni per l’alimentazione e il raffreddamento per applicazioni retrofit e per quelle greenfield. la nuovissima libreria di progetti che si possono realizzare illustra il raffreddamento a liquido e le infrastrutture di alimentazione scalabili per supportare i sistemi di chip attuali e futuri da 10-140kW per rack.

Riflettendo i rapidi e continui cambiamenti dello stack tecnologico dell’AI e dell’infrastruttura di supporto, il Vertiv AI Hub è un sito dinamico che sarà costantemente aggiornato con nuovi contenuti, tra cui un programma di certificazione dell’infrastruttura AI per i partner di Vertiv.

Dichiarazioni

“Vertiv vanta una tradizione nella condivisione di tecnologie e intuizioni rivoluzionarie per il settore dei data center”, ha dichiarato Giordano Albertazzi, CEO di Vertiv, presentando il nuovo AI Hub. “Siamo fortemente impegnati a garantire una conoscenza approfondita, il più ampio portfolio e una consulenza esperta per consentire ai nostri clienti di essere tra i primi a implementare un’infrastruttura di alimentazione e raffreddamento per l’AI ad alta efficienza energetica per le realizzazioni attuali e quelle future. Le nostre collaborazioni con i principali produttori di chip e con gli operatori di data center all’avanguardia ci rendono particolarmente qualificati per aiutare clienti e partner nel proprio percorso verso l’intelligenza artificiale”.

Sean Graham, Research Director, datacenter di IDC, ha evidenziato: “Praticamente tutti i settori stanno vagliando le opportunità di incrementare il potenziale aziendale attraverso l’AI, ma ci sono più interrogativi che risposte su come implementare l’infrastruttura. Un provider di soluzioni per le infrastrutture riconosciuto come Vertiv è prezioso per le aziende che stanno elaborando una strategia di AI e che cercano un’unica fonte di informazioni”.