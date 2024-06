EcoDataCenter migliora l’efficienza dei data center con Vertiv

Vertiv, fornitore globale di soluzioni per le infrastrutture digitali critiche e le soluzioni di continuità, ha firmato un contratto con la società svedese EcoDataCenter per la fornitura di soluzioni di raffreddamento ad acqua refrigerata ad alta efficienza per le modernissime infrastrutture di EcoDataCenter in fase di realizzazione a Falun, in Svezia.

I Vertiv Liebert PCW ottimizzeranno le infrastrutture di EcoDataCenter

EcoDataCenter, azienda fondata nel 2014, sta riscontrando un grande consenso grazie ai propri data center all’avanguardia e prosegue nella crescita e nell’espansione delle attività per supportare la maggiore domanda di intelligenza artificiale (AI) e di calcolo ad alte prestazioni (HPC). L’impegno della società per la sostenibilità è perfettamente in linea con l’attenzione dimostrata da Vertiv per le infrastrutture efficienti e i modelli di gestione ambientale. È stato quindi del tutto naturale per l’organizzazione estendere il contratto di collaborazione con Vertiv, scegliendo l’azienda come fornitore di soluzioni per il nuovo progetto. EcoDataCenter gestisce diverse strutture di data center in quattro località svedesi.

La data di entrata in funzione dei due nuovi data center di Falun è prevista per l’inizio del 2025. Il progetto prevede l’installazione di 96 unità di condizionamento ad acqua refrigerata Vertiv Liebert PCW per una capacità totale di circa 12 MW. Questi sistemi floor-mounted sono caratterizzati da batterie ottimizzate e da un design aerodinamico dei componenti interni, compresi elementi brevettati, che consentono di ridurre il consumo energetico. Inoltre, le unità sono personalizzabili in base alle esigenze del cliente, consentendo una maggiore efficienza di raffreddamento e un efficace riutilizzo del calore residuo.

Vertiv ed EcoDataCenter hanno in progetto di proseguire la collaborazione tecnologica per supportare le applicazioni AI e HPC.

Dichiarazioni

“Abbiamo optato per i sistemi di raffreddamento di Vertiv grazie alle caratteristiche di efficienza energetica e affidabilità delle soluzioni, all’eccezionale competenza e all’assistenza offerti. Vertiv è veloce nel tradurre i progressi tecnologici in prodotti e le loro innovazioni si integrano perfettamente con le nostre implementazioni“, afferma Mikael Svanfeldt, CTO di EcoDataCenter.

“Questo accordo quadro con EcoDataCenter è una conferma per Vertiv nel mercato svedese. EcoDataCenter e Vertiv vantano una lunga collaborazione finalizzata all’applicazione di soluzioni innovative, efficienti e affidabili a sostegno degli obiettivi di sostenibilità di EcoDataCenter. La condivisione delle reciproche competenze aiuta entrambe le aziende ad anticipare le esigenze future“, afferma Victor Elm, strategic segment and partners director, colocation and hyperscale per il Nord Europa di Vertiv.