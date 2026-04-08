Archiva Group alla Vicepresidenza di UNINFO con l’elezione di Quartarone

Archiva Group, azienda punto di riferimento dal 1998 nell’ambito dell’Enterprise Content and Process Management, prosegue la proficua collaborazione con UNINFO per promuovere le best practice e le norme in materia di gestione sicura dei dati, confermando il suo impegno nel promuovere la conformità normativa.

Archiva Group tramite l’elezione di Luciano Quartarone, Chief Information Security Officer (CISO) e Data Protection Officer (DPO), assume la Vicepresidenza di UNINFO, incarico in precedenza ricoperto da Diego Galletta di Autostrade. La nomina riconosce l’attenzione di Archiva come socio attivo nella definizione degli standard tecnici, valorizzando competenza, credibilità e presenza costante nei contesti di normazione.

“La normazione tecnica, proprio in quanto volontaria e democratica, ha sempre bisogno di protagonisti (pro)attivi e partecipativi. Per questo siamo molto felici della proficua collaborazione con Archiva Group e della nomina di Luciano Quartarone come Vicepresidente UNINFO, in quanto professionista competente ed esperto, da sempre espressione di un dinamismo costruttivo all’interno delle Commissioni Tecniche a livello nazionale ed internazionale”. Afferma Domenico Squillace, Presidente UNINFO.

“Accolgo questo incarico con sincera emozione e senso di responsabilità. Metto a disposizione di UNINFO l’esperienza maturata in questi anni, insieme alla passione per questo ambito, con l’obiettivo di contribuire allo sviluppo degli standard tecnici quali strumenti concreti di governo dell’innovazione. Rafforzare il dialogo tra imprese, tecnologia e regole costituirà, in questo percorso, un elemento centrale, così come favorire una partecipazione sempre più ampia e consapevole ai lavori di UNINFO, nella convinzione che la qualità della normazione si fondi sul contributo attivo e qualificato di tutti gli attori coinvolti”. Dichiara Luciano Quartarone.

Il nuovo incarico di Luciano Quartarone in UNINFO esprime l’impegno costante di Archiva Group nel promuovere la conformità normativa per garantire la gestione sicura dei dati. L’azienda riconosce l’importanza di affrontare le sfide legate alla gestione dei dati e continuerà a svolgere un ruolo attivo nella definizione delle migliori pratiche e delle normative nel settore.