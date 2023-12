Archiva Group digitalizza i processi per la gestione delle operazioni Import ed Export e abilita la conservazione a norma dei relativi documenti

Archiva Group, azienda punto di riferimento da oltre 30 anni per lo sviluppo di servizi digitali in outsourcing e per la consulenza specializzata in trasformazione digitale, annuncia due nuove soluzioni perfettamente integrabili in Requiro che semplificano le attività degli operatori economici nell’ambito delle nuove procedure digitalizzate per i processi doganali import ed export.

Questi moduli avanzati offrono la riduzione delle attività manuali e la semplificazione degli adempimenti richiesti grazie all’impiego dell’automazione dei processi nel recepimento della documentazione e nella sua riconciliazione, garantendo allo stesso tempo il controllo sul processo e la conservazione a norma dei relativi documenti. Le soluzioni offrono alle aziende affidabilità ed efficienza senza precedenti.

L’obiettivo delle soluzioni è quello di semplificare per le aziende il soddisfacimento delle nuove procedure digitalizzate introdotte dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), nell’ambito del processo di reingegnerizzazione del sistema informativo AIDA 2.0, a seguito del cambio normativo richiesto a livello unionale.

“Attraverso queste soluzioni, offriamo alle aziende strumenti potenti e flessibili per gestire in modo efficiente la complessità dei documenti doganali. Le nostre soluzioni sono modulabili in base alle esigenze dei clienti e non solo semplificano la gestione quotidiana, ma si adattano prontamente ai cambiamenti normativi, garantendo la conformità e la tranquillità alle aziende in un contesto di continua evoluzione” commenta Samuele Fini, Sales Director – Applied Solution di Archiva Group .

Per le operazioni d’importazione, dal 9 giugno 2022 il Documento Amministrativo Unico (DAU), o bolletta doganale, è stato sostituito da un flusso di dati, secondo una procedura ormai completamente informatizzata. A seguito di queste modifiche, le aziende hanno dovuto ripensare le modalità di recepimento dei documenti correlati e le loro procedure di gestione IVA, azzerando gli errori e riducendo allo stesso tempo l’impegno umano in azioni ripetitive. Accanto a queste esigenze, si affiancano quelle di garantire la compliance della documentazione e la conservazione a norma. Infatti, gli operatori devono assicurare la completezza dei documenti per l’importazione, per evitare le sanzioni tributarie e IVA e la perdita del credito IVA.

Invece, secondo le nuove procedure Export, il Documento di Accompagnamento all’esportazione sarà reperibile nel sono formato elettronico tramite il portale PDMU, e insieme al codice MRN e alla fattura elettronica risulta fondamentale per provare l’avvenuta esportazione e liquidare i diritti doganali per l’esportatore. Una delle novità principali introdotte dal progetto AES ph1 è proprio la sua dematerializzazione.

Quindi, l’obiettivo delle soluzioni Dogane Import e Dogane Export è quello di permettere alle aziende di recepire in modo rapido ed efficiente il cambio di procedura imposto da ADM.

L’approccio modulare proposto da Archiva Group è quindi un mix sapiente di consulenza, servizi e tecnologie. Sul versante import Archiva Group propone:

Automazione: Il servizio permette il recupero del codice MRN (Movement Reference Number) e il controllo dello stesso; per la ricerca e il download dei documenti di sintesi e svincolo e del Prospetto Contabile. Questo approccio automatizzato garantisce rapidità e precisione nell’ottenere i documenti necessari per le importazioni, incrociando tutte le combinazioni di P.IVA con i Codice Ufficio Doganale.

Ricerca Full Text e Indicizzazione: I documenti sono oggetto di una lavorazione di archiviazione digitale che rende possibile effettuare ricerche per tutte le parole, numeri o codici chiave presenti nei documenti, facilitando la gestione e l’accesso alle informazioni critiche.

Monitoraggio dello Stato del Fascicolo Documentale: Gli utenti possono monitorare lo stato del fascicolo documentale (composto da più documenti che necessariamente devono essere presenti), verificandone la completezza e allertando l’operatore su eventuali mancanze che potrebbero pregiudicare la chiusura del processo. Questa caratteristica offre una visione chiara e in tempo reale del progresso, consentendo una gestione proattiva dei documenti.

Conservazione a Norma: La soluzione si integra nativamente al sistema di conservazione di Archiva Group, garantendo la conservazione a norma dei documenti relativi alle importazioni. Ciò è essenziale per conferire al documento informatico lo status di prova legalmente valida anche in caso di contenzioso con ADM o Agenzia delle Entrate.

Adattabilità al Cambio di Procedura Imposto da ADM: L’obiettivo principale di Archiva Group è consentire alle aziende di recepire in modo rapido ed efficiente il cambio di procedura imposto dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM). Le soluzioni sono progettate per adattarsi dinamicamente alle nuove regolamentazioni, assicurando la continuità operativa e la conformità normativa.

Spostandoci sull’Export l’approccio Archiva Group non cambia: