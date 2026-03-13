Archiva Group conferma il suo impegno nella protezione e tutela dei dati

Archiva Group, azienda punto di riferimento da oltre 25 anni per lo sviluppo di servizi digitali in outsourcing e per la consulenza specializzata in transizione digitale, comunica di aver ottenuto la certificazione UNI/CEI EN 17799. Questa certificazione riguarda i “Requisiti per la protezione dei dati personali nei trattamenti” ed è la prima norma europea specificamente orientata alla certificazione della protezione dei dati personali, in coerenza con l’articolo 42 del Regolamento (UE) 2016/679 – GDPR.

Nel perimetro di certificazione, Archiva Group ha incluso i processi direttamente coinvolti nell’erogazione dei servizi ai clienti. Per questi ultimi, la certificazione UNI/CEI EN 17799 si traduce in una garanzia oggettiva e verificabile sull’adozione di misure organizzative, tecniche e procedurali coerenti con i requisiti del GDPR. Pur esistendo altri schemi di certificazione richiamati anche dall’European Data Protection Board, questi si fondano su criteri di matrice nazionale; la UNI/CEI EN 17799, invece, è una norma europea, concepita per assicurare un livello di riferimento comune e omogeneo, rafforzando l’affidabilità e la comparabilità delle garanzie offerte ai clienti.

L’ottenimento di questa certificazione è il risultato di un percorso strutturato avviato diversi anni fa, che ha incluso nel 2019 il conseguimento della certificazione UNI/PdR 43.2:2018 come fase propedeutica.

“L’ottenimento della certificazione UNI/CEI EN 17799 rappresenta per Archiva Group la conferma di un approccio strutturato e consapevole alla protezione dei dati personali, fondato su processi verificabili e su un governo responsabile dei trattamenti” afferma Luciano Quartarone, CISO e DPO di Archiva Group. “Per i nostri clienti significa poter contare su un partner che opera in coerenza con il GDPR e con un quadro normativo in continua evoluzione, offrendo servizi progettati per garantire elevati livelli di affidabilità e trasparenza”.