Aruba e Abinsula sperimentano la post-quantum cryptography nel progetto europeo PiQASO

Aruba, realtà italiana attiva nel settore cloud, data center e servizi digitali, e Abinsula, azienda italiana specializzata nello sviluppo di software embedded e di soluzioni per l’IoT e il settore automotive, collaborano nell’ambito di PiQASO, progetto europeo dedicato allo sviluppo e alla validazione di soluzioni di post-quantum cryptography applicabili a infrastrutture, sistemi e servizi digitali reali.

Nell’ambito della collaborazione, Aruba mette a disposizione una Public Key Infrastructure (PKI) di test, la relativa documentazione tecnica e le competenze maturate nel campo della post-quantum cryptography e dei servizi fiduciari.

PiQASO (Post-Quantum Cryptography As-a-Service for Common Transmission Systems and Infrastructures) è un progetto cofinanziato dall’Unione europea attraverso il Digital Europe Programme. Avviato nel gennaio 2025 e attivo fino alla fine del 2027, punta a ridurre la distanza tra la ricerca sulla crittografia resistente ai computer quantistici e la sua concreta adozione da parte delle aziende.

Il progetto punta a sviluppare una suite modulare di servizi e strumenti crittografici post-quantistici, erogati secondo un modello as-a-service e pensati per integrarsi nelle infrastrutture esistenti senza richiedere hardware specializzato. Le soluzioni saranno sperimentate in diversi settori industriali, così da verificarne l’interoperabilità con i sistemi attuali e valutarne prestazioni e scalabilità.

Il contributo di Aruba si inserisce nel caso d’uso sviluppato da Abinsula, che all’interno di PiQASO sta realizzando un proof of concept dedicato alle comunicazioni Vehicle-to-Infrastructure (V2I). La sperimentazione prevede l’impiego di servizi di crittografia post-quantistica erogati in modalità as-a-service per proteggere lo scambio di dati tra i veicoli e le infrastrutture.

Aruba contribuirà ad ampliare il perimetro di questa sperimentazione, integrando il caso d’uso automotive con una PKI e con un ecosistema di trust services progettati in conformità al quadro normativo europeo eIDAS e ai principali standard tecnici internazionali applicabili alle infrastrutture a chiave pubblica.

La PKI di test fornita da Aruba permetterà di verificare la compatibilità delle tecnologie post-quantistiche con i processi, le infrastrutture e i possibili casi d’uso dei servizi fiduciari digitali. Parallelamente, i partner tecnici del progetto valuteranno le soluzioni sviluppate da Aruba, fornendo indicazioni utili a orientarne l’evoluzione.

“La transizione verso la crittografia post-quantum non può essere affrontata soltanto sul piano teorico, ma richiede ambienti di prova, interoperabilità e verifiche su casi d’uso concreti” – commenta Marco Mangiulli, Chief Innovation Officer di Aruba. “PiQASO ci offre l’opportunità di mettere a disposizione la nostra esperienza nelle infrastrutture PKI e nei servizi fiduciari, contribuendo a testare tecnologie quantum-safe all’interno di un ecosistema europeo e multisettoriale. Il valore del progetto sta proprio nella possibilità di verificarne la compatibilità con standard, infrastrutture e applicazioni reali, costruendo le condizioni per una migrazione progressiva, sostenibile e governata.”

La partecipazione a PiQASO si inserisce nel percorso di ricerca e sviluppo attraverso il quale Aruba sta studiando l’impatto delle tecnologie quantistiche sulla sicurezza dei servizi digitali e le modalità con cui accompagnare imprese e pubbliche amministrazioni verso nuovi standard crittografici.

L’obiettivo non è sostituire in modo immediato le tecnologie oggi utilizzate, ma sviluppare architetture capaci di supportare nel tempo algoritmi differenti, favorendo la cosiddetta crypto agility: la possibilità di aggiornare e riconfigurare le componenti crittografiche senza dover riprogettare integralmente sistemi e servizi.