Assistenti AI: Cloudera presenta la sua “tripletta”

L’Intelligenza Artificiale (AI) è uno strumento prezioso per la gestione dati. Lo sa bene Cloudera, la data company per l’enterprise AI affidabile, che ha infatti annunciato tre nuovi assistenti AI, che consentono ai clienti di accelerare lo sviluppo di applicazioni basate su dati, analytics e AI e ottenere insight a maggior valore. Con queste nuove funzionalità, Cloudera estende le sue capacità in materia di AI per permettere ai clienti di trasformare i dati, ovunque si trovino, in informazioni utili.

La tecnologia Cloudera aiuta le aziende ad accelerare sull’AI

Se da un lato l’ascesa della GenAI ha portato a un’impennata di visibilità e adozione, dall’altro le aziende faticano ancora a sviluppare rapidamente applicazioni basate su dati, analytics e AI e a tradurre il potenziale dell’intelligenza artificiale affinché abbia un impatto misurabile sul business. Con i nuovi assistenti AI di Cloudera, le imprese possono mettere in produzione dati, analisi e applicazioni AI affidabili più velocemente che mai, ampliando al contempo numero e tipologia di dipendenti che possono accedere a questi strumenti. Questa potente combinazione consente di promuovere più rapidamente le iniziative di AI in tutto il business e offre a un maggior numero di utenti la possibilità di sfruttare insight basate sui dati nei loro compiti quotidiani.

Tutti desiderano sfruttare i vantaggi promessi dall’AI, ma i modelli sono validi solo quanto i dati su cui sono stati addestrati. Secondo Gartner, “fino al 2026, l’AI ridurrà i costi di gestione dei dati ad alta intensità manuale fino al 20% ogni anno, abilitando al contempo un numero quattro volte maggiore di nuovi casi d’uso”. Ma crediamo che le aziende abbiano bisogno del giusto supporto per sfruttare questa opportunità.

I tre nuovi assistenti AI di Cloudera

SQL AI Assistant : l’assistente SQL AI di Cloudera è realizzato per risolvere le sfide comunemente associate alla scrittura di query SQL complesse e consente agli utenti di tutta l’organizzazione di acquisire competenze avanzate su SQL. Gli utenti dovranno semplicemente descrivere ciò di cui hanno bisogno in linguaggio naturale e l’assistente SQL AI troverà i dati pertinenti utilizzando tecniche avanzate come prompt engineering e retrieval augmented generation (RAG). Da lì, scriverà e ottimizzerà la query e la illustrerà in termini facilmente comprensibili. Eliminando la difficoltà di navigare nella sintassi SQL, l’assistente SQL AI consente alle aziende di concentrarsi su ciò che conta davvero: ottenere informazioni dai propri dati.

Chatbot AI nella visualizzazione dei dati di Cloudera : L'AI Chatbot di Cloudera all'interno di Cloudera Data Visualization è progettato per dialogare direttamente con i dati aziendali al fine di fornire approfondimenti contestualizzati sul business che vanno al di là di ciò che i cruscotti di BI possono tipicamente visualizzare. Il chatbot risiede direttamente nella dashboard e nei report creati con Cloudera Data Visualization e sfrutta il contesto dei dati disponibili dietro la dashboard per fornire alle aziende insight più profondi e fruibili. Gli utenti possono semplicemente porre domande in linguaggio naturale e il chatbot AI le abbinerà in modo intelligente ai dati e alle immagini pertinenti.

Cloudera Copilot per Cloudera Machine Learning: Cloudera Copilot è alimentato da LLM pre-addestrati progettati per superare le sfide tipicamente legate all'implementazione di modelli AI e ML in produzione, dalla gestione dei dati alla codifica. Grazie alla perfetta integrazione con oltre 130 modelli e dataset di Hugging Face, Cloudera Copilot supporta il processo di sviluppo end-to-end delle applicazioni AI e accelera le attività dei data scientist, lo sviluppo dei modelli e la messa a punto, permettendo alle aziende di stimolare lo sviluppo dell'apprendimento automatico e iniziare a vederne il valore più rapidamente.

All’’inizio di questo mese, Cloudera ha annunciato l’acquisizione della piattaforma Operational AI di Verta, consolidando ulteriormente la sua leadership nel campo dell’AI e del ML. Incorporando gli assistenti AI per SQL, BI e ML direttamente nella piattaforma, Cloudera apre una prossima fase dell’AI per i clienti, andando a semplificarne e migliorarne l’esperienza per ogni utente.

Dichiarazioni

“La corsa all’oro alimentata AI e ML offre alle aziende un potenziale illimitato di successo, anche se le difficoltà da superare restando notevoli per tutti i settori, quando si tratta di ricavarne informazioni preziose”, ha dichiarato Andrew Brust di Blue Badge Insights. “Per trarre pieno vantaggio da questa nuova frontiera, le aziende devono poter sfruttare efficacemente l’AI per le loro applicazioni. Ed è qui che Cloudera eccelle, integrando l’AI in tutta la piattaforma”.

“Con l’avanzare dell’AI, Cloudera si impegna a rimanere all’altezza delle esigenze dei clienti”, ha aggiunto Dipto Chakravarty, Chief Product Officer di Cloudera. “I nostri nuovi assistenti AI eliminano le barriere, consentendo a tutti gli utenti di sfruttarne la potenza nelle loro organizzazioni”.