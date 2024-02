AWS re/start parte il 4 marzo con la collaborazione di Develhope

Formare nuovi talenti è importante per supportare la crescita innovativa del nostro Paese. È fondamentale avere professionisti capaci di accompagnare il progresso in ambito digitale. È per accontentare queste esigenze che è partita la nuova collaborazione tra Develhope e Amazon Web Services (AWS) nell’ambito del programma AWS re/start, dedicata alle donne residenti in Campania.

AWS re/Start è un programma gratuito e full-time, che mira allo sviluppo delle competenze necessarie per avviare una carriera lavorativa nell’ambito del cloud computing. Attraverso l’apprendimento basato su scenari reali, laboratori pratici e corsi, le studentesse acquisiranno le competenze di cui hanno bisogno per accedere professionalmente nel mondo cloud.

C’è bisogno di nuove competenze

Il World Economic Forum stima che entro il 2025, la metà della forza lavoro globale avrà bisogno di nuove competenze, e 97 milioni di nuovi ruoli emergeranno grazie alla digitalizzazione.

Insieme, Develhope e AWS re/Start stanno costruendo un percorso completo, inclusivo e diversificato per formare nuovi talenti nel campo del cloud, coinvolgendo individui che si trovano in situazioni di disoccupazione o sottoccupazione e che altrimenti potrebbero non avere accesso a questa carriera.

Progettato per supportare persone disoccupate o sottoccupate, e con poca esperienza tecnologica, AWS re/Start fornisce ai partecipanti nuove competenze nel cloud computing, coaching per la carriera e la compilazione del curriculum. Al termine del programma, Develhope supporterà i diplomati fornendogli tutti gli strumenti e le conoscenze necessarie a portare a termine con successo iter di selezione lavorativi nell’ambito IT.

Conoscenze di Cloud Computing di livello entry

I diplomati di AWS re/Start saranno preparati per ruoli nel cloud di livello entry, come operazioni cloud, affidabilità del sito, supporto all’infrastruttura e funzioni di supporto aziendale tecnicamente correlate.

“Siamo entusiasti di collaborare per la seconda volta con AWS per offrire ai nostri studenti e studentesse la possibilità di partecipare al programma AWS Re/start. Le competenze cloud sono tra le più richieste dalle aziende nel settore IT e renderle accessibili a chi desidera formarsi in questo ambito costituisce una concreta opportunità di contrasto ai problemi occupazionali del nostro Paese. Rappresenta a pieno lo spirito con cui abbiamo creato Develhope.” Massimiliano Costa, CEO Develhope.

Con il supporto di mentor professionisti e istruttori accreditati, i partecipanti acquisiranno una base di conoscenze sul cloud computing che li preparerà per ruoli entry-level nel cloud. La formazione includerà lo sviluppo di competenze in programmazione, networking, sicurezza e basi di dati relazionali attraverso l’apprendimento basato su scenari reali, laboratori pratici e corsi.

Alla fine del corso, i laureati possiederanno competenze tecniche e relazionali solide e potranno sostenere l’esame per ottenere la certificazione AWS Certified Cloud Practitioner, un riconoscimento che convalida le competenze nel cloud computing.

Il programma AWS re/Start fa parte dell’impegno di Amazon ad aiutare 29 milioni di persone in tutto il mondo a sviluppare le proprie competenze tecnologiche con formazione gratuita sulle competenze nel cloud computing entro il 2025.

“AWS re/Start porta nuovi talenti nel mondo del lavoro, creando uno scenario win-win sia per gli studenti che avviano carriere di successo nel mondo del cloud, sia per le organizzazioni che possono accrescere il proprio vantaggio competitivo grazie a questi talenti, sia infine per le loro comunità, che in questo modo prosperano e crescono. Siamo orgogliosi di collaborare con Develhope per costruire una forza-lavoro nel cloud, diversificata e solida, che consentirà alle organizzazioni di accelerare la propria innovazione con il Cloud AWS.” Tejas Vashi, Global Lead, AWS re/Start

Requisiti di partecipazione all’AWS re/start

Non sarà necessario possedere un background tech già consolidato per candidarsi.

Nel dettaglio, questa edizione del programma sarà dedicata a formare almeno 25 studentesse, di cui almeno metà dovranno rispettare i seguenti requisiti:

Donne

Di età inferiore ai 25 anni

Residenti in Campania

Che non studiano e non lavorano

L’altra metà potrà essere rappresentata da donne campane diplomate, senza ulteriori restrizioni.

Il corso, che partirà il 4 marzo 2024, avrà una durata di 12 settimane, durante le quali sarà richiesto un impegno full-time (6/8h al giorno) e la formazione sarà completamente da remoto.

Alla conclusione del programma, Develhope aiuterà le studentesse ad entrare in contatto con aziende partner, supportandone l’ingresso lavorativo nel mondo tech.