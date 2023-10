Bilancio di Sostenibilità 2022 per Optima Italia

Optima Italia S.p.A. ha pubblicato il Bilancio di Sostenibilità 2022 del Gruppo, oggetto di assurance di Deloitte & Touche S.p.A secondo gli Standard i GRI.

Optima Italia, fin dalla sua nascita, si pone l’obiettivo di semplificare la vita dei propri Clienti. Lo fa puntando a un’offerta integrata con il vantaggio di avere un unico interlocutore per ogni esigenza. Grazie alla costante ricerca di soluzioni innovative, Optima sostanzia la propria natura di digital company puntando sulla tecnologia come driver fondamentale per stimolare la propria crescita. Crescita alla quale contribuisce la software factory interna con l’obiettivo di progettare, creare e seguire lo sviluppo dei servizi.

I risultati ottenuti nel corso del 2022 vanno nella direzione intrapresa lo scorso anno, nonostante le turbolenze, il contesto di mercato e la situazione economica complessa. Con 273.846 milioni di ricavi, un valore economico generato di 281 milioni e 32 milioni di investimenti, Optima Italia è riuscita a dare una risposta veloce ai cambiamenti repentini del mercato.

Optima Italia verso il miglioramento della performance economica ed ESG

Questi risultati, insieme al raggiungimento di 175mila utenze nel 2022, proiettano l’azienda verso un Piano Strategico per il periodo 2022-2025. Quest’ultimo è basato sulla creazione di valore sostenibile, con l’ambizione e la determinazione di migliorare al contempo performance economica ed ESG del Gruppo.

Andrea Volpe, Amministratore Delegato di Optima Italia, ha commentato: “Il secondo Bilancio di Sostenibilità Optima è un traguardo che conferma la nostra visione per un futuro più sostenibile e all’insegna dell’innovazione. Questi importanti risultati rilanciano gli obiettivi contenuti nel Bilancio approvato lo scorso anno. E seguono la rotta tracciata dalla nostra strategia che si fonda innanzitutto sulla nostra offerta. Guardiamo al futuro e lo facciamo sempre da front runner, sostenendo le nostre comunità. Ma anche lavorando per continuare ad essere gli unici in Italia e in Europa ad avere un’offerta completa e integrata”.

Quattro pillar per la strategia di sostenibilità di Optima Italia

In quest’ottica, la strategia di sostenibilità di Optima per il 2022 si è articola in quattro pillar: la centralità dei clienti attraverso la qualità dei servizi offerti, la forza delle persone, il supporto alla comunità locale e la tutela dell’ambiente.

La centralità del cliente e qualità del servizio

Il cliente è da sempre al centro dell’attenzione di Optima e il miglioramento della qualità dei servizi erogati sono il fulcro della strategia del Gruppo, grazie a un approccio orientato all’ascolto e al dialogo e alla proposta di soluzioni tailor-made.

In quest’ottica, nel 2022 Optima ha sviluppato il team “Customer Excellence”, dedicato al miglioramento della qualità del servizio e al monitoraggio della soddisfazione dei clienti, mantenendo il tempo di attesa medio per parlare con un operatore del call center sotto i 30 secondi e raggiungendo il target del 94% di richieste risolte alla prima chiamata al servizio clienti.

La forza delle persone

Optima è da sempre impegnata a promuovere un ambiente di lavoro dove ognuno possa realizzare il proprio potenziale, favorendo il coinvolgimento dei persone in percorsi di crescita strutturati.

Nel 2022 l’azienda ha ricevuto il Premio Italy’s Best Employers. Inoltre, grazie al progetto “Optima Campus”, Optima ha istituito programmi strutturati di training e coaching, orientati all’acquisizione di competenze tecniche specialistiche, di soft skills, e alla crescita personale, dei dipendenti, con l’obiettivo di favorirne la crescita e il benessere.

Supporto alla comunità locale

La componente che ha potuto beneficiare maggiormente del valore economico distribuito è sicuramente quella dell’impegno al territorio campano, dove Optima è nata e su cui continua ad investire. Optima è infatti un punto di riferimento nel panorama imprenditoriale campano e da sempre opera per la sua promozione e miglioramento.

L’impegno per il territorio passa anche attraverso l’investimento nei talenti: il 90% dei manager e dipendenti Optima proviene dalla Campania.

A supporto della supply chain locale, inoltre, nel 2022 Optima ha scelto partner strategici e fornitori del territorio per una percentuale pari al 55% per la funzione Facility e all’89% per la funzione Brand & Communication. Continua poi il coinvolgimento di Optima nel progetto Innovation Village Award, sostenuto dalla Regione Campania, per promuovere lo sviluppo in innovazione e sostenibilità nelle realtà locali.

Il perimetro dei dati sociali dell’azienda comprende anche la sede di Optima Albania a Tirana. In linea con gli obiettivi del Bilancio, il team albanese contribuisce infatti attivamente allo sviluppo della città. Attraverso l’implementazione e il finanziamento di molte iniziative ad alto impatto sociale in partnership con le istituzioni locali, prosegue così anche in Albania l’impegno positivo di Optima all’interno dei territori in cui opera.

Tutela dell’ambiente

Riconoscendo la sostenibilità come punto cardine della propria offerta, Optima si impegna ad intraprendere azioni volte ad avere un impatto positivo sul pianeta. L’obiettivo è infatti sviluppare soluzioni volte all’efficienza energetica e la vendita di energia da fonti rinnovabili.

Nel suo Bilancio di Sostenibilità, l’impegno di Optima è volto anche a ridurre il consumo di carta stampata. Nei prossimi anni l’obiettivo è fornire bollette digitali all’80% dei Clienti.