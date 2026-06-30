Centro Software inaugura un data center proprietario in Italia per rafforzare i servizi alle imprese manifatturiere

Centro Software, software house italiana che sviluppa ERP con intelligenza artificiale e soluzioni software avanzate dedicate alle imprese manifatturiere, rafforza la propria infrastruttura tecnologica dotandosi di un data center proprietario, realizzato per gestire direttamente l’ambiente cloud su cui operano ERP, applicazioni e dati dei clienti. La scelta rappresenta un ulteriore passo nella strategia di crescita della società e rafforza così il suo posizionamento come partner tecnologico per le medie imprese italiane, in particolare manifatturiere.

Il data center proprietario nasce per rispondere a esigenze sempre più decisive per le imprese: proteggere i dati, garantire la continuità dei servizi digitali, ridurre i tempi di intervento e offrire un’infrastruttura scalabile, capace di accompagnare la crescita del business. Per le aziende che utilizzano soluzioni ERP, servizi in cloud e applicazioni integrate, la continuità dei sistemi informativi è ormai un elemento essenziale dell’operatività quotidiana: produzione, logistica, amministrazione, finanza, gestione documentale e processi commerciali dipendono dalla disponibilità costante dei dati e dalla capacità di intervenire rapidamente in caso di anomalie o necessità di potenziamento.

Il data center è stato progettato anche per sostenere l’evoluzione dell’offerta di Centro Software, sempre più orientata a soluzioni cloud, Business Intelligence e intelligenza artificiale. L’infrastruttura mette a disposizione un ambiente controllato e scalabile per servizi che richiedono continuità, capacità di elaborazione e protezione dei dati, dalla gestione documentale e dei workflow agli assistenti digitali per vendite, produzione, analisi dei dati e valorizzazione del know-how aziendale.

L’infrastruttura, interamente localizzata in Italia tra Milano e Bologna, consente di ridurre i tempi di intervento, aumentare il presidio sulla sicurezza e garantire livelli più elevati di continuità operativa. La scelta di mantenere l’infrastruttura in Italia rafforza ulteriormente questo modello. In uno scenario in cui dati, cloud e capacità computazionale sono diventati asset strategici, Centro Software punta su un presidio diretto e vicino alle imprese clienti, al riparo dalle possibili criticità operative o geopolitiche che possono interessare grandi infrastrutture internazionali. Il risultato è una maggiore capacità di controllo, una gestione più personalizzata delle risorse e tempi di risposta più rapidi in caso di necessità.

Con il nuovo data center, Centro Software internalizza il presidio dell’infrastruttura cloud a supporto dei propri servizi. Ciò consente ai clienti di beneficiare di un unico interlocutore responsabile non solo del software, ma anche dell’ambiente tecnologico su cui viaggiano applicazioni e dati. La gestione diretta consente di ridurre i passaggi operativi, accelerare la presa in carico delle richieste tecniche, personalizzare le risorse in base alle esigenze delle singole imprese e mantenere un maggiore controllo sui livelli di sicurezza e continuità del servizio.

“La scelta di dotarci di un data center proprietario deriva dalla consapevolezza che, oggi, il software gestionale non può essere separato dall’infrastruttura che ne garantisce funzionamento, sicurezza e continuità”, dichiara Lorenzo Battaglini, CEO di Centro Software. “Per molte imprese l’ERP è il cuore dell’operatività quotidiana: gestisce dati, processi, documenti, produzione e relazioni con clienti e fornitori. Presidiare direttamente l’ambiente cloud ci permette di intervenire più rapidamente, offrire livelli di servizio misurabili e accompagnare i clienti anche nell’adozione di applicazioni evolute, dalla Business Intelligence all’intelligenza artificiale”.