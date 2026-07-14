Certificazione ISO/IEC 42001: Bureau Veritas ottiene l’accreditamento Accredia per la governance dell’AI

In un contesto globale in cui l’intelligenza artificiale sta trasformando rapidamente professioni, processi aziendali e modelli di business, cresce parallelamente l’esigenza di garantire che tali tecnologie siano sviluppate e utilizzate in modo sicuro, trasparente e responsabile. La crescente diffusione dell’AI comporta infatti rischi concreti legati alla perdita di controllo, all’opacità dei processi decisionali, alla gestione dei dati e alla conformità normativa.

Proprio per rispondere a queste esigenze, le principali organizzazioni internazionali di normazione, ISO e IEC, hanno sviluppato la norma ISO/IEC 42001, il primo standard internazionale certificabile per i sistemi di gestione dell’intelligenza artificiale (AIMS – Artificial Intelligence Management System). Lo standard fornisce alle organizzazioni un quadro di riferimento strutturato per governare l’intero ciclo di vita dei sistemi di AI, introducendo requisiti relativi a governance, gestione del rischio, trasparenza, responsabilità e miglioramento continuo.

Considerando che l’accesso dei lavoratori alle tecnologie di AI è cresciuto di oltre il 50% nel 2025 e che si prevede un rapido aumento del numero di aziende con applicazioni di AI già operative nei processi produttivi, la necessità di sistemi di garanzia indipendenti e credibili assume un’importanza strategica.

In questo scenario, Bureau Veritas è tra i primi organismi di certificazione ad aver raccolto la sfida, sviluppando uno schema di certificazione dedicato alla verifica dei requisiti della norma ISO/IEC 42001. Grazie alla consolidata esperienza nella certificazione dei sistemi di gestione e al coinvolgimento di esperti di intelligenza artificiale, Bureau Veritas garantisce un approccio rigoroso e multidisciplinare, basato su auditor qualificati sia nelle valutazioni dei sistemi di gestione sia nei progetti di AI, supportati, ove necessario, da specialisti di settore nei comparti Sanità, Agroalimentare, Energia, Oil & Gas e altri contesti applicativi ad alta specializzazione.

Particolarmente significativo è il percorso congiunto che ha portato Bureau Veritas all’ottenimento dell’accreditamento rilasciato da Accredia (l’Ente Unico Nazionale di Accreditamento designato dallo Stato italiano) e Fastweb al mantenimento della certificazione ISO/IEC 42001 in regime accreditato. L’accreditamento rappresenta il più elevato livello di garanzia per il mercato, poiché attesta la competenza, l’imparzialità e l’affidabilità dell’organismo di certificazione e costituisce conferma indipendente della maturità e dell’efficacia del sistema di gestione dell’organizzazione accreditata.

A conferma della solidità del proprio schema e delle proprie competenze, Bureau Veritas si è sottoposta direttamente all’esame di Accredia attraverso una rigorosa valutazione in campo, culminata in un audit svolto presso Fastweb. Durante questa verifica, l’ente di accreditamento ha potuto osservare direttamente l’efficacia del processo di certificazione ISO/IEC 42001, valutando sul campo competenze, metodologie, criteri di audit e capacità di analisi applicati da Bureau Veritas. Il positivo completamento di questo percorso costituisce un riconoscimento di particolare valore, destinato ad avere rilevanza e visibilità anche a livello internazionale.

La certificazione ISO/IEC 42001 ottenuta da Fastweb e verificata nell’ambito del percorso di accreditamento Bureau Veritas conclusosi con successo sotto la supervisione di Accredia rappresenta una conferma concreta dell’adozione di un modello di governance dell’intelligenza artificiale allineato ai principi fondanti dell’AI Act europeo, anticipando l’implementazione di processi strutturati di gestione del rischio, controllo, trasparenza, responsabilità e supervisione umana richiesti per un utilizzo affidabile e sostenibile dell’AI.