Cloudera firma un accordo di collaborazione strategica con AWS

Cloudera, data company per l’enterprise AI, ha stretto un accordo di collaborazione strategica con Amazon Web Services (AWS), che rafforza il rapporto tra le due aziende e dimostra l’impegno di Cloudera ad accelerare e scalare la gestione dei dati cloud native e la data analytics su AWS. Grazie a questa collaborazione, Cloudera sfrutterà i servizi AWS per offrire innovazione continua a costi contenuti ai clienti condivisi, mettendo a disposizione il proprio open data lakehouse su AWS per supportare progetti di AI generativa a livello enterprise con garanzia di affidabilità e sicurezza.

Cloudera è partner Independent Software Vendor (ISV) e Workload Migration Program (WMP) di AWS, che offre la Cloudera Data Platform (CDP) Public Cloud sul suo AWS Marketplace. Così, Cloudera semplifica ulteriormente la possibilità per i clienti di utilizzare crediti per accelerare la migrazione dei carichi di lavoro verso il cloud e per l’acquisto di CDP su AWS.

Con l’obiettivo di fornire un data lakehouse aperto e più potente, Cloudera ha scelto AWS per eseguire i componenti più critici della CDP, tra cui data in motion, data lake house, data warehouse, database operativo, AI e machine learning, la gestione dei dati master e la sicurezza end-to-end. In questo modo, i clienti possono migrare rapidamente alla CDP sul cloud senza dover effettuare il refactoring delle loro applicazioni, supportando al contempo le implementazioni ibride. Inoltre, Cloudera ha progettato CDP per integrarsi direttamente con i servizi AWS, tra cui Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS), Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) e Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), fornendo così ai clienti una piattaforma integrata che sfrutta le ultime innovazioni di AWS, aiutandole a contenere i costi dell’innovazione. In questo modo, i clienti Cloudera beneficeranno dei servizi nativi di AWS senza dover gestire direttamente le integrazioni.

“L’ampliamento della nostra collaborazione con AWS genera ulteriori benefici per le imprese nell’eseguire la Cloudera Data Platform su AWS. Con un’integrazione più stretta tra hardware e servizi AWS, i nostri clienti potranno contare su un’esperienza ottimizzata, sicura e gestita, e avranno a disposizione diverse opzioni di riduzione dei costi per supportare i carichi di lavoro analitici più critici”, ha dichiarato Paul Codding, Executive Vice President of Product Management di Cloudera. “Insieme, le due aziende offrono alle organizzazioni gli strumenti necessari per costruire ed eseguire applicazioni di dati nel modo più adatto a soddisfare le esigenze uniche e mutevoli del loro business”.

La collaborazione di AWS e Cloudera si focalizza sulla scalabilità della gestione dei dati cloud native e della data analytics su AWS, e prevede anche attività congiunte di marketing e co-selling rivolte ai clienti.

Cloudera è partner di fiducia di AWS da lungo tempo per la gestione nativa dei dati e la data analytics in cloud, che continua a innovare per offrire alle imprese un’esperienza fluida e ottimizzata.

“Cloudera ha rafforzato la collaborazione con AWS per consentire ai clienti condivisi di sfruttare gli investimenti esistenti in CDP e accelerare la modernizzazione verso il cloud”, ha dichiarato Chris Grusz, General Manager, Technology Partnerships and Marketplace di AWS. “Cloudera continua a innovare su AWS attraverso la sua piattaforma di gestione dei dati per offrire la capacità di generare analytics e insight di valore”.