Cyber resilienza: Lenovo semplifica la sicurezza contro le minacce AI con un modello unificato

Con l’accelerazione dell’adozione dell’intelligenza artificiale e della trasformazione del digital workplace, molte organizzazioni stanno scoprendo che la cyber resilienza è compromessa non tanto dalla mancanza di strumenti di sicurezza, quanto dalla crescente complessità operativa e dalla sofisticazione delle minacce. Secondo recenti ricerche, il 90% dei responsabili IT riconosce la presenza di lacune nella capacità di difendersi da minacce guidate dall’intelligenza artificiale.

Mentre gli investimenti in sicurezza continuano ad aumentare, molte organizzazioni si trovano ad affrontare una sfida diversa: la frammentazione delle responsabilità. Le attività di sicurezza restano infatti altamente distribuite e compartimentalizzate, rendendo sempre più difficile coordinare le risposte agli incidenti, garantire la continuità operativa end-to-end e recuperare rapidamente quando si verificano eventi critici.

Per aiutare le organizzazioni ad affrontare questa sfida, Lenovo amplia il proprio portafoglio globale di Security Services con un framework di cyber resilienza rinnovato e un’offerta end-to-end pensata per garantire un unico punto di responsabilità, ridurre la complessità della sicurezza, diminuire i tempi di inattività dei sistemi fino al 50% e abbattere i costi di remediation fino al 40%.

“I responsabili della sicurezza non hanno bisogno di più strumenti. Hanno bisogno di maggiore fiducia nel fatto che persone, dispositivi e dati siano protetti, e di chiarezza sulle responsabilità quando emergono problemi”, ha dichiarato Rakshit Ghura, Vice President e General Manager, Digital Workplace Solutions di Lenovo. “Quando si verificano incidenti cyber, le organizzazioni si ritrovano spesso a coordinarsi tra diversi fornitori, piattaforme e team di supporto. Riunendo dispositivi affidabili, tecnologie di sicurezza leader, servizi gestiti e partnership di mercato in un unico modello operativo, Lenovo aiuta i clienti a ridurre la complessità e rafforzare la resilienza, consentendo loro di concentrarsi sul business e sui propri clienti.”

L’approccio di Lenovo è stato riconosciuto da analisti di settore e organizzazioni indipendenti, tra cui il recente riconoscimento ai Fortress Cybersecurity Awards 2026 nelle categorie cyber resilienza, sicurezza applicativa e sicurezza AI.

Secondo ISG Research, i Lenovo Security Services combinano fiducia hardware, protezione multilivello e operazioni abilitate dall’AI all’interno di un framework unificato che aiuta le organizzazioni a migliorare la resilienza, garantire la continuità operativa e ridurre le interruzioni(1).

Resilienza end-to-end gestita su larga scala

Nell’ambito dell’espansione del portafoglio, Lenovo lancia Security Services con Absolute, una soluzione completamente gestita di resilienza end-to-end progettata per aiutare le organizzazioni a mantenere controlli di sicurezza critici su forza lavoro distribuita, senza aumentare il carico sui team IT interni. Il servizio consente ai controlli essenziali di sicurezza di ripristinarsi automaticamente in caso di interruzione, riducendo la necessità di intervento manuale e garantendo una protezione coerente su tutto l’ambiente.

L’offerta è supportata dal Security Operations Center (SOC) globale Lenovo, attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 365 giorni l’anno, dove specialisti monitorano continuamente le attività e supportano le organizzazioni nell’identificare e rispondere alle minacce emergenti. Combinando resilienza a livello firmware, operazioni gestite e supervisione esperta, Lenovo contribuisce a rafforzare la resilienza end-to-end riducendo al contempo il carico operativo sui team interni.

Estendere visibilità e controllo oltre i confini della sicurezza tradizionale

Lenovo introduce inoltre Lenovo ThinkShield TraceLock, sviluppato con Absolute Security, per aiutare le organizzazioni a mantenere visibilità e controllo su dispositivi smarriti, rubati o disconnessi che possono sfuggire ai tradizionali strumenti di gestione e sicurezza degli endpoint.

Le soluzioni di sicurezza endpoint tradizionali dipendono da un sistema operativo attivo o da una connessione di rete. Quando i dispositivi sono spenti o disconnessi, diventano potenziali “zone d’ombra”. ThinkShield TraceLock utilizza connettività cellulare integrata per consentire ai team IT di localizzare, riattivare e cancellare da remoto i dispositivi, proteggendo i dati sensibili e riducendo i rischi.

La soluzione supporta le organizzazioni nel rafforzare la compliance, mantenere il controllo sui dati aziendali sensibili e far rispettare le policy di sicurezza anche quando gli endpoint sono offline. ThinkShield TraceLock è particolarmente rilevante per organizzazioni in settori altamente regolamentati come sanità, servizi finanziari, pubblica amministrazione e settore pubblico, dove la protezione dei dati e la conformità sono priorità strategiche.

Un approccio unificato alla cyber resilienza

Con l’evoluzione delle minacce informatiche, la resilienza non è più definita dal numero di strumenti di sicurezza adottati, ma dall’efficacia con cui le diverse capacità operano insieme per prevenire interruzioni, garantire continuità e accelerare il ripristino quando necessario.

Il framework end-to-end di cyber resilienza di Lenovo aiuta le organizzazioni a massimizzare il valore degli investimenti esistenti attraverso Identity & Access Management, Data Protection, Extended Detection and Response, Visibility & Risk Management e sicurezza per l’AI. Il framework integra soluzioni dei principali provider tecnologici, tra cui Absolute, Cisco, Google, Microsoft, SentinelOne e Veeam.

Invece di richiedere ai clienti di coordinarsi tra più provider per la gestione delle minacce e degli incidenti, il SOC AI-enabled di Lenovo offre un modello operativo coordinato che unisce resilienza end-to-end, protezione continua e capacità di ripristino in un’unica relazione con responsabilità chiara.

Il risultato è un approccio più integrato alla cyber resilienza che consente alle organizzazioni di ridurre la complessità, migliorare l’efficienza operativa e affrontare con maggiore sicurezza i processi di trasformazione digitale.