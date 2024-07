Panduit pronta per le nuove sfide

In questo appuntamento con le videointerviste di BitMAT, Gian Piero De Martino, Business Manager di Panduit per Italia, Israele e Stato Vaticano riflette sull’evoluzione del mondo delle applicazioni nei Data Center e degli effetti sull’infrastruttura.

Come si inserisce Panduit in questo scenario? E come sta affrontando una delle maggiori rivoluzioni della nostra epoca, cioè quella dell’intelligenza artificiale?

Panduit è specializzata nel mondo della connettività, dove crea soluzioni innovative per le infrastrutture elettriche e di rete per applicazioni in tutta l’azienda.

Scopri di più in questa videointervista a Gian Piero De Martino, Business Manager di Panduit per Italia, Israele e Stato Vaticano.