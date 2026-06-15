Data4 Escaudain: nasce il più grande campus di data center del gruppo

Data4, specialista francese ed europeo attivo nel mercato dei data center, conferma l’avvio del suo nuovo progetto di campus di data center nella città di Escaudain, nella regione Hauts-de-France, nel nord della Francia. Cinque miliardi di euro saranno investiti per trasformare l’area industriale dismessa chiamata “Parc des Soufflantes” in un campus tecnologico innovativo che, una volta completato, creerà 2.400 posti di lavoro stabili nella regione.

Il gruppo aveva annunciato alla fine del 2025 di essere stato selezionato dall’amministrazione locale, La Communauté d’Agglomération de La Porte du Hainaut, come partner esclusivo per riqualificare il sito dell’ex fabbrica Usinor. Sei mesi dopo, gli studi di fattibilità condotti dalle parti interessate confermano che tutte le condizioni sono soddisfatte per fare dei Hauts-de-France una regione che ospiterà il mondo digitale del futuro, estendendo l’area parigina e dando vita a quella che oggi è chiamata la “AI Valley.”

Data4, il campione francese a servizio della sovranità europea

In un momento in cui la maggior parte dei dati dei cittadini europei è conservata al di fuori del continente, sviluppare campus di data center sul suolo europeo è essenziale per sostenere la crescita dell’uso digitale, l’esplosione dell’intelligenza artificiale, nonché garantire l’autonomia strategica dell’Europa nel settore digitale.

Ponendo la riqualificazione di siti industriali dismessi come priorità, Data4 aveva già trasformato le ex fabbriche Alcatel (campus PAR01) e Nokia (campus PAR03) vicino a Parigi in uno dei più grandi hub europei di data center da 500 MW. Il prossimo campus di Escaudain, con una capacità di 700 MW su 33 ettari, rappresenta ora il più grande progetto di Data4 in Francia. Rafforzerà la presenza del gruppo in una regione nel cuore dell’Europa, nodo di scambi di dati con altri continenti, consolidando il ruolo dell’Europa nella corsa tecnologica globale.

“Siamo lieti di realizzare il nostro progetto nella regione Hauts-de-France, un’area altamente strategica e un importante hub di connettività e comunicazione per l’Europa,” afferma Olivier Micheli, Presidente e CEO di Data4. “Con il supporto delle autorità nazionali e regionali e della Communauté d’Agglomération de La Porte du Hainaut, potremo rivitalizzare questo territorio attraverso l’industria digitale e costruire infrastrutture sovrane, sostenibili e competitive, di cui Francia ed Europa hanno urgente bisogno.”

“Con questo grande progetto di campus di data center dedicato all’intelligenza artificiale, vogliamo cancellare gli ultimi resti di un’era industriale e aprire un nuovo capitolo tecnologico. Sosterremo questa trasformazione affinché i nostri cittadini possano beneficiare delle opportunità di lavoro e delle nuove prospettive, anche in professioni legate a queste tecnologie, come sanità, servizi o sicurezza. Si tratta di preparare una regione e le persone per i lavori di domani,” dichiara Aymeric Robin, Sindaco di Raismes e Presidente della Communauté d’Agglomération de La Porte du Hainaut. “Questa collaborazione win-win affronta le sfide della modernità, della sicurezza e dello sviluppo di una nuova era che genererà ricchezza per la nostra comunità.”

Data4, che quest’anno celebra i 20 anni di esperienza e il successo nello sviluppo di una piattaforma di 10 campus in sei paesi europei, prevede di investire oltre 20 miliardi di euro entro il 2030 per espandere i suoi campus in Europa, inclusi 5 miliardi destinati al sito di Escaudain.

Il sito ha beneficiato della procedura “fast track” avviata lo scorso anno dal governo francese e da RTE (operatore francese della rete elettrica) per identificare location “pronte all’uso” e facilitare l’installazione di data center, in linea con le ambizioni nazionali per l’innovazione e l’intelligenza artificiale.

Nei prossimi 12 mesi saranno condotti studi aggiuntivi e lavori preliminari di costruzione. Nei prossimi anni saranno realizzati quattro data center di nuova generazione per ampliare il campus. Il design degli edifici incorpora le più recenti innovazioni ambientali, come l’uso di cemento a basso impatto di carbonio e il riciclo del calore residuo emesso dai server, contribuendo a ridurre l’impronta ambientale.

Il Nord della Francia: crocevia della connettività e cuore del futuro digitale europeo

La regione Hauts-de-France, situata all’incrocio dei quattro principali mercati FLAP (Francoforte, Londra, Amsterdam, Parigi), rappresenta un ampio bacino di lavoro e dispone di energia affidabile, decarbonizzata e disponibile per sostenere lo sviluppo rapido dei data center. Stabilendosi in questa area, Data4 intende contribuire al rinnovamento industriale della regione e alla sua influenza, trasformandola in un nuovo hub dedicato al cloud e all’intelligenza artificiale.

Con l’obiettivo di generare un impatto positivo in tutte le regioni in cui opera, Data4 rafforza il focus su sostenibilità e innovazione, costruendo un ecosistema orientato al futuro che crei posti di lavoro e benefici per tutti. Nell’ambito di questo impegno, Data4 realizzerà nel campus di Escaudain un nuovo centro di eccellenza e innovazione chiamato “Data4 Pour Tous”, progettato per diventare un hub di formazione, ricerca e imprenditorialità in collaborazione con scuole locali, istituzioni e associazioni.