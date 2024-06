DC Vision si integra con Ecostruxure IT per efficientare i data center

La gestione di un data center diventa sempre più complicata anche dal punto di vista della sostenibilità e, di conseguenza, aumenta la richiesta di una soluzione che le aiuti le aziende dal punto di vista dell’efficientamento e dell’automazione. Digital Twin e Realtà Aumentata, in questo caso, giocano un ruolo fondamentale.

Schneider Electric, leader nella trasformazione digitale della gestione dell’energia e dell’automazione, ha stretto una partnership con il fornitore di servizi IT DC Smarter, specialista tedesco di soluzioni di realtà aumentata, per integrare il suo software Digital Twin, DC Vision, all’interno della piattaforma di gestione dell’infrastruttura del centro dati (DCIM) di Schneider Electric, EcoStruxure IT Advisor.

La potenza dei dati affianca la realtà aumentata

Disponibile immediatamente tramite Schneider Electric, DC Vision utilizza i dati di EcoStruxure IT e li combina con la realtà aumentata (AR) per creare una soluzione software completa che aiuta a ottimizzare le prestazioni dell’infrastruttura e ad aumentare la resilienza operativa.

Integrando queste tecnologie e riunendo i dati provenienti dalle tecnologie DCIM, IT Service Management (ITSM) e Building Management System (BMS) all’interno del Digital Twin, gli operatori dei data center possono ottenere informazioni dettagliate sulla salute e sullo stato della loro infrastruttura e prendere decisioni informate per aumentare le prestazioni, la sostenibilità e l’affidabilità.

Inoltre, eliminando i tradizionali silos IT, il Digital Twin consente ai proprietari, agli operatori e ai responsabili IT di visualizzare l’ambiente del data center utilizzando informazioni in tempo reale e creando così una replica digitale completa che sfrutta tutti i dati rilevanti sulle prestazioni del data center.

DC Vision e EcoStruxure IT Advisor: la combinazione vincente

DC Vision, integrato con Schneider Electric EcoStruxure IT Advisor, offre inoltre nuove opportunità di collaborazione tra operatori in loco e tecnici in remoto. La funzione Remote Assist, ad esempio, consente a esperti e colleghi di interagire con la piattaforma in tempo reale e di condividere una visione AR comune del loro ambiente critico per supportare e incoraggiare la risoluzione di problemi collettivi e l’elaborazione di attività complesse, indipendentemente dal luogo in cui si trovano.

La tecnologia Digital Twin di Schneider Electric è un elemento importante delle funzionalità avanzate di DC Vision. Con la soluzione EcoStruxure IT Advisor di Schneider Electric, è possibile creare un’immagine virtuale del data center fisico, compreso il data base necessario.

La rappresentazione virtuale in 3D consente inoltre di monitorare e analizzare con precisione l’intera infrastruttura IT. L’integrazione del software AR fornisce al personale IT anche informazioni in tempo reale che permettono di identificare rapidamente i guasti e a gestire correttamente anche attività di assistenza complesse.

Dichiarazioni

“La combinazione di EcoStruxure IT Advisor con un software avanzato di realtà aumentata crea una soluzione completa per ridurre i tempi di inattività, migliorare l’efficienza operativa e salvaguardare i sistemi critici“, ha dichiarato Vincent Barro, VP, Secure Power Division, DACH, Schneider Electric. Parlando dal DataCloud World Congress ha aggiunto: “La nostra partnership con DC Smarter sottolinea il nostro costante impegno nella creazione di innovazioni che cambiano il mercato e dimostra ciò che si può ottenere attraverso una collaborazione di successo“.

“Siamo molto soddisfatti del successo della collaborazione con Schneider Electric. La sinergia tra EcoStruxure IT Advisor e DC Vision ha aiutato a migliorare l’efficienza dei data center“, ha dichiarato Ismar Efendic, co-fondatore e Chief Technology Officer di DC Smarter. “I moderni data center stanno diventando sempre più complessi, e allo stesso tempo la richiesta di affidabilità e sostenibilità sta aumentando – e questo con una crescente carenza di personale qualificato. Con DC Vision, riduciamo l’impegno per i team IT in loco e allo stesso tempo supportiamo un nuovo modo di lavorare ben organizzato e facile da monitorare“.