Dell Technologies per progettare data center più moderni

Dell Technologies aiuta i clienti a progettare data center moderni e disaggregati con innovazioni in ambito storage, cyber resilience, software e soluzioni integrate.

Le organizzazioni affrontano crescenti esigenze di gestione e protezione efficiente per workload moderni e tradizionali in ambienti on-premise, cloud e edge. Le esigenze IT e aziendali continuano a evolvere, quindi il data center moderno deve essere pronto a tutto. L’approccio di Dell all’infrastruttura disaggregata combina la gestione di pool di risorse condivise di calcolo, rete e storage con l’automazione guidata dal software, la sicurezza e integrazioni con i partner.

Funzionalità avanzate di storage e cyber resilience

I progressi di Dell in ambito storage e cyber resilience offrono le prestazioni e la protezione di cui i data center moderni necessitano.

· Le appliance Dell PowerProtect Data Domain All-Flash migliorano la resilienza informatica con ripristino dei dati fino a quattro volte più veloce1 e prestazione di replica due volte più veloce2. Sono più efficienti, occupando il 40% di spazio in meno3 nei rack e risparmiando fino all’80% di energia rispetto ai sistemi HDD4.

· Gli avanzamenti software di Dell PowerScale migliorano il supporto allo storage ad oggetti e la resilienza informatica. PowerScale Cybersecurity Suite offre soluzioni complete per proteggere, accedere e recuperare i dati critici. I clienti possono migliorare le prestazioni delle applicazioni con il cloud burst Amazon EC2 e ridurre i costi eseguendo il backup su Dell ObjectScale, Amazon S3 o Wasabi.

PowerStore Advanced Ransomware Detection aiuta le organizzazioni a convalidare l’integrità dei dati e a ridurre al minimo i tempi di inattività dovuti ad attacchi ransomware, utilizzando analisi avanzate basate su AI. Questa novità arriva mentre Dell celebra il quinto anniversario di PowerStore e gli oltre 17.000 clienti globali.

Automatizzare le operazioni di cloud privato ed edge

Il software Dell automatizza il deployment e la gestione di soluzioni di cloud privato ed edge disaggregate costruite con l’infrastruttura leader del settore e le tecnologie dei partner Dell.

Dell Private Cloud offre un nuovo approccio all’implementazione, alla gestione e alla scalabilità di cloud privati costruiti con software cloud di fornitori come Broadcom, Nutanix e Red Hat, su infrastrutture disaggregate Dell. Le organizzazioni possono proteggere il proprio investimento con un’infrastruttura riutilizzabile, semplificare le operations con una gestione completa del ciclo di vita e supportare la scelta del cliente con un catalogo di blueprint convalidati. L’automazione aiuta i clienti a eseguire il provisioning di uno stack di cloud privato con il 90% di passaggi in meno rispetto ai processi manuali5, fornendo un cluster in sole due ore e mezza senza alcuno sforzo manuale6. Dell Private Cloud è fornito attraverso Dell Automation Platform, una piattaforma software progettata per semplificare il modo in cui i clienti distribuiscono e gestiscono soluzioni disaggregate con un onboarding sicuro e zero touch e una gestione centralizzata.

“Dell Private Cloud si è dimostrata la soluzione giusta per aiutarci a soddisfare le nostre priorità aziendali”, ha dichiarato Keith Bradley, vicepresidente IT e sicurezza di Nature Fresh Farms. “La flessibilità di passare da un ecosistema cloud all’altro e la possibilità di riutilizzare l’hardware rappresentano un punto di svolta per noi, fornendo protezione degli investimenti e consentendoci di rispondere rapidamente alle esigenze aziendali in continua evoluzione”. Le nuove funzionalità di Dell NativeEdge la rendono la soluzione più avanzata e conveniente per i workload virtualizzati all’edge e nelle filiali remote7. I dati critici sono protetti e tutelati grazie al bilanciamento del carico basato su policy, agli snapshot delle macchine virtuali e alle funzionalità di backup e migrazione. Le organizzazioni possono gestire ambienti edge diversi in modo coerente con il supporto per infrastrutture non-Dell e legacy.

“In Dell Technologies stiamo definendo l’architettura futura dell’impresa intelligente”, ha dichiarato Arthur Lewis, presidente dell’Infrastructure Solutions Group di Dell Technologies. “Il nostro approccio all’infrastruttura disaggregata aiuta i clienti a costruire data center moderni, sicuri ed efficienti, che trasformano i dati in intelligenza e la complessità in chiarezza”.

Note

1-4. Sulla base di test interni di Dell che confrontano un dispositivo PowerProtect Data Domain DD9910 con un dispositivo PowerProtect Data Domain All-Flash DD9910F, entrambi configurati con una capacità simile. Aprile 2025. I risultati effettivi possono variare.

5. Fasi manuali automatizzate attraverso un singolo blueprint di Dell Private Cloud. Sulla base di su test interni Dell, maggio 2025.

6. Dopo l’installazione dell’hardware, la configurazione e l’onboarding della piattaforma. Non è richiesta alcuna interazione manuale dopo l’avvio.

7. In base ad analisi interne di Dell Technologies, maggio 2025.