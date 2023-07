Digital Value è il primo partner IBM in un progetto mainframe per la PA

Digital Value, operatore di riferimento in Italia nel settore delle infrastrutture ICT e società Euronext Tech Leaders, quotata su Euronext Milan, ha ottenuto, attraverso la sua controllata Italware, l’aggiudicazione definitiva efficace di una gara relativa al progetto di aggiornamento tecnologico delle infrastrutture in ambiente mainframe di un noto ente pubblico per un valore di 29.070.200,00 Euro.

Il progetto, per l’evoluzione dei processi tecnologici a supporto dei cittadini e delle imprese, prevede un contratto della durata di 36 mesi finalizzato alla realizzazione di una nuova piattaforma di calcolo per il Centro Elettronico Nazionale e il Centro di Disaster Recovery del cliente attraverso sistemi IBM z16, aggiornamento dei sistemi storage DS8000, servizi di manutenzione e tutti i servizi di setup degli apparati, di cablaggi e di migrazione dei dati.

Ne risulterà una infrastruttura fortemente integrata che innalzerà il livello di continuità di servizio, di protezione dei dati e di cyber security dei delicatissimi archivi in essa custoditi. Fra i contenuti innovativi inclusi nel contratto, vi è l’opzione di attivare funzioni evolute in ambito sicurezza (e.g.: crittografia end to end, Cyber Vault, Safeguarded Copy), che sono frutto dei continui investimenti IBM nella piattaforma z16 e che, tramite la stretta collaborazione con i laboratori IBM che sviluppano i sistemi DS8000, beneficeranno di una integrazione non raggiungibile con altri sistemi Storage.

Massimo Rossi, Presidente e Amministratore Delegato di Digital Value, ha commentato: “Siamo particolarmente soddisfatti di questo risultato, che ribadisce il valore di una storica e solida partnership tra Digital Value e IBM. Le nostre competenze specialistiche, unite alla proposizione tecnologica del vendor, hanno permesso un’aggiudicazione senza precedenti, che vede veicolato da un system integrator il primo progetto di mainframe di livello enterprise per il settore pubblico.”

Con il successo di questa gara Digital Value rafforza la propria presenza strategica nella Pubblica Amministrazione Centrale a supporto della trasformazione digitale del sistema Paese.