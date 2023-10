Energy & Utility: qual è l’impatto dell’AI?

La digitalizzazione ha impattato in maniera pesante un po’ tutte le industry ma oggi una tecnologia davvero dirompente è rappresentata dall’intelligenza artificiale (AI). In questa videointervista con Erminio Polito, direttore Energy & Utility, Telco & Media di Minsait in Italia, abbiamo cercato di capire che ruolo può avere l’AI nel supportare gli operatori del settore Energy & Utilities in un mondo in continua evoluzione.

L’AI sta aiutando le imprese e le persone a prendere decisioni migliori grazie al supporto dei dati ma sono ancora molte le sfide legate al suo impiego: dalla necessità di una chiara regolamentazione alla necessità di formazione per gli operatori fino alla sostenibilità e all’efficientamento energetico.

Il settore Energy & Utility ha investito molto in progetti innovativi e ora l’AI sta portando valore a imprese e clienti, mettendo in discussione lo status quo e i tradizionali modelli di business.

Minsait sta interpretando le nuove necessità implementando l’AI in numerosi progetti con un forte focus sull’area della computer vision.

Scopri di più con Erminio Polito di Minsait in questa interessante chiacchierata.