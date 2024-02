Equinix firma un nuovo PPA in Australia

Si espande l’impiego di energia rinnovabile in mercati ad alto impatto da parte di Equinix, l’azienda di infrastrutture digitali a livello mondiale che, dopo aver stipulato con successo Power Purchase Agreement (PPA) negli ultimi dieci anni negli Stati Uniti e in Europa, annuncia di aver firmato un nuovo PPA in Australia. Con questo annuncio si pone l’obiettivo più ampio del settore di portare ulteriore energia pulita in una regione in cui le condizioni sono tradizionalmente più difficili per la realizzazione di progetti di energia rinnovabile.

“Gli operatori di data center e altri grandi clienti energetici, come Equinix, hanno accelerato la transizione verso l’energia pulita stipulando PPA e altri contratti che creano stabilità finanziaria a lungo termine per gli sviluppatori di energia eolica, solare e altre risorse energetiche pulite”, ha dichiarato Kevin Hagen, Interim CEO di Clean Energy Buyers Association (CEBA). “Questi progetti di energia pulita hanno cambiato il mercato dell’elettricità negli Stati Uniti e in Europa. Progetti ad alto impatto come questo stanno contribuendo allo sforzo per guidare la domanda locale e spostare i focus di mercato in regioni dove c’è ancora più opportunità per la decarbonizzazione, come l’Australia, l’India e il sud-est asiatico”.

Con 21 PPA firmati Equinix genera milioni di MWh di energia rinnovabile

Il nuovo PPA in Australia è stato stipulato con TagEnergy e prevede l’acquisto di 151 megawatt (MW) di energia rinnovabile che dovrebbe entrare in funzione nel 2029 con il progetto Golden Plains Wind Farm – East del fornitore. L’accordo è il primo contratto a lungo termine di Equinix per l’energia rinnovabile nella regione dell’Asia-Pacifico.

I PPA sono contratti finanziari che immettono sul mercato progetti di energia rinnovabile, come i parchi eolici e solari, che aumentano l’accesso all’energia pulita nelle reti energetiche locali. Si tratta in genere di contratti con cui i consumatori di elettricità, come Equinix, accettano di acquistare da un generatore rinnovabile a un prezzo fisso per la durata di un contratto pluriennale. Con un prezzo garantito pagato ai generatori di parchi eolici e solari per tutta la durata del contratto, i PPA possono fornire certezza finanziaria per facilitare la costruzione e la gestione dei progetti di energia rinnovabile.

“Ad oggi, Equinix ha stipulato 21 PPA a livello globale che hanno generato 3.000.000 MWh di energia rinnovabile e, man mano che espandiamo la nostra impronta globale di data center, continueremo a valutare le opportunità per rendere più ecologiche le reti energetiche in cui ci muoviamo”, ha dichiarato Christopher Wellise, Vice President, Sustainability, di Equinix. “Una volta completata l’espansione del progetto Golden Plains Wind Farm – East nel 2029, il nostro impatto attraverso tutti i 21 PPA dovrebbe ammontare a più di un gigawatt di energia rinnovabile aggiunta alle reti locali. In combinazione con altre attività di sostenibilità, questo dovrebbe portare Equinix ad ottenere il 100% di copertura rinnovabile in tutte le nostre operazioni a livello globale”.

Gli obiettivi raggiunti