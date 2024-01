La Private AI è implementabile nelle infrastrutture Equinix

Dopo anni di lavoro con i propri clienti su una serie di implementazioni di IA negli ultimi anni, Equinix, l’azienda di infrastrutture digitali a livello mondiale, sta guadagnando terreno come luogo preferito per l’implementazione di infrastrutture private di IA. Sia le imprese che i fornitori di servizi stanno scoprendo che l’adiacenza al cloud, la portata globale, i solidi ecosistemi e l’interconnessione a bassa latenza alle reti mondiali della piattaforma Equinix sono componenti fondamentali per le infrastrutture di private AI.

Poiché le aziende sfruttano sempre più i modelli di AI pubblici per sviluppare nuove conoscenze e insight, spesso hanno bisogno di un ambiente non pubblico dove poter mantenere il controllo delle informazioni riservate o sensibili. L’implementazione di un’infrastruttura di IA privata presso Equinix consente ai leader digitali di sfruttare i modelli pubblici, garantendo al contempo che i dati aziendali più preziosi non diventino di dominio pubblico. La private AI offre una protezione dai rischi e al contempo i vantaggi dei modelli di IA addestrati, consentendo alle aziende di sfruttare appieno il potenziale dell’IA.

Le imprese possono quindi utilizzare direttamente Equinix per implementare la loro infrastruttura di Private IA, mentre i service provider possono impiegare Equinix per fornire ai loro clienti servizi di private AI, traendo entrambi vantaggio dall’ecosistema AI in costante espansione di Equinix, con una concentrazione di acquirenti e venditori che operano in prossimità dei principali on-ramp del cloud. Equinix ad oggi detiene una quota di mercato del 40% in termini di accesso on-ramp ai maggiori cloud provider e key player nell’ecosistema IA.

“Poiché le imprese cercano sempre più di sfruttare l’IA per ottenere vantaggi competitivi, spesso hanno bisogno di un ambiente non pubblico in cui mantenere il pieno controllo sui propri dati sensibili e proprietari”, dichiara Dave McCarthy, Research Vice President, Cloud and Edge Infrastructure Services di IDC. “Queste stesse esigenze hanno spinto l’adozione diffusa del cloud privato anni fa e ora stanno guidando la domanda di IA privata. Grazie alla sua ampia portata globale, alla densità di rete e all’adiacenza al cloud, Equinix è ben posizionata per supportare le aziende con l’infrastruttura digitale necessaria per la domanda emergente e crescente di IA privata”.

“Con la Private AI, le aziende non devono scegliere tra la potenza dell’IA e la privacy dei dati, le prestazioni o i costi prevedibili”, osserva Jon Lin, EVP & General Manager, Data Center Services di Equinix. “Le aziende si rivolgono a Equinix come ‘the place where private AI happens’, allocando le risorse di calcolo in prossimità dei dati e sfruttando senza problemi le funzionalità del cloud pubblico”.