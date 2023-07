ESET Mobile Security Premium ottiene la certificazione “Approved Mobile Product” da AV-Comparatives

ESET, specialista europeo globale nel mercato della cybersecurity, ha annunciato che ESET Mobile Security Premium ha recentemente ottenuto il prestigioso riconoscimento di “Approved Mobile Product” da AV-Comparatives, una delle principali società di test indipendenti specializzata nella valutazione di software antivirus e di sicurezza. Ricevere questo riconoscimento per più anni consecutivi rappresenta un’ulteriore conferma dell’impegno profuso da ESET nel perseguire la propria mission e vision, e attesta le eccezionali prestazioni e l’efficacia delle proprie soluzioni contro le più recenti minacce nell’ambito della telefonia mobile.

Il report di AV-Comparatives sulla sicurezza mobile ha valutato le misure di sicurezza integrate in Android e le funzioni avanzate fornite dalle applicazioni di sicurezza di terze parti di 9 vendor. L’analisi ha preso in esame la protezione da malware, il consumo della batteria, la funzionalità, il design delle app e l’usabilità complessiva. Il prodotto leader di ESET per la sicurezza mobile, ESET Mobile Security Premium, ha dimostrato prestazioni eccezionali in tutte le aree, mettendo a disposizione funzioni di sicurezza all’avanguardia, con un tasso di protezione mobile del 100% e 0 falsi positivi, aggiudicandosi il riconoscimento di “Approved Mobile Product”.

Con la crescente complessità dei cyberattacchi che colpiscono i dispositivi mobili, ESET Mobile Security Premium offre agli utenti una solida protezione contro le app dannose, gli URL di phishing, le e-mail fraudolente e altri link nocivi, lo smishing e altre vulnerabilità. La soluzione combina un potente strumento anti malware, una protezione in tempo reale e una scansione del malware cloud-assisted per garantire il massimo livello di sicurezza agli utenti Android.

Oltre alla protezione avanzata dal malware, ESET Mobile Security Premium include funzioni antifurto all’avanguardia che consentono agli utenti di gestire a distanza un dispositivo smarrito o rubato. Queste funzioni includono il rilevamento della posizione, l’acquisizione di eventuali immagini e l’attivazione di azioni in risposta ad attività sospette del dispositivo. La protezione dei pagamenti è un’altra funzione di sicurezza che garantisce la protezione dei dati finanziari sensibili degli utenti. Impedisce alle applicazioni dannose di leggere o sostituire le informazioni sullo schermo delle app protette.

“Siamo particolarmente orgogliosi di questo importante risultato ottenuto dalla nostra soluzione di mobile security. Il riconoscimento di Approved Mobile Product per il secondo anno consecutivo, è la prova della nostra determinazione nel fornire soluzioni di sicurezza di alto livello che proteggano i dispositivi mobili e i dati personali dei nostri clienti”, ha dichiarato Matej Chomo, Product Manager di ESET Mobile Security in ESET. “A guidarci è il costante impegno verso l’innovazione e la soddisfazione dei clienti. Continueremo a migliorare i nostri prodotti per far fronte all’evoluzione delle minacce e garantire sempre una protezione efficace. Con questo riconoscimento da parte di AV-Comparatives, ci prefiggiamo di stabilire nuovi standard di riferimento per l’eccellenza nella sicurezza mobile”.