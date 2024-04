Intelligenza Artificiale: SAS presenta l’approccio Trustworthy AI

Grande clamore gira attorno all’Intelligenza Artificiale (AI) e alle potenzialità ad essa legate. Prima vista con scetticismo, adesso l’AI convince ed è parte dei processi di numerosissime aziende in tutto il mondo.

Sicuramente l’Intelligenza Artificiale è uno strumento che porta enormi benefici alle organizzazioni, ma nasconde delle insidie e dei rischi che non possono essere ignorati. Per poterne sfruttare appieno i vantaggi, bisogna farne un uso etico e responsabile e, per questa ragione, nel dicembre del 2023 il Parlamento Europeo ha approvato l’EU AI Act, normativa che entrerà ufficialmente in vigore tra maggio e giugno di quest’anno.

In qualità di attore chiave nel settore dell’AI, SAS è stata coinvolta sin dall’inizio nel processo legislativo dell’EU AI Act e nelle iniziative politiche e normative relative all’intelligenza artificiale in tutto il mondo.

Intelligenza Artificiale, Intelligenza Artificiale Generativa e Trustworthy AI

Come anticipato, l’Intelligenza Artificiale offre enormi potenzialità alle organizzazioni che la sfruttano ma, allo stesso tempo, tali opportunità vanno di pari passo ai rischi, soprattutto se i sistemi vengono creati, impiegati e gestiti senza un’adeguata governance che tenga conto dell’affidabilità dell’AI stessa (Trustworthy AI).

“L’Intelligenza Artificiale permette di “addestrare” i sistemi in modo da far svolgere autonomamente determinati compiti che normalmente richiedono l’intervento umano”, afferma Josefin Rosén, Trustworthy AI Specialist e parte del team dedicato alla Data Ethics Practice di SAS. “Per funzionare l’AI sfrutta i dati e automatizza i processi, usando i dati storici a sua disposizione come modelli da seguire per predizioni future. La Generative AI (GenAI) funziona di base allo stesso modo dell’AI tradizionale ma, in più, è in grado di generare nuovi contenuti. Ci sono sicuramente dei rischi legati all’AI, però con l’aiuto di una potente piattaforma di AI, questi rischi possono essere gestiti e sarà possibile sfruttare tutte le potenzialità che l’AI ci offre. La Trustworthy AI è semplicemente un’AI affidabile, sicura e trasparente”.

La fiducia nell’uso responsabile dell’Intelligenza Artificiale da parte delle aziende spingerà il successo dell’attività e delle relazioni con clienti, partner e consumatori. È qui che entra in gioco la Trustworthy AI.

“L’approcio Trustworthy AI di SAS”, continua Josefin Rosèn, “segue sei principi guida: centralità umana, inclusività, responsabilità, trasparenza, robustezza, privacy e sicurezza. Questi principi si riflettono in tutto ciò che facciamo e su come operiamo”.

Prepararsi all’EU AI Act con SAS

SAS ha risposto positivamente all’invito della Commissione Europea a diventare una delle organizzazioni leader che aderiscono all’EU AI Pact, cioè un patto che incoraggia le aziende a prepararsi in anticipo alle regole dell’AI Act.

“L’UE AI Act vieta i sistemi di Intelligenza Artificiale che presentano rischi inaccettabili. Pensate ai sistemi che usano metodi suggestivi per manipolare gli individui. Una volta entrata in vigore la legge, tali sistemi vietati non potranno essere immessi sul mercato europeo. Inoltre, l’UE riesaminerà periodicamente l’elenco dei sistemi vietati”, afferma Kalliopi Spyridaki, Chief Privacy Strategist, EMEA & Asia.

Per essere preparati all’AI Act è fondamentale considerare i seguenti elementi di una giusta governance di Trustworthy AI: