Exprivia, fornitore SAP per la Pubblica Amministrazione

Exprivia, Gruppo internazionale specializzato in Information and Communication Technology, si è aggiudicata in qualità di unico contraente la gara d’appalto indetta da Consip per la fornitura alla Pubblica Amministrazione di soluzioni digitali (servizi SaaS di Business Intelligence e gestione dei dati) basati su tecnologia SAP.

Il contratto, del valore complessivo di 10 milioni di euro, ha una durata iniziale di 18 mesi, con possibilità di proroga per ulteriori sei. L’obiettivo è supportare la PA nei processi decisionali attraverso strumenti avanzati di analisi e gestione integrata dei dati, migliorando l’efficienza dei servizi pubblici rivolti a cittadini, pazienti, turisti e imprese

Le soluzioni SAP per la PA fornite da Exprivia

Le soluzioni fornite da Exprivia aiuteranno la Pubblica Amministrazione a trasformare i dati disponibili, spesso frammentati tra uffici e sistemi, in informazioni utili per prendere decisioni più rapide, mirate ed efficaci. Questo consentirà, per esempio, a un ente sanitario di ottimizzare l’organizzazione dei servizi, a un comune di comprendere meglio le esigenze dei cittadini o a un ente turistico di adattare l’offerta ai reali flussi di visitatori.

Alla base del servizio ci sarà un’infrastruttura cloud ad alte prestazioni che utilizza tecnologie SAP, come SAP Datasphere e il database in-memory SAP HANA, che garantiscono l’integrazione sicura dei dati e la possibilità di elaborarli in tempo reale. Le analisi avanzate saranno effettuate tramite SAP Analytics Cloud, permettendo una pianificazione più efficace e una gestione dei servizi pubblici più reattiva e orientata all’esperienza del cittadino.

Dichiarazioni

“Questa gara rappresenta un altro passo importante nel lavoro che stiamo portando avanti con Consip per accompagnare la Pubblica Amministrazione nel suo percorso di trasformazione digitale – commenta Francesco Zoccola, Head of Delivery SAP di Exprivia – È il terzo contratto su cui siamo stati coinvolti negli ultimi mesi, in particolare il secondo con tecnologia SAP, e questo rafforza il valore della nostra proposta. Ogni giorno lavoriamo con enti pubblici e imprese per mettere davvero a frutto il potenziale dei dati, affinché siano d’aiuto per prendere decisioni migliori, pianificare con più efficacia e offrire servizi più vicini ai bisogni reali di persone e territori”.

“Oggi, non esiste azienda il cui futuro non sia guidato dai dati. E le organizzazioni del settore pubblico non fanno eccezione avendo l’esigenza di comprendere a fondo i bisogni dei cittadini per offrire servizi più efficaci, personalizzati e tempestivi,” dichiara Enzo Pagliaroli, Direttore Vendite Pubblica Ammnistrazione di SAP Italia. “Le avanzate soluzioni SAP per la gestione dei dati e gli analytics consentono alla pubblica amministrazione di trasformare grandi volumi di dati in informazioni concrete, migliorando i processi decisionali e l’efficienza operativa. In questo modo, è possibile costruire un’amministrazione più trasparente, proattiva e vicina alle persone, capace di anticipare i bisogni della collettività e di migliorare concretamente l’esperienza dei cittadini”.