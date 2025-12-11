F5 amplia la sua collaborazione strategica con NetApp

F5 ha annunciato l’espansione della collaborazione con NetApp, l’azienda di infrastrutture dati intelligenti, per potenziare la delivery ad alte prestazioni dei dati per l’AI e preparare le organizzazioni all’era della Crittografia Post-Quantistica (PQC). Questa iniziativa si basa su una partnership consolidata tra F5 e NetApp e mira a rispondere alla crescente domanda di soluzioni sicure, resilienti e scalabili per carichi di lavoro AI e ambienti di storage S3.

I vantaggi della collaborazione tra F5 e NetApp

L’Application Delivery and Security Platform (ADSP) di F5, abbinata all’infrastruttura dati intelligente per l’AI basata sulla tecnologia NetApp, supporta un throughput ad alte prestazioni e consente alle imprese di scalare la delivery dei dati AI, proteggendosi al contempo dalle minacce informatiche in continua evoluzione, comprese quelle derivanti dai progressi nel calcolo quantistico.

Per i workload AI, l’utilizzo combinato delle soluzioni di entrambe le aziende ottimizza il trasferimento di grandi dataset grazie ad avanzate funzionalità di bilanciamento del carico, prioritizzazione del traffico e analytics in tempo reale. Questo garantisce throughput, resilienza e delivery sicura dei workflow AI/ML su architetture di storage S3 enterprise-grade di NetApp. Inoltre, la soluzione congiunta consente alle imprese di proteggere i flussi di dati sensibili su S3 dalle minacce “harvest now, decrypt later”, assicurando una protezione duratura dei dati con minime interruzioni operative.

“Le imprese si trovano sempre più spesso a dover bilanciare la necessità di prestazioni applicative eccezionali con l’esigenza di una cybersecurity robusta,” ha dichiarato John Maddison, Chief Marketing Officer di F5. “La nostra collaborazione con NetApp mira a semplificare gli scenari di delivery dei dati AI ad alte prestazioni, consentendo allo stesso tempo ai clienti di adottare gradualmente la readiness per il post-quantum. Grazie a soluzioni all’avanguardia per TLS 1.3, cifrature moderne e gestione globale del traffico, stiamo aiutando le organizzazioni a scalare le proprie infrastrutture rafforzando al contempo la sicurezza dei dati.”

Crittografia Post-Quantistica: le novità per una sicurezza dei dati pronta per il futuro e prestazioni AI scalabili

Inoltre, i clienti possono utilizzare soluzioni di Crittografia Post-Quantistica complementari sia di F5 che di NetApp per gestire il rischio crescente rappresentato dagli sviluppi dell’informatica quantistica, offrendo misure di sicurezza all’avanguardia per proteggere i flussi di dati S3 sensibili. Il Quantum computing, destinato a rivoluzionare diversi settori grazie alla capacità di eseguire calcoli ben oltre le capacità dei computer classici, nel prossimo futuro potrebbe anche compromettere gli attuali standard crittografici. Ciò crea una preoccupazione urgente per le organizzazioni, in particolare con l’ascesa della strategia “harvest now, decrypt later”, in cui gli aggressori sottraggono dati crittografati con l’intenzione di decrittografarli in un secondo momento, quando il Quantum computing sarà in grado di compiere questa impresa. Per mitigare in modo proattivo queste minacce, F5 BIG-IP supporta meccanismi ibridi di scambio delle chiavi e algoritmi approvati dal NIST per comunicazioni sicure resistenti al Quantum computing, fornendo inoltre supporto aggiuntivo per la PQC nei cluster NetApp StorageGRID.

Queste soluzioni consentono alle organizzazioni di passare gradualmente a pratiche di crittografia quantistica sicure senza grandi interruzioni. Un approccio consigliato prevede l’adozione universale del protocollo TLS 1.3 per creare una solida base per la preparazione alla PQC, fornendo handshake più veloci, latenza ridotta e maggiore efficienza della larghezza di banda. Per facilitare l’implementazione, le soluzioni F5 ADSP supportano la crittografia ibrida, che consente l’interoperabilità tra i sistemi e aiuta a modernizzare i framework di crittografia evitando revisioni architetturali. Le soluzioni sottolineano la priorità di adottare algoritmi quantum-resistant per gli asset ad alto rischio, come le cartelle cliniche dei pazienti e i dati finanziari, riducendo al minimo il consumo di risorse per i dataset meno sensibili. Questo approccio garantisce che le aziende siano meglio preparate per l’era quantistica, consentendo una crittografia sicura e mantenendo al contempo le prestazioni e l’efficienza operativa.

“La collaborazione con F5 sottolinea il nostro impegno nel fornire soluzioni di eccellenza alle aziende di oggi”, ha affermato Spencer Sells, Vicepresident, Global Alliances di NetApp. “Sfruttando le ultime innovazioni di NetApp StorageGRID con le tecnologie avanzate di gestione del traffico e crittografia quantistica sicura di F5, i clienti possono liberare tutto il potenziale dei flussi di lavoro AI e proteggere i dati critici”.