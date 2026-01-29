F5: nuovo PoP a Milano già operativo

F5 ha ampliato la propria rete globale con un nuovo point of presence (PoP) a Milano, in Italia. Già operativo, il nuovo PoP il contribuisce a estendere la piattaforma per connettere e mettere in sicurezza le applicazioni distribuite in ambienti ibridi multicloud ed edge.

“Oggi le organizzazioni gestiscono migliaia di applicazioni collegate da API che si estendono tra architetture tradizionali e moderne, distribuite su più cloud, SaaS, data center on-premises e siti edge. Allo stesso tempo, le applicazioni sono diventate la porta d’ingresso della criminalità informatica, e le API sono sempre più spesso oggetto di attacchi. Ottimizzati per garantire connettività e sicurezza delle app, i nostri PoP si distinguono per la capacità di unificare più servizi, sia per applicazioni monolitiche che a microservizi. Questo approccio semplifica radicalmente la gestione, la sicurezza e la connettività di rete di app e API su infrastrutture distribuite. Poter gestire e proteggere i carichi di lavoro applicativi attraverso un PoP F5 rappresenta un enorme vantaggio per i nostri clienti attuali e futuri nella regione”, dichiara Alix Leconte, VP Region South dell’azienda.

“L’apertura di un nuovo PoP a Milano rappresenta un passo significativo per F5 in Italia: una conferma del nostro impegno nel supportare le aziende locali nel percorso verso architetture distribuite, sicure e altamente performanti. La nostra presenza rafforzata consente di offrire alle imprese italiane una connettività più veloce, una protezione più solida e una gestione semplificata dei carichi di lavoro multicloud ed edge, in un contesto in cui innovazione e sicurezza non sono più semplici obiettivi, ma i veri motori della competitività”, dichiara Paolo Capomasi, Country Manager di F5 per l’Italia (nella foto).

I Distributed Cloud Services di F5 rappresentano una componente cruciale dell’ADSP di F5, offrendo funzionalità di routing cloud-native, terminazione SD-WAN, bilanciamento del carico, sicurezza multilivello, orchestrazione applicativa basata su Kubernetes e un gateway applicativo distribuito a livello globale.

Ogni PoP della rete globale di F5 offre queste funzionalità, oltre alle seguenti:

Capacità di rete : oltre 15 Tbps di capacità peered su un backbone privato dedicato e ridondante, con molteplici connessioni di transit e peering per garantire una connettività diretta tra diversi provider di cloud pubblici, cloud privati, edge e operatori telecom.

: oltre 15 Tbps di capacità peered su un backbone privato dedicato e ridondante, con molteplici connessioni di transit e peering per garantire una connettività diretta tra diversi provider di cloud pubblici, cloud privati, edge e operatori telecom. Estendibilità : i clienti possono fare offload dei carichi di lavoro ad alte prestazioni o sensibili alla latenza, con delivery dei servizi a livello locale tramite un piano di controllo distribuito e software distribuibile eseguito direttamente nel loro cloud o data center.

: i clienti possono fare offload dei carichi di lavoro ad alte prestazioni o sensibili alla latenza, con delivery dei servizi a livello locale tramite un piano di controllo distribuito e software distribuibile eseguito direttamente nel loro cloud o data center. Protezione DDoS : sicurezza automatica per infrastrutture e applicazioni in ambienti ibridi o multicloud, con protezione DDoS globale L3-L7.

: sicurezza automatica per infrastrutture e applicazioni in ambienti ibridi o multicloud, con protezione DDoS globale L3-L7. Sicurezza di rete: firewall di rete e rilevamento basato su anomalie per prevenire attacchi ai livelli L3 e L4. Il PoP può sfruttare connessioni private su Internet pubblico grazie a uno stack software mesh integrato, che estende la sicurezza di rete all’ambiente del cliente.