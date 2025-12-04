FiberCop e Microsoft Italia puntano a realizzare un sistema di edge cloud nazionale

FiberCop e Microsoft Italia hanno siglato un’intesa strategica per portare la potenza del cloud e dell’intelligenza artificiale più vicino alle aziende del Paese, integrando l’infrastruttura di rete ed edge di FiberCop con Microsoft Azure Local.

L’iniziativa punta a offrire servizi cloud e di intelligenza artificiale innovativi e sicuri, a bassa latenza e nel pieno rispetto della sovranità dei dati, rispondendo alle esigenze delle imprese e della pubblica amministrazione.

FiberCop e Microsoft Italia: prosegue la collaborazione storica

L’accordo si inserisce nel più ampio quadro di collaborazione tra FiberCop e Microsoft, che vantano una cooperazione di lunga data su progetti strategici di AI agentica e servizi cloud all’avanguardia.

“Attraverso la collaborazione con Microsoft Italia, FiberCop compie un ulteriore passo avanti nella missione di diventare il campione digitale italiano – ha commentato Massimo Sarmi, Presidente e Amministratore Delegato di FiberCop. “Ampliando la propria infrastruttura in fibra con servizi di calcolo avanzati, FiberCop sarà in grado di offrire una gamma più ampia di soluzioni digitali. La nostra forza risiede nell’estensione unica e capillare degli asset aziendali e nell’esperienza senza pari nella gestione di infrastrutture critiche, che ci consentono di accelerare la transizione digitale dell’Italia e ridurre il divario digitale. Grazie a queste capacità, FiberCop è meglio posizionata di qualsiasi altro player sul mercato per guidare l’innovazione e sostenere il futuro digitale del Paese”.

Questa nuova iniziativa integra l’esperienza globale di Microsoft in ambito cloud ed intelligenza artificiale con la rete in fibra e la rete edge di FiberCop su scala nazionale, creando un’architettura diffusa in grado di supportare l’analisi in tempo reale dei dati ed applicazioni IoT delle aziende clienti su tutto il territorio nazionale.

Azure Local accelererà l’innovazione sul fronte cloud e intelligenza artificiale offrendo nuove applicazioni, risorse e servizi dal cloud all’edge. Azure Local è la soluzione Microsoft di infrastruttura distribuita che estende le funzionalità di Azure agli ambienti di proprietà delle organizzazioni. Consente la distribuzione locale di applicazioni moderne e legacy in sedi distribuite o caratterizzate da requisiti di sovranità.

“Con Azure Local e la rete edge di FiberCop permetteremo alle organizzazioni di tutto il Paese di innovare dal cloud all’edge, mantenendo il pieno controllo sui propri dati e beneficiando al tempo stesso delle più recenti innovazioni in ambito intelligenza artificiale”, ha dichiarato Vincenzo Esposito, Amministratore Delegato Microsoft Italia.

I vantaggi

Utilizzando Microsoft Azure Local nei siti edge di FiberCop e facendo leva sulla rete diffusa dell’azienda in Italia, le organizzazioni del Paese potranno beneficiare di:

sovranità dei dati e compliance in linea con le normative europee e italiane, garantendo che i dati sensibili rimangano all’interno dei confini nazionali

in linea con le normative europee e italiane, garantendo che i dati sensibili rimangano all’interno dei confini nazionali latenza ultra-bassa per applicazioni che richiedono una risposta immediata, come l’automazione industriale, i sistemi sanitari e le soluzioni per le smart city

per applicazioni che richiedono una risposta immediata, come l’automazione industriale, i sistemi sanitari e le soluzioni per le smart city maggiore resilienza e scalabilità, consentendo alle imprese di innovare senza compromettere sicurezza o prestazioni.

L’edge cloud computing consente di erogare servizi digitali portando le risorse di calcolo e di archiviazione dei dati più vicine al luogo in cui vengono utilizzate, ai “confini”, ovvero edge, della rete.

Inoltre, l’edge cloud computing distribuisce la potenza di calcolo. Data center di medie o piccole dimensioni o anche dispositivi intelligenti si trovano così più vicini agli utenti e alle imprese, rendendo i servizi più veloci, affidabili e meglio adattati alle esigenze locali. Se da un lato i grandi data center restano fondamentali per l’archiviazione di grandi volumi di dati e per l’esecuzione di applicazioni di grandi dimensioni, dall’altro l’edge computing copre l’esigenza nei casi che richiedono risposte rapide e locali.

La collaborazione tra FiberCop e Microsoft Italia riflette un impegno condiviso ad accelerare la trasformazione digitale del Paese e a promuovere l’innovazione in diversi settori, tra cui telecomunicazioni, servizi pubblici e smart city, mettendo organizzazioni e altre realtà nelle condizioni di sfruttare appieno servizi cloud e di intelligenza artificiale all’avanguardia.