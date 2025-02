Galene.AI porta l’Agentic AI all’interno delle aziende

Sull’onda del successo dell’AI generativa, fa il suo ingresso nel mondo tecnologico Galene.AI, il nuovo spin-off di S2E dedicato allo sviluppo di tecnologie e piattaforme di intelligenza artificiale generativa, pensate per potenziare la produttività e la crescita delle persone. Grazie alla sua expertise in Agentic AI e AI Governance, Galene.AI anticipa i top trend 2025 individuati da Gartner, offrendo a organizzazioni di ogni dimensione l’opportunità di adottare soluzioni AI avanzate, sia in Cloud che On-Premise, e personalizzabili sulle proprie esigenze e processi, senza dipendere dai grandi colossi tecnologici. Il tutto con un approccio etico, multilingua e conforme all’AI Act e al GDPR, garantendo il pieno controllo dei dati e la massima sicurezza per il mercato europeo.

Sin dal 2019, S2E ha sviluppato una solida esperienza nell’intelligenza artificiale, lavorando su addestramento di modelli AI e automazione intelligente dei processi aziendali. Questo percorso ha portato a soluzioni innovative, come G.A.I.A., premiata per il suo impatto nella supply chain farmaceutica, e ai UiPath AI10 Awards per i progetti realizzati con Banca Progetto.

L’evoluzione naturale di questo percorso è stata la nascita di Galene.AI, uno spin-off strategico per posizionarsi al meglio nel mercato dell’AI generativa con una proposta concreta, scalabile e sicura: una piattaforma di Agentic AI che permette alle imprese di integrare soluzioni avanzate per migliorare la produttività individuale, di team e organizzativa, con ampie possibilità di personalizzazione su esigenze di specifici settori e aziende.

Basata su tecnologia NVIDIA, l’iniziativa ha sancito anche il rafforzamento della partnership di S2E con il colosso di Santa Clara, ritenuto oggi SA Consulting Partner primario per far compiere l’ultimo miglio alle aziende nel percorso di adozione di soluzioni AI.

L’Agentic AI alla base del funzionamento di Galene.AI Platform

Il cuore di Galene.AI Platform è un avanzato sistema di Agentic AI, progettato per offrire alle organizzazioni un’intelligenza artificiale sicura, conforme e adattabile su diversi livelli di personalizzazione. A distinguere ulteriormente la piattaforma è Generative Shield, un componente proprietario di AI Governance e Runtime Inspection & Enforcement, che garantisce il rispetto dei più alti standard normativi europei, tra cui l’AI Act e il GDPR. Integrato nativamente nella piattaforma, Generative Shield consente un controllo rigoroso sui dati e mitiga il rischio in real-time nel corso delle interazioni con gli AI Agents, assicurando alle imprese un’adozione responsabile e conforme delle tecnologie di AI generativa.

Dichiarazioni

“A inizio 2023, abbiamo avuto l’intuizione di essere di fronte a una svolta strategica. L’onda dell’AI generativa ci era chiara pertanto abbiamo deciso di investire subito in modo mirato per diventare un riferimento nel settore”, commenta Marco Salerni, Direttore Generale di S2E. “Un team di esperti dedicato è stato coinvolto in un progetto ambizioso e con un obiettivo preciso: sviluppare la base tecnologica su cui far evolvere prodotti e piattaforme AI del futuro, concentrando l’attività di R&D su Agentic AI e AI Governance, senza perdere il focus su cui si basa S2E: innovazione continua e centralità della persona”.

“Galene.AI offre l’accesso a soluzioni AI avanzate che fino a ieri erano appannaggio esclusivo delle grandi Big Tech. La nostra piattaforma garantisce un’adozione dell’AI conforme alle normative europee e perfettamente integrata nel mercato italiano, con un approccio che permette di scalare non solo verso l’alto, ma anche verso realtà più piccole che vogliono innovare in modo responsabile”, afferma Andrea Cappelletti, Direttore di Galene.AI. “L’intelligenza artificiale è una trasformazione che coinvolge tutti, ma il viaggio per adottarla può essere tortuoso: in tal senso, il nostro obiettivo è proprio quello di aiutare le aziende a navigare in sicurezza questo mare agitato. Il percorso di adozione non è mai solo una questione tecnologica, ma di scelte strategiche, di governance e di impatto sulle persone. Per questo crediamo in un’AI consapevole e sostenibile, che metta le imprese nelle condizioni di adottarla con pieno controllo e fiducia”.