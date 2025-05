Gli AI Agent rivoluzioneranno le imprese

Reti, tra i principali player italiani nel settore dell’IT Consulting, specializzata nei servizi di System Integration, società benefit quotata su Euronext Growth Milan, in collaborazione con Microsoft, presenta l’evento esclusivo “AI Agent: dall’intelligenza all’azione”. Un’occasione imperdibile per approfondire il ruolo strategico degli AI Agent nel processo di automazione e personalizzazione delle strategie di business.

“AI Agent: dall’intelligenza all’azione”: appuntamento a Milano il 16 maggio

L’appuntamento si terrà venerdì 16 maggio, dalle ore 10:00 alle 13:30, presso la Microsoft House di Milano (Viale Pasubio, 21). A moderare l’incontro sarà Lorenzo Beliusse, Marketing Director di Reti, che guiderà i partecipanti in un percorso fatto di insight e case study concreti. Tra i relatori, interverranno Mattia De Rosa, Regional Sales Director Western Europe – Agents, Automation & Low Code di Microsoft, Marco Maria Lorusso, giornalista e speaker, Giulio Vecchi, Partner di LCA Studio Legale, Fabio Golinelli, Advanced Processes and Technologies Manager e Andrea Blumer, Industrial AI Specialist di ABB.

L’evento “AI Agent: dall’intelligenza all’azione” è rivolto ai C-level aziendali e rappresenta un’opportunità unica per comprendere da vicino la rivoluzione in atto nel mondo dell’Intelligenza Artificiale applicata al business, con un focus particolare su efficienza operativa, decision-making e vantaggi competitivi. La partecipazione è gratuita, ma i posti sono limitati. Per partecipare, basta iscriversi al seguente link.

Dichiarazioni da Reti e Microsoft

“Creare spazi di confronto e riflessione è da sempre una delle priorità di Reti”, ha dichiarato Bruno Paneghini, Presidente e Amministratore Delegato di Reti. “Siamo orgogliosi, insieme a Microsoft, di offrire un momento di approfondimento sul ruolo sempre più centrale degli AI Agent e sull’impatto che stanno generando nel mondo del business. Comprendere come queste nuove tecnologie agiscono e trasformano i processi aziendali è oggi più che mai fondamentale per coglierne appieno i benefici in termini di efficienza e competitività. Appuntamenti come questo rappresentano un’occasione preziosa, non solo per scoprire la portata della rivoluzione in atto, ma soprattutto per diventare noi stessi agenti consapevoli del cambiamento, capaci di utilizzare al meglio gli strumenti a nostra disposizione per innovare e ottimizzare le strategie operative delle nostre aziende”.

Mattia De Rosa, Regional Sales Director Western Europe – Agents, Automation & Low Code di Microsoft, aggiunge: “Come dice il saggio Yoda ‘Fare o non fare. Non esiste provare’. Lo stesso vale per l’adozione degli agenti AI. La tecnologia è pronta, Microsoft è pronta, i nostri partner lo sono. Vediamo di capire insieme come farlo accadere praticamente presso i nostri clienti”.