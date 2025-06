Google Cloud: tante novità per la trasformazione digitale delle aziende

In occasione del Google Cloud Summit 2025, Google Cloud ha presentato le ultime novità per supportare la trasformazione digitale delle aziende italiane. In questa edizione, riflettori puntati sulle più recenti innovazioni AI e di digital sovereignty, nonché sulla celebrazione di storie di successo ed eccellenza italiane con la premiazione dei vincitori della prima edizione degli Italy AI Groundbreaker Award.

Tra le principali novità:

Arriva la traduzione vocale in italiano in tempo reale in Google Meet ;

; Google Cloud ottiene la qualifica ACN di Livello 2 per infrastruttura e servizi ;

; I vincitori della prima edizione degli Italy AI Groundbreaker Award ;

; Nuove storie di trasformazione digitale da clienti italiani, tra cui Unicredit, Carabinieri, BricoIo, PagoPA e WINDTRE.

Di seguito condividiamo i dettagli condivisi da Raffaele Gigantino, Country Manager Italy, Google Cloud.

Google Cloud Summit Milano 2025. Accelerare la trasformazione dell’AI per le imprese italiane

Benvenute e benvenuti al Google Cloud Summit Milano 2025! Solo un anno fa, ci riunivamo per parlare del potenziale trasformativo dell’intelligenza artificiale generativa. Oggi, quel potenziale è realtà: l’AI sta già ridefinendo settori, processi e modelli di business in tutta Italia. Non è più una promessa, ma un motore concreto di innovazione, efficienza e crescita.

In questa edizione del Summit, ribadiamo il nostro impegno al fianco delle aziende italiane di ogni dimensione, per abilitare una trasformazione digitale responsabile, sostenibile e accessibile. Presentiamo progressi tangibili nelle collaborazioni con organizzazioni locali, celebriamo le storie di successo dei nostri clienti e premiamo l’eccellenza italiana con la prima edizione degli Italy AI Groundbreaker Awards. In parallelo, condividiamo le più recenti innovazioni di Google Cloud, pensate per generare valore concreto per il sistema Paese.

Costruire la fiducia digitale: le soluzioni sovrane di Google Cloud e la qualifica ACN per l’Italia

Sappiamo bene che molte organizzazioni, soprattutto nella Pubblica Amministrazione e nei settori più regolamentati, lavorano in contesti dove sicurezza, conformità e sovranità dei dati non sono un’opzione, ma un requisito imprescindibile. Per questo ci impegniamo ogni giorno a offrire soluzioni che aiutino le organizzazioni a rispondere a questi standard per abilitare un’adozione del cloud sicura, trasparente e affidabile.

Un passo importante in Italia in questa direzione è l’ottenimento della qualifica di Livello 2 dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) per la nostra infrastruttura e i nostri servizi cloud. Si tratta di un riconoscimento ufficiale, in linea con la Strategia Cloud Italia, che certifica il rispetto dei più alti standard di sicurezza e resilienza richiesti alla Pubblica Amministrazione italiana. Una garanzia, non solo per gli enti pubblici, ma anche per tutte le realtà che trattano dati sensibili e cercano una piattaforma affidabile e certificata. I servizi qualificati sono disponibili sul Cloud Marketplace dell’ACN.

Questo significativo riconoscimento a livello nazionale si integra con i nostri continui investimenti globali volti a offrire ai clienti il massimo controllo, ampia scelta e sicurezza avanzata. Il nostro portafoglio Sovereign Cloud è in continua evoluzione per rispondere a queste esigenze e include:

Google Cloud Data Boundary , per un controllo preciso sulla localizzazione geografica dei dati e sulla gestione delle chiavi crittografiche.

, per un controllo preciso sulla localizzazione geografica dei dati e sulla gestione delle chiavi crittografiche. Google Cloud Air-Gapped, per soluzioni completamente disconnesse dalla rete, ideali per i settori con le più alte esigenze di isolamento dei dati.

Abbiamo, inoltre, introdotto User Data Shield, una nuova soluzione che offre garanzie fornite da Mandiant sulle proprietà sovrane delle applicazioni dei clienti sviluppate su Google Cloud Data Boundary.

A dimostrazione del nostro impegno per la sovranità digitale in Italia, abbiamo aperto qualche anno fa le nostre cloud region di Milano e Torino che offrono un’infrastruttura all’avanguardia direttamente sul territorio. In questo contesto, collaboriamo con partner locali come TIM per proporre soluzioni quali EU Data Boundary – Assured Workloads che, operando sulle nostre region italiane, consente di esercitare un controllo granulare sulla residenza dei dati e sugli accessi, aiutando i clienti a rispondere agli stringenti requisiti di sovranità.

Superare le barriere linguistiche con l’AI in Google Meet

Se da un lato il nostro impegno è rivolto a offrire sicurezza e controllo sui dati che consentano di superare gli ostacoli normativi, dall’altro pensiamo che l’innovazione possa contribuire ad abbattere anche altre barriere più comuni come quella linguistica.

Un esempio in questa direzione è l’introduzione della traduzione vocale in Google Meet. Questa nuova funzionalità è progettata per facilitare comunicazioni più fluide durante le videochiamate, traducendo il parlato quasi in tempo reale e mantenendo la cadenza e il tono dell’interlocutore. Il risultato è una conversazione che risulta autentica e naturale, anche tra lingue diverse. Dopo il lancio della traduzione tra inglese e spagnolo, oggi annunciamo che questa funzionalità sarà disponibile nelle prossime settimane per le traduzioni da inglese a italiano e viceversa. In fase iniziale verrà abilitata per gli utenti consumer e successivamente sarà estesa al mondo aziendale, con l’obiettivo di supportare la collaborazione internazionale e migliorare l’efficienza dei team distribuiti a livello globale.

I vincitori dei Google Cloud Italy AI Groundbreaker Award

La traduzione in tempo reale è solo un esempio di come l’AI stia generando un impatto concreto. Ma le storie di trasformazione più potenti sono quelle scritte ogni giorno dai nostri clienti e partner in tutta Italia. È proprio per celebrare questi successi e l’innovazione italiana che nasce la prima edizione degli Italy AI Groundbreaker Award.

L’entusiasmo è stato tangibile sin dal lancio a marzo: abbiamo ricevuto centinaia di candidature, segno del dinamismo e della creatività che animano l’ecosistema AI nel nostro Paese. Il premio è pensato per riconoscere quelle aziende, startup ed enti che, grazie alle tecnologie di intelligenza artificiale di Google Cloud, stanno guidando trasformazioni concrete, creando soluzioni a beneficio della collettività, portando sul mercato approcci pionieristici o affermandosi come leader visionari.

Una giuria di esperti indipendenti, composta da Fabio Moioli, Leadership Advisor in Spencer Stuart, esperto AI, Professore e Scrittore, Andrea Rangone, Professore Ordinario di Innovazione Digitale e Imprenditorialità presso il Politecnico di Milano, Caterina Siclari, Senior Partner, Responsabile del Fondo Rilancio Startup presso CDP Venture Capital SGR, Fondo Nazionale Innovazione, CDP, Paolo Spreafico, Country Director of Engineering Italia di Google Cloud e Valeria Vinci, Head of Unit, Economia Digitale e Nuove Tecnologie Abilitanti, Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha esaminato con attenzione i progetti in gara, selezionando le realtà che più di tutte si sono distinte per impatto, innovazione e visione.

E oggi, in occasione del Google Cloud Summit di Milano, siamo felici di annunciare i vincitori:

Vincitore per la categoria AI Transformation for Italy : Bper , per aver trasformato i processi interni tramite Agenti AI, modernizzando l’operatività e ottimizzando i flussi informativi e documentali.

: , per aver trasformato i processi interni tramite Agenti AI, modernizzando l’operatività e ottimizzando i flussi informativi e documentali. Vincitore per la categoria AI for Social Good : Ganiga con Hoooly , lo smart bin che usa l’AI per trasformare la gestione dei rifiuti in una risorsa strategica per l’ambiente e l’economia.

: con , lo smart bin che usa l’AI per trasformare la gestione dei rifiuti in una risorsa strategica per l’ambiente e l’economia. Vincitore per la categoria AI Startup of the Year : Zendata con il progetto BloomyLabs , che rivoluziona la formazione aziendale e accademica offrendo contenuti personalizzati, insight in tempo reale e tutela della proprietà intellettuale.”

: con il progetto , che rivoluziona la formazione aziendale e accademica offrendo contenuti personalizzati, insight in tempo reale e tutela della proprietà intellettuale.” Vincitrice per la categoria AI Pioneer: Annarosa Farina, Chief Information Officer e Chief Data Officer di IEO-Monzino, che coordina l’implementazione dell’AI in ambito medico e di ricerca per analizzare i dati clinici più rapidamente, accelerando la ricerca e migliorando concretamente la cura del paziente.

Un ringraziamento speciale va ai partner di Google Cloud la cui preziosa collaborazione è stata fondamentale per realizzare questi progetti vincenti.

Accelerare l’adozione dell’AI generativa e la trasformazione digitale in Italia

Le soluzioni AI, dati e infrastruttura di Google Cloud stanno consentendo alle organizzazioni in tutta Italia – sia nel settore pubblico che privato – di innovare in modo sicuro, operare in modo più efficiente e ottenere risultati migliori. Continuiamo a vedere un forte slancio mentre diverse realtà utilizzano la nostra tecnologia per soddisfare le loro esigenze specifiche e accelerare la loro trasformazione digitale, avvalendoci anche della collaborazione di un solido ecosistema di partner esperti per supportare i clienti in ogni loro necessità.

Alcuni esempi includono:

BricoIo : BricoIo collabora con Google Cloud per rivoluzionare l’esperienza retail e accelerare la trasformazione digitale. La partnership introduce soluzioni di intelligenza artificiale, come l’assistente virtuale Tooli, e una strategia basata sui dati con BigQuery e Looker. Questo permette a BricoIo di ottimizzare le operazioni e focalizzarsi sul cliente.

: BricoIo collabora con Google Cloud per rivoluzionare l’esperienza retail e accelerare la trasformazione digitale. La partnership introduce soluzioni di intelligenza artificiale, come l’assistente virtuale Tooli, e una strategia basata sui dati con BigQuery e Looker. Questo permette a BricoIo di ottimizzare le operazioni e focalizzarsi sul cliente. PagoPA : PagoPA trasforma i processi interni anche grazie alle soluzioni di Google Cloud che permettono, inoltre, all’azienda di concentrarsi sulla sua missione di inclusività, trasformando l’interazione con i servizi pubblici in un’esperienza sempre più semplice e accessibile a tutti.

: PagoPA trasforma i processi interni anche grazie alle soluzioni di Google Cloud che permettono, inoltre, all’azienda di concentrarsi sulla sua missione di inclusività, trasformando l’interazione con i servizi pubblici in un’esperienza sempre più semplice e accessibile a tutti. WINDTRE : WINDTRE si affida alla potenza di Google Cloud per accelerare l’innovazione e migliorare i servizi ai clienti. La sua data platform, basata sull’infrastruttura scalabile di Google Cloud, consente un’analisi profonda dei dati. Grazie all’utilizzo delle soluzioni AI e del Model Garden di Google, Wind Tre è in grado di sviluppare offerte all’avanguardia e ottimizzare l’efficienza operativa.

: WINDTRE si affida alla potenza di Google Cloud per accelerare l’innovazione e migliorare i servizi ai clienti. La sua data platform, basata sull’infrastruttura scalabile di Google Cloud, consente un’analisi profonda dei dati. Grazie all’utilizzo delle soluzioni AI e del Model Garden di Google, Wind Tre è in grado di sviluppare offerte all’avanguardia e ottimizzare l’efficienza operativa. Carabinieri : L’Arma dei Carabinieri ha scelto i servizi Google Workspace per innovare gli strumenti di comunicazione interna e favorire l’efficienza dei processi di lavoro, in favore della sicurezza nazionale, della tutela dell’ordine pubblico e degli interessi diffusi della collettività.

: L’Arma dei Carabinieri ha scelto i servizi Google Workspace per innovare gli strumenti di comunicazione interna e favorire l’efficienza dei processi di lavoro, in favore della sicurezza nazionale, della tutela dell’ordine pubblico e degli interessi diffusi della collettività. UniCredit: UniCredit sta collaborando con Google Cloud per accelerare la sua trasformazione digitale in 13 mercati. La partnership prevede la migrazione delle applicazioni chiave di UniCredit, inclusi i sistemi legacy, sulla piattaforma scalabile di Google Cloud. La banca adotterà le avanzate tecnologie di intelligenza artificiale di Google, come i modelli Gemini, per innovare i servizi e migliorare l’efficienza operativa.

Un passo avanti: aggiornamenti globali per accelerare la trasformazione

Durante tutto l’anno, inclusi eventi cruciali come i recenti Google Cloud Next ’25, Google I/O e i continui aggiornamenti della nostra piattaforma, introduciamo funzionalità sempre più avanzate per rendere l’AI accessibile, potente e sicura. E lo facciamo con un obiettivo chiaro: rendere disponibili ai clienti gli strumenti migliori per innovare.

Ecco alcuni esempi:

Infrastruttura Ottimizzata per l’AI : Abbiamo lanciato Google WAN , rendendo la nostra rete su scala planetaria disponibile alle imprese per prestazioni migliorate e TCO inferiore. Il nostro portafoglio AI Hypercomputer si è ampliato con i nuovi TPU Ironwood (che offrono un miglioramento delle prestazioni >10x). Abbiamo anche annunciato Gemini su Google Distributed Cloud (GDC), portando i nostri potenti modelli in ambienti on-premise e air-gapped, cruciali per specifiche esigenze di sovranità e sicurezza.

: Abbiamo lanciato , rendendo la nostra rete su scala planetaria disponibile alle imprese per prestazioni migliorate e TCO inferiore. Il nostro portafoglio AI Hypercomputer si è ampliato con i nuovi TPU Ironwood (che offrono un miglioramento delle prestazioni >10x). Abbiamo anche annunciato Gemini su Google Distributed Cloud (GDC), portando i nostri potenti modelli in ambienti on-premise e air-gapped, cruciali per specifiche esigenze di sovranità e sicurezza. Miglioramenti della Piattaforma Vertex AI : La nostra piattaforma AI completa ora include oltre 200 modelli nel Model Garden e capacità di Grounding ampliate (collegando i modelli a Google Maps e ad altre fonti di dati di terze parti).

: La nostra piattaforma AI completa ora include oltre 200 modelli nel Model Garden e capacità di Grounding ampliate (collegando i modelli a Google Maps e ad altre fonti di dati di terze parti). Un Ecosistema fiorente di Agenti AI : Abbiamo rilasciato l’Agent Development Kit (ADK) open-source, sperimentato il protocollo aperto Agent2Agent (A2A) con oltre 50 partner e lanciato Agent Garden con esempi e connettori predefiniti.

: Abbiamo rilasciato l’Agent Development Kit (ADK) open-source, sperimentato il protocollo aperto Agent2Agent (A2A) con oltre 50 partner e lanciato Agent Garden con esempi e connettori predefiniti. Produttività Potenziata dall’AI : Google Agentspace ha ricevuto aggiornamenti come l’integrazione con Chrome Enterprise, una Agent Gallery e un Agent Designer no-code. Google Workspace ha acquisito potenti funzionalità come “Help me Analyze” in Sheets, Audio Overviews in Docs e Workspace Flows per l’automazione delle attività.

: Google Agentspace ha ricevuto aggiornamenti come l’integrazione con Chrome Enterprise, una Agent Gallery e un Agent Designer no-code. Google Workspace ha acquisito potenti funzionalità come “Help me Analyze” in Sheets, Audio Overviews in Docs e Workspace Flows per l’automazione delle attività. Sicurezza Guidata dall’AI: Abbiamo introdotto Google Unified Security (GUS) che integra Gemini per un rilevamento e una risposta alle minacce potenziati, insieme a nuovi agenti specializzati per il triage degli avvisi e l’analisi del malware.

Queste innovazioni globali offrono alle imprese e alle istituzioni italiane una piattaforma completa, sicura e in continua evoluzione per costruire, testare e scalare soluzioni AI di nuova generazione in modo sicuro e responsabile.

Collaborare per il futuro dell’Italia potenziato dall’AI

L’intelligenza artificiale rappresenta ormai una leva strategica per costruire un’Italia più innovativa, competitiva e inclusiva. In Google Cloud siamo fortemente convinti che il vero cambiamento nasca da un lavoro di squadra: per questo collaboriamo ogni giorno con organizzazioni pubbliche e private, mettendo a disposizione infrastrutture locali, programmi di formazione, partnership strategiche e tecnologie all’avanguardia. In un momento in cui la trasformazione digitale sta accelerando rapidamente, crediamo che l’AI possa aiutare a risolvere sfide complesse e guidare una crescita inclusiva. Siamo entusiasti di continuare questo percorso al fianco delle organizzazioni e delle istituzioni italiane per sbloccare insieme il potenziale dell’AI e costruire un futuro digitale più luminoso e concreto.

di Raffaele Gigantino, Country Manager Italy, Google Cloud