Il Global Competence Center di Lutech unisce Italia e Albania

Lutech, specialista italiano nel Digitale e nell’AI, annuncia la creazione del Global Competence Center (GCC) a Tirana, Albania. Questo nuovo Centro, frutto di una stretta collaborazione tra Italia e Albania, rappresenta un nuovo e significativo passo nella strategia di internazionalizzazione del Gruppo Lutech, mirata a creare e valorizzare competenze di eccellenza.

Il GCC fornisce una gamma completa di servizi, tra cui consulenza, implementazione e operations su diverse tecnologie e piattaforme innovative. Questi servizi sono rivolti sia ai clienti italiani che internazionali, supportando la trasformazione digitale delle aziende in vari settori.

Gianluca Ciminata è stato nominato Leader del Lutech Global Competence Center e, insieme al suo team consolidato, guida la crescita organica e inorganica della struttura, che comprenderà entro il 2026 almeno 400 professionisti. Attualmente, il GCC conta già su un team di oltre 100 specialisti con un’età media di 24 anni, e ha sviluppato oltre 30 progetti di successo coprendo diverse tecnologie.

Il Global Competence Center unisce Italia e Albania nell’innovazione

Il Global Competence Center ha stretto negli ultimi anni delle partnership con importanti strutture Universitarie e governative e organizzazioni tecnologiche internazionali per espandere il proprio raggio d’azione e massimizzare il proprio impatto. Attraverso queste collaborazioni, il Centro ha ottenuto accesso a risorse e competenze all’avanguardia, garantendo qualità e rilevanza dei servizi.

Il Global Competence Center collabora strettamente con il Centro di Competenza di Bari per l’industrializzazione dei casi d’uso in diversi ambiti fra cui in particolare l’Intelligenza Artificiale. Inoltre, fornisce servizi di consulenza e implementazione su tecnologie come Salesforce, SAP, Infor, Java, e servizi gestiti quali Application Operation disponibili H24.

Il Centro di Competenza è un pilastro fondamentale del programma di internazionalizzazione del Gruppo Lutech, grazie alla sua natura multilingue e multi-tecnologica.

Dichiarazioni

Giuseppe Di Franco, CEO del Gruppo Lutech, ha affermato: “La creazione del GCC a Tirana rappresenta un ulteriore importante passo nella crescita di Lutech. Questa iniziativa rafforza la presenza internazionale e crea un ecosistema di competenze che ci permette di offrire soluzioni sempre più innovative e di qualità ai nostri clienti“.

Gianluca Ciminata, Global Competence Center Leader, ha dichiarato: “Il Global Competence Center porta ulteriore competenza e innovazione multi-tecnologica per i nostri clienti, un hub di eccellenza per la trasformazione digitale”.

Edlira Nikaj, CEO Lutech Albania, ha aggiunto: “La creazione del GCC è il simbolo di uno nuovo modello di collaborazione tra Italia e Albania, che ha permesso e spingerà ulteriormente la crescita e lo sviluppo reciproco nel mondo digitale”.