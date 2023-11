Il Rapporto OAD 2023 di AIPSI è già scaricabile

E’ stato pubblicato il Rapporto OAD 2023 di AIPSI (Associazione Italiana Professionisti Sicurezza Informatica, Italian Chapter ISSA) sugli attacchi e sulle misure di sicurezza digitali in essere nei sistemi informativi di aziende/enti operanti in Italia. Con l’edizione 2023 OAD arriva al sedicesimo anno consecutivo di indagini, e contiene, nel Cap.8, i dati della Polizia Postale e delle Comunicazioni sul crimine digitale, incluso il cyber terrorismo.

Il Rapporto è scaricabile dal sito creato ad hoc per le indagini OAD: https://www.oadweb.it/it/oad-2023/rapporto-oad-2023-scaricabile.html (NB: si può scaricare il Rapporto in formato pdf solo dopo aver fatto il login al sito oadweb.it. Occorre quindi registrarsi QUI)

La presentazione “ufficiale” del Rapporto OAD, effettuata evidenziando e discutendo i principali dati emersi dall’indagine, si terrà nel corso dell’importante convegno “ibrido” AIPSI-Cerbeyra del 16/11/2023 “Connettendo il futuro“, sui seri problemi, in epoca di Internet globale ma anche di guerre digitali, per prevenire e difendere il sistema informativo delle aziende/enti, in particolare delle PMI.

L’intervento del Dr. Ing. Marco R. A. Bozzetti, Presidente AIPSI , Associazione Italiana Professionisti Sicurezza Informatica, Italian Chapter ISSA, dovrebbe tenersi attorno alle 11.30.

Per l’agenda dei lavori e le modalità di registrazione da remoto o in presenza CLICCA QUI.