Intelligenza Artificiale Generativa: ecco come applicarla

Attraverso tre esempi Antonio Rizzi, Director, Solution Consulting ServiceNow Italia spiega come implementare l’Intelligenza Artificiale Generativa (GenAI) per migliorare l’infrastruttura self-service, condividendo i vantaggi che ne derivano.

3 modi per utilizzare l’intelligenza artificiale generativa

L’intelligenza artificiale generativa ha ormai ufficialmente guadagnato consapevolezza e popolarità. Secondo una ricerca McKinsey, un terzo delle organizzazioni ha già adottato questa tecnologia per almeno una funzione aziendale e il 60% la utilizza per la creazione di contenuti in diverse aree di business, tra cui sviluppo di prodotti e servizi, marketing e vendite. È ormai chiaro che utilizzare l’AI e la GenAI non è più una scelta per le organizzazioni: è un must.

Implementare l’intelligenza artificiale generativa per migliorare l’infrastruttura self-service sia per i clienti sia per i dipendenti può contribuire ad aumentare i tassi di risposta, e questo si traduce in enormi risparmi sui costi. Ma come si può utilizzare, concretamente, l’intelligenza artificiale generativa? Ecco tre esempi.

Migliorare l’esperienza e le capacità dei dipendenti

L’intelligenza artificiale è un alleato che può dare supporto per svolgere tutti quei compiti ripetitivi e banali, consentendo alle persone di concentrarsi su attività di valore superiore e che richiedono l’intelletto umano.

La GenAI, grazie a funzionalità di riepilogo di casi e chat, semplifica e migliora i workflow. La capacità automatizzata di condensare dettagli complessi in formati comprensibili è fondamentale per gli agenti IT e HR, aumenta la produttività e aiuta a mantenere i dipendenti ben informati.

Inoltre, l’intelligenza artificiale generativa svolge un ruolo fondamentale nell’aiutare i dipendenti a trovare facilmente le informazioni di cui hanno bisogno, per completare rapidamente il proprio lavoro.

Connettere i clienti con l’intelligenza artificiale generativa

L’intelligenza artificiale rivoluziona la customer experience, utilizzando algoritmi avanzati che personalizzano le interazioni e prevedono le preferenze. Questo porta a una maggiore soddisfazione e fidelizzazione del cliente.

I chatbot basati sulla GenAI, come ServiceNow Now Assist per la gestione del servizio clienti, offrono supporto 24 ore su 24, 7 giorni su 7, consentendo di ricevere assistenza rapida ed efficiente quando se ne ha bisogno.

La tecnologia fornisce anche riepiloghi dei casi e aiuta gli agenti del customer service a rimanere aggiornati sulle esigenze dei clienti, per poter fornire soluzioni rapide.

Mettere le persone al primo posto consente di massimizzare l’impatto trasformativo dell’intelligenza artificiale generativa sull’esperienza del cliente.

Accelerare lo sviluppo di applicazioni

Oggi assistiamo a quattro forze che stanno rimodellando il mondo dello sviluppo applicativo: la mancanza di sviluppatori qualificati, la crescente riduzione dei budget, la richiesta di maggiore agilità ed efficienza e l’urgenza di accelerare la produttività.

L’intelligenza artificiale permette di trasformare l’esperienza di sviluppo delle applicazioni, fornendo agli sviluppatori un’assistenza basata sulla GenAI. Le sue funzionalità per la generazione di codici e flussi sono progettate per semplificare il processo di codifica, accelerando così la creazione di software.

di Antonio Rizzi, Director, Solution Consulting ServiceNow Italia