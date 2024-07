Intelligenza Artificiale: il prossimo super investimento di TeamSystem

L’Intelligenza Artificiale è sicuramente la protagonista assoluta del settore tecnologico. Nell’ultimo periodo tutto gira attorno ad essa, alle sue potenzialità e ai vantaggi che offre alle aziende.

Sono pronti 250 milioni di investimenti sull’Intelligenza Artificiale. Questo è stato annunciato da TeamSystem – tech company italiana che sviluppa soluzioni digitali per la gestione del business di imprese e professionisti – che ha aggiornato la propria roadmap in Ricerca & Sviluppo per i prossimi cinque anni.

TeamSystem investe sull’Intelligenza Artificiale e illustra i prossimi obiettivi

Presentato durante la TeamSystem Tech Conference 2024 – seconda edizione della tre giorni dedicata a tutte le persone del Gruppo che in Italia e nel mondo lavorano all’implementazione dei progetti di Ricerca & Sviluppo –, l’annuncio dell’investimento dedicato all’AI arriva, infatti, dopo quello del piano da 1 miliardo di euro in Ricerca & Sviluppo e Open Innovation lanciato lo scorso anno.

Di fronte al proprio polo di eccellenza in R&D al completo – composto da circa 1300 risorse che operano in modalità agile, impegnate sulle tecnologie emergenti e sulle nuove tendenze digitali in ambiti quali Intelligenza Artificiale, fintech, cloud e sicurezza –, TeamSystem ha illustrato i propri obiettivi strategici relativi al proprio percorso di innovazione.

L’obiettivo dell’investimento è quello di dare un forte impulso allo sviluppo delle soluzioni basate su tool di Intelligenza Artificiale, per rendere questa tecnologia sempre più pervasiva e integrata in tutte le suite di prodotti targati TeamSystem, cercando di contribuire così a diffonderne i benefici fra tutti i propri clienti. Già oggi, infatti, sono molti i clienti TeamSystem che utilizzano le soluzioni del Gruppo basate sull’AI; grazie a questo piano, entro la fine del 2024 almeno l’80% dei clienti TeamSystem avrà a disposizione uno use case AI.

I benefici dell’AI per le PMI

La fiducia delle PMI su questa tecnologia sta crescendo di mese in mese. Secondo una recente ricerca commissionata da TeamSystem a Kantar, il 67% delle aziende ritiene che l’Intelligenza Artificiale sarà un importante elemento facilitatore nel prossimo futuro e già oggi, per il 55% delle realtà intervistate, questa rappresenta un elemento chiave per il futuro successo dell’impresa.

In base a quanto emerge dalla ricerca, inoltre, i principali benefici che le aziende si aspettano di trovare nell’impiego dell’Intelligenza Artificiale (e che sarebbero in grado di spingere nuovi investimenti in questa tecnologia da parte loro) sono: la riduzione degli errori (72%), la semplificazione dei processi (68%), l’incremento della produttività e dell’efficienza (67%), la semplificazione nell’analisi dei dati (62%) e il liberarsi tempo per altre attività a maggior valore aggiunto (60%). Resta centrale per gli intervistati, la necessità che l’AI sia ben regolata (82%) e che sia sempre controllata da un essere umano nel suo funzionamento/nei suoi output (69%).

Dichiarazioni

“Ormai da tempo in TeamSystem parliamo dell’Intelligenza Artificiale come di un grande un “abilitatore di semplicità”, sia internamente per i nostri processi, sia inserita nei nostri prodotti: questa è in grado di “nascondere la complessità”, di semplificare, efficientare e di liberare tempo alle risorse. La sua importanza ci ha spinto a metterla sempre più al centro dei nostri piani di investimenti presenti e futuri, per permettere alle nostre persone impiegate in R&D di lavorare al meglio su questo fronte, che riteniamo sarà sempre più centrale per le imprese”, ha commentato Tommaso Cohen, Coo e Cfo di TeamSystem.