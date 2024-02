Intelligenza Artificiale: l’alleato accessibile a tutti

In questo articolo curato da Filippo Giannelli, area VP e country manager ServiceNow Italia viene spiegata l’importanza dell’Intelligenza Artificiale in diversi ambiti lavorativi. L’IA, se applicata nel modo giusto, può essere un vero e proprio alleato.

Dal Futuro al Presente: l’Intelligenza Artificiale nel mondo del lavoro

Oggi più che mai vediamo l’Intelligenza Artificiale emergere come protagonista delle discussioni, un cambiamento notevole rispetto a soli dodici mesi fa.

In questo stesso periodo, diverse aziende hanno annunciato partnership strategiche per integrare l’Intelligenza Artificiale all’interno dei loro progetti e anche noi di ServiceNow ci siamo impegnati con NVIDIA e Accenture per rendere l’IA una realtà tangibile in diversi ambiti.

Ma come è possibile declinarla in applicazioni concrete? La facilità d’uso è un concetto cruciale che non solo permea il nostro mondo quotidiano ma diventa essenziale anche nel contesto lavorativo e professionale. Spesso, l’adozione di nuove tecnologie è rallentata dalla complessità e dalla necessità di percorsi di apprendimento lunghi. La lezione fondamentale che apprendiamo dalle nuove generazioni è che la chiave del successo è la facilità d’uso e, di conseguenza, l’adozione immediata.

A oggi ci sono centinaia di chatbot che vengono utilizzati da milioni di persone per le richieste più disparate, talvolta con risultati davvero straordinari, altre volte con delle vere e proprie allucinazioni. L’aspetto più intrigante di questi chatbot è la loro abilità di rispondere in modo efficace solo quando la domanda è chiara e ben posta. La capacità vera di una tecnologia è favorire una comunicazione efficace, digitalizzare tutti i processi e i workflow, e fare in modo che anche il cittadino possa, in maniera intuitiva, essere autonomo e ricevere una risposta che sia immediata e soprattutto in un ambiente controllato. Oltre a favorire la comunicazione e digitalizzare i workflow, l’Intelligenza Artificiale può svolgere un ruolo essenziale nell’offrire risposte intuitive e immediate, soprattutto in contesti critici come il settore della sanità.

Alcuni esempi applicativi

Per fare un esempio concreto, nell’ambito della sanità, supponiamo che un dipendente sanitario voglia chiedere delle informazioni su come gestire una malattia grave, su come supportare il paziente e sulle policy a disposizione. Se viene guidato all’interno di un ambiente controllato, governato, sicuro, con un’informazione certificata e approvata, non corriamo nessun rischio. Questo rappresenta la nostra missione in ServiceNow, e già oggi sulla nostra piattaforma è possibile porre domande di questo genere e ricevere risposte tempestive e accurate.

Un altro esempio potrebbe essere legato alla sfera della customer experience, l’IA rivoluziona l’esperienza dei clienti utilizzando algoritmi avanzati che personalizzano le interazioni e prevedono le preferenze, portando a una maggiore soddisfazione e fedeltà dei clienti. I chatbot basati sull’IA generativa possono offrire un supporto 24 ore su 24, 7 giorni su 7, consentendo ai clienti di ricevere un’assistenza rapida ed efficiente quando ne hanno bisogno.

Conclusioni

Ci troviamo di fronte a un futuro in cui l’IA non solo migliora la produttività ma offre soluzioni umane, intuitive e sicure. ServiceNow è fermamente impegnata a guidare questa evoluzione, contribuendo a plasmare un mondo in cui la tecnologia è un alleato accessibile a tutti. Siamo pronti a sfruttare l’innovazione per creare un futuro in cui la tecnologia sia un motore di progresso, che non lasci nessuno indietro.

di Filippo Giannelli, area VP e country manager ServiceNow Italia